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Экология На реке Оби разлилась нефть из-за разбитой баржи — спасатели третий день устраняют последствия

На реке Оби разлилась нефть из-за разбитой баржи — спасатели третий день устраняют последствия

Место затопления посыпают сорбентом

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Спасатели работают на месте происшествия три дня

Спасатели МАСС три дня работают над устранением разлива нефтепродукта на реке Оби. Это произошло из-за затонувшей баржи в Ленинском районе. Инцидент произошел 25 марта в Яринском затоне.

— Разлив нефтепродуктов в воде может повлечь за собой самые серьезные последствия, включая исчезновение редких видов существ, а также мутации и стремительное размножение патологически опасных микроорганизмов, способных спровоцировать массовые болезни, — рассказали в МАСС.

Спасатели извлекли из воды источник загрязнения

Спасатели извлекли из реки источник разлива и купируют распространение нефти. Всю зараженную территорию обработали сорбентом, который безопасен для окружающей среды, является промышленным поглотителем и агентом для ремедиации и рекультивации.

Пост с информацией о пятнах нефти в Оби был удален из группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Корреспондент НГС попыталась получить комментарий в Росприроднадзоре, который отвечает за реку Обь. Там сказали, что могут предоставить информацию только в течение семи дней после официального запроса.

Две недели назад воду в реке Оби назвали экстремально грязной. Об этом сообщили на совещании комитета Госдумы по экологии.

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