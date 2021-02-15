Банки предлагают застраховать карточки от мошенников. Почему они заработают миллиарды, а вы останетесь без денег

Страховка банковских карточек — это относительно новый сервис, который предлагают в банках вместе с оформлением карт. Первое, что обещают клиенту, — защита от мошенников. Казалось бы, сумма небольшая — в месяц чуть больше сотни. Тем более мошенников с каждым днем меньше не становится. Но встает вопрос — какие вам дадут гарантии и почему за них нужно платить, если в банках есть служба безопасности. О том, что такое страховка банковских карт, в каких случаях вы получите деньги и почему вы все равно можете стать жертвой мошенников — в материале НГС.
Что это такое и сколько стоит
— Будете страховать свою карту от мошенников? — звучит предложение сотрудника банка в тот момент, когда вы вот-вот станете обладателем карты банка или пришли за перевыпущенной. В свете того, что мошенники сейчас на каждом шагу, предложение выглядит довольно заманчивым. И первый вопрос (даже если и в мыслях не было) — сколько стоит такое удовольствие.
Как правило, страховка банковской карты заявляется как защита не одной карты, а всех оформленных в этом банке, в том числе привязанных к ней счетам. Но есть ограничения по суммам выплаты. В среднем цена страховки на минимальную страховую сумму (сколько максимум вам заплатят, если наступит страховой случай) — порядка полутора тысяч рублей.
Например, в Сбере есть полис программы «Сбереги финансы» СК «Сбербанк страхование» — защита всех денег на счетах, рассказали в банке.
— Стоимость полиса зависит от страховой суммы. Например, при выборе страховой суммы в размере
К примеру, Райффайзенбанк предлагает минимальную страховку «Мой безопасный банк-50 000» — за
Одним видом тарифов банки не ограничиваются. Чем выше цена страховки, тем больше страховая сумма. В мобильном приложении Сбербанка расписаны виды страховок (информацию можно найти в меню «Защита карт»). Застраховать карты можно на суммы: 60 тысяч, 120 тысяч, 250 тысяч. Страховка на максимальную сумму 350 тысяч рублей стоит
Как подтвердили в контактном центре поддержки клиентов Сбера,
В Райффайзенбанке, рассказали в пресс-службе, также есть дополнительные тарифы: на сумму 300 тысяч рублей (цена полиса за год —
В пресс-службе банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу корреспонденту ответили, что страхование банковских карт от мошенников банк планирует «запустить в обозримом будущем», а сейчас может предложить услугу «Страхование банковского счета».
Когда можно рассчитывать на выплаты
— Страховым случаем будет считаться: грабеж, скимминг, фишинг, потеря карты, потеря телефона или другого устройства, — перечислила специфические термины директор сети офисов Райффайзенбанка в Новосибирске Наталья Голубаева.
Справка: скимминг — это установка оборудования на банкомат, позволяющего считать и записать данные банковской карты, чтобы в дальнейшем изготовить ее копию. Фишинг — интернет-рассылки от имени банков, социальных сетей, известных магазинов, когда просят перейти по ссылке и оставить данные карты.
— За первые пять месяцев 2020 года ЦБ РФ зафиксировал около
По словам Натальи Голубаевой, в декабре прошлого года банк проводил собственное исследование, посвященное привычкам россиян в отношении безопасности финансовой информации.
— Мы выяснили, что каждый третий россиянин столкнулся с попыткой списания с карты после взлома личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. Здесь уже используется другой метод. Чтобы получить доступ к аккаунтам, мошенники применяют brute-force-атаки (считается одним из самых эффективных методов хакерской атаки, который используется для взлома компьютерных систем. —
Она подчеркнула, что защита денег на картах наравне со страхованием от несчастных случаев довольно популярна — в 2019 и 2020 годах они были в топе самых популярных страховок клиентов.
По информации пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк», на несанкционированное списание денег со счетов клиентов мошенниками приходится 90% страховых случаев.
— Клиент получает выплату в размере нанесенного ущерба в пределах застрахованной суммы. Подать заявление на выплату можно по телефону, позвонив в контактный центр Сбера, в любом офисе банка или через мобильное приложение СберБанк Онлайн, — уточнили в банке и привели статистику: в 2020 году более
Если принять, что все эти
Кому не выплатят страховку
Звучит все красиво, и создается какая-то иллюзия безопасности. Но в документах на оформление страховок есть масса нюансов. Лучше их знать, чтобы потом не было сюрпризов в виде отсутствующих страховых выплат. Вообще договор страхования — это целый трактат «со звездочками»: читать не перечитать.
