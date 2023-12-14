Застройщикам поднимут плату за снос деревьев в Новосибирске — на что потратят деньги

В Новосибирске увеличат плату за вырубку деревьев под строительство. Средства направят на озеленение города. Решение приняли на круглом столе 13 декабря.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений — денежное выражение ущерба, причиненного зеленому фонду города, за счет которого производится компенсационное озеленение.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Методику, по которой вычисляли плату на восстановление насаждений, утвердили в 2012 году. После этого она не менялась, индексацию на уровень инфляции не проводили.
Новую методику разработали с учетом изменений за 11 лет. Если раