Банки предлагают застраховать карточки от мошенников. Почему они заработают миллиарды, а вы останетесь без денег

Разбор с юристом



Мы попытались разобрать несколько пунктов и понять, о чем идет речь. Но без юриста не удалось. На вопрос, что это значит, помог ответить руководитель юридической компании «Гриаста» Григорий Асташов.

Убытки от несанкционированного использования Застрахованной банковской карты, указанной в Договоре страхования, в результате ее утраты Страхователем (Выгодоприобретателем), кроме случаев, указанных в п. 4.2 настоящих Правил.

— Здесь по каждому случаю прописывается, что такое хищение, что такое утеря. Получается, все, что за этими условиями, за этими ситуациями, не охватывается страхованием. Только то, что в п. 4.2 , признается утерей карты, — объясняет юрист.

Или

5.1.15. Убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) в счет оплаты товаров, работ, услуг, а также перечисления денежных средств со Счета Держателя Застрахованной банковской карты посредством переподключения Мобильного банка Держателя Застрахованной банковской карты на сторонний номер телефона в результате получения третьими лицами мошенническим путем доступа к Мобильному банку Держателя Застрахованной банковской карты, подключенному к Застрахованной банковской карте (только в случаях, когда Договором страхования не предусмотрено страхование по риску, указанному в п. 4.2.2.6 настоящих Правил).

— Если кто-то получил доступ к вашему мобильному банку. Чаще всего это доказывается каким образом? Банк показывает, что с их стороны никаких утечек не было, а где вводил человек данные карты? Ситуации, когда, например, вам приходят эсэмэски с кодом. Никому не говорите код. Это частые случаи мошенничества. А люди говорят код. И подключается онлайн-банк, и меняется пароль — получают доступ в этот банк, и проводятся операции. То есть за эти операции, получается, страховая не отвечает.

5.1.18. Убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) в счет оплаты товаров, работ, услуг, а также перечисления денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством воздействия вредоносного программного обеспечения, установленного на персональный компьютер Страхователя, используемый для проведения транзакций с вводом информации о Застрахованной банковской карте и функционирующий с использованием операционной системы Windows или MAC OS, оборудованный специальным антивирусным программным комплексом, доступ к которому предоставляется Страховщиком.

— Да, если есть какой-то вирус и какое-то программное обеспечение, которое провело эту операцию, то тут они тоже не отвечают. Получается, самые распространенные случаи, когда с мобильного банка у пенсионеров снимают деньги, когда какой-то вирус, — это все страховкой не охватывается. То есть какие-то гипотетические ситуации, но они не очень, наверное, жизнеспособны, — считает Григорий Асташов. — То есть чаще всего, по крайней мере, по нашей практике, просто получают доступ к карте, когда человек сам вводит где-то на каком-то сайте эти данные. И в том числе эту цифру, которая на обратной стороне. И с учетом этого операции проводятся, мошенники получают доступ к мобильному банку.



5.2.10. Убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), Держателя Застрахованной банковской карты или лиц, имеющих на основании договора банковского обслуживания право на использование Застрахованной банковской карты.

— Злой умысел в любом случае не возмещается. Но это нормальное условие, — отметил юрист. — То есть обман страховой. Можно же и мошенничество с использованием карт сделать. Например, вы сделаете страховку, я у вас списываю где-то или снимаю, потом мы говорим, что наступил страховой случай, — объясняет юрист. — Банк в каждом случае проводит разбирательство по страховому случаю. И в сфере автострахования, например, назначаются экспертизы. Как это сделать в таком случае — они могут в полицию обратиться по этому вопросу. Но самостоятельно, я не думаю, что смогут это сделать.

По мнению юриста, пункты договора — то, что позволяет страховой не платить. А в этом и есть суть страхового бизнеса.

— То есть в том, чтобы минимизировать выплаты, — констатирует Григорий Асташов. — Если бы всем выплачивали по всем этим страховым случаям, тогда это было бы просто невыгодно. Представьте себе объемы этого мошенничества. Там огромные суммы — кредит берут, и эти деньги списывают. У человека возникает иллюзия безопасности. Вы можете взять любой договор с любой страховой компанией — там будет написано примерно то же самое. Всегда все очень сложно, во-первых, а во-вторых, есть куча исключений из этих терминов, которые потребителями воспринимаются широко. Правила страхования и условия: нужно исходить из того, что там написано, а не из того, что нам хочется видеть.

