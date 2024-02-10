«В один и тот же мешок»: в Толмачево заметили странную уборку мусора

В Новосибирском аэропорту Толмачево мусор из баков для раздельного сбоа сбрасывали в один мешок. Это попало на видео.
Внимание на сбор мусора обратила чиательница Ксения Скурко. Это произошло 9 февраля в районе 05:00 часов.
— Уборщики, видимо, совершали обход мусорок. «Общий» мешок уже был заполнен, — рассказала Ксения Скурко. — Сначала они в этот мешок скинули не сортируемые отходы — это на видео не попало. Потом пластик и бумагу в один и тот же мешок.
На кадрах можно заметить, как сотрудник сбрасывает в мешок отходы из контейнера для пластикового мусора, а затем достает еще один пакет, но уже из другого бака.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты рекомендовали направить официальный запрос и заявили, что проведут служебное расследование.
Осенью прошлого года стало известно, что Российский экологический оператор планирует вложить более 3 миллиардов рублей в мусорный полигон возле Верх-Тулы. Объект будет строиться в рамках концессионного соглашения.