В пресс-службе Сбера на вопрос НГС о том, что не будет являться страховым случаем, отвечать не стали. Но напомнили про очевидные вещи — для признания события страховым случаем при обнаружении несанкционированного списания или потери карты необходимо сразу же обратиться в контактный центр Сбербанка, заблокировать карту, предоставить документы, запрашиваемые страховой компанией для урегулирования страхового события.
Специалисты Райффайзенбанка уточнили, что страховки не будет в случае нарушения элементарных правил безопасности.
— Это может быть, например, алкогольное опьянение, пароль на обороте карты или в кошельке рядом с картой, умышленные действия близких родственников (муж взял карту жены, а она заявила о страховом случае), — перечислила Наталья Голубаева.
Договор на страховку
Открыв договор страхования банковских карт Сбера (кстати, есть в мобильном приложении), корреспондент НГС обнаружила 27 страниц текста (есть еще 28-я для заметок). Даже при большом желании без помощи юриста вам вряд ли удастся понять все нюансы.
Само собой, страховку никто не выплатит, если человек не знает основных правил безопасности — это самые простые пункты договора. Например, написали на карте пин-код или сообщили его кому-то. Или вдруг подключили мобильный банк к другому номеру телефона.
Кстати, страхование банковской карты — это, как выяснилось, необязательно страховка от мошенников. Например, в числе страховых случаев, кроме потери или кражи карты, есть повреждение карты.
Ради интереса корреспондент позвонила в службу поддержки клиентов Сбера с вопросом: что делать, если на карте трещина и по ней не проходит оплата. Оператор любезно ответил, что прямо в режиме телефонного разговора можно подать заявку на получение новой карты и выдадут ее клиенту Сбербанка — бесплатно. То есть если вдруг по старой случайно прошлись каблуком, то банк выдаст бесплатно новую и без всяких страховок.
Дальше по договору идут разные неоднозначные пункты. Особенно изучите раздел про исключения из объема страховых обязательств.
Разбор с юристом
Мы попытались разобрать несколько пунктов и понять, о чем идет речь. Но без юриста не удалось. На вопрос, что это значит, помог ответить руководитель юридической компании «Гриаста» Григорий Асташов.
Убытки от несанкционированного использования Застрахованной банковской карты, указанной в Договоре страхования, в результате ее утраты Страхователем (Выгодоприобретателем), кроме случаев, указанных в п. 4.2 настоящих Правил.
— Здесь по каждому случаю прописывается, что такое хищение, что такое утеря. Получается, все, что за этими условиями, за этими ситуациями, не охватывается страхованием. Только то, что в
Или
5.1.15. Убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) в счет оплаты товаров, работ, услуг, а также перечисления денежных средств со Счета Держателя Застрахованной банковской карты посредством переподключения Мобильного банка Держателя Застрахованной банковской карты на сторонний номер телефона в результате получения третьими лицами мошенническим путем доступа к Мобильному банку Держателя Застрахованной банковской карты, подключенному к Застрахованной банковской карте (только в случаях, когда Договором страхования не предусмотрено страхование по риску, указанному в п. 4.2.2.6 настоящих Правил).
— Если кто-то получил доступ к вашему мобильному банку. Чаще всего это доказывается каким образом? Банк показывает, что с их стороны никаких утечек не было, а где вводил человек данные карты? Ситуации, когда, например, вам приходят эсэмэски с кодом. Никому не говорите код. Это частые случаи мошенничества. А люди говорят код. И подключается онлайн-банк, и меняется пароль — получают доступ в этот банк, и проводятся операции. То есть за эти операции, получается, страховая не отвечает.
5.1.18. Убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) в счет оплаты товаров, работ, услуг, а также перечисления денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством воздействия вредоносного программного обеспечения, установленного на персональный компьютер Страхователя, используемый для проведения транзакций с вводом информации о Застрахованной банковской карте и функционирующий с использованием операционной системы Windows или MAC OS, оборудованный специальным антивирусным программным комплексом, доступ к которому предоставляется Страховщиком.
— Да, если есть какой-то вирус и какое-то программное обеспечение, которое провело эту операцию, то тут они тоже не отвечают. Получается, самые распространенные случаи, когда с мобильного банка у пенсионеров снимают деньги, когда какой-то вирус, — это все страховкой не охватывается. То есть какие-то гипотетические ситуации, но они не очень, наверное, жизнеспособны, — считает Григорий Асташов. — То есть чаще всего, по крайней мере, по нашей практике, просто получают доступ к карте, когда человек сам вводит где-то на каком-то сайте эти данные. И в том числе эту цифру, которая на обратной стороне. И с учетом этого операции проводятся, мошенники получают доступ к мобильному банку.
