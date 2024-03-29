На реке Оби разлилась нефть из-за разбитой баржи — спасатели третий день устраняют последствия

Спасатели работают на месте происшествия три дня Источник: Спасатели МАСС / Vk.com











Спасатели МАСС три дня работают над устранением разлива нефтепродукта на реке Оби. Это произошло из-за затонувшей баржи в Ленинском районе. Инцидент произошел 25 марта в Яринском затоне.

— Разлив нефтепродуктов в воде может повлечь за собой самые серьезные последствия, включая исчезновение редких видов существ, а также мутации и стремительное размножение патологически опасных микроорганизмов, способных спровоцировать массовые болезни, — рассказали в МАСС.

Спасатели извлекли из воды источник загрязнения Источник: Спасатели МАСС/ Vk.com

Спасатели извлекли из реки источник разлива и купируют распространение нефти. Всю зараженную территорию обработали сорбентом, который безопасен для окружающей среды, является промышленным поглотителем и агентом для ремедиации и рекультивации.

Пост с информацией о пятнах нефти в Оби был удален из группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Корреспондент НГС попыталась получить комментарий в Росприроднадзоре, который отвечает за реку Обь. Там сказали, что могут предоставить информацию только в течение семи дней после официального запроса.