5.2.10. Убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), Держателя Застрахованной банковской карты или лиц, имеющих на основании договора банковского обслуживания право на использование Застрахованной банковской карты.
— Злой умысел в любом случае не возмещается. Но это нормальное условие, — отметил юрист. — То есть обман страховой. Можно же и мошенничество с использованием карт сделать. Например, вы сделаете страховку, я у вас списываю где-то или снимаю, потом мы говорим, что наступил страховой случай, — объясняет юрист. — Банк в каждом случае проводит разбирательство по страховому случаю. И в сфере автострахования, например, назначаются экспертизы. Как это сделать в таком случае — они могут в полицию обратиться по этому вопросу. Но самостоятельно, я не думаю, что смогут это сделать.
По мнению юриста, пункты договора — то, что позволяет страховой не платить. А в этом и есть суть страхового бизнеса.
— То есть в том, чтобы минимизировать выплаты, — констатирует Григорий Асташов. — Если бы всем выплачивали по всем этим страховым случаям, тогда это было бы просто невыгодно. Представьте себе объемы этого мошенничества. Там огромные суммы — кредит берут, и эти деньги списывают. У человека возникает иллюзия безопасности. Вы можете взять любой договор с любой страховой компанией — там будет написано примерно то же самое. Всегда все очень сложно, во-первых, а во-вторых, есть куча исключений из этих терминов, которые потребителями воспринимаются широко. Правила страхования и условия: нужно исходить из того, что там написано, а не из того, что нам хочется видеть.
Так все-таки страховка дает хоть какую-то защиту от мошенников?
Наверное, здесь ответ такой: не стоит питать иллюзий.
— Когда мошенник звонит и представляется сотрудником банка, получает информацию о банковской карте, чтобы списать деньги, — это как раз мошеннические действия, — объясняет руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин. — Однако для получения выплаты необходимо представить документы из правоохранительных органов о возбуждении дела (хотя бы). Но возбудят дело или нет — это большой вопрос.
Допустим, приводит пример юрист, приходит гражданин в полицию и говорит: «Мне позвонили с номера 8495000555999 и спросили данные карты, я предоставил, они сняли у меня деньги. Это мошенники». В этом случае будет мало данных для возбуждения дела — да, будет проверка, но вряд ли установят, что с этого номера звонят мошенники и крадут деньги.
— А банку нужно подтверждение, что реально было какими-то лицами, пусть даже неустановленными, совершено мошенничество, — объясняет Павел Серёгин. — Тогда страховку дадут. Но добиться возбуждения дела почти нереально, во всяком случае маловероятно.
В ситуации, когда человека убеждают перевести деньги в задаток или передать информацию по карте (например, распространенные случаи мошенничества на «Авито»), получить выплаты также, скорее всего, не получится, говорит юрист.
Так что в подобных историях алгоритм действий простой: сообщили в банк, заблокировали карту, пошли в полицию. Если в полиции возбудили дело — пошли получать страховку, если нет, то в 99% откажут в выплате.
— То есть страховка защищает от случаев утраты карты, грабежа возле банкомата, повреждения карты, случаев фишинга, от методов, которыми пользуются гораздо реже, чем методами социальной инженерии в том или ином виде, — резюмирует Павел Серёгин. — Разглашение смс-кода не будет являться страховым случаем, так как по правилам пользования картой разглашать коды прямо запрещено. Телефонные мошенники, которым сообщают коды и информацию, тоже не попадут в этот список, плюс вряд ли возбудят дело, а доказательств, кроме заявления потерпевшего, нет.
На страховку надейся, а сам не плошай
Есть или нет страховки карт — это второй вопрос. Первый — это элементарные правила, которые нужно знать всем владельцам банковских карт.
Мы напомним (кстати, Сбер позаботился и рассказал о них в ярких картинках своего мобильного приложения). И даже предлагаем пройти тест на ваше знание действий мошенников (в том числе на способность поддаться гипнозу). Каждому правилу дали свое название.
«Коварные СМС»: новое сообщение от «банка» может оказаться наживкой мошенников. От обычных их отличает призыв к действию — перейди, позвони, обнови.
«Когда телефон лжет»: позвонили с номера, похожего на телефон банка. Собеседник представился сотрудником службы безопасности и сказал, что с моей карты пытаются украсть деньги. Попросили сказать номер карты, CVV-код на оборотной стороне и код из СМС. Эти данные никому передавать нельзя!
«Купи и не купись»: пользуетесь сайтами объявлений? Мошенники тоже. Решили купить товар — продавец ответил быстро, но покупку нельзя оплатить через сайт, и дали ссылку на оплату. Если переходите по ссылке и вводите данные карты — попадаете к мошенникам.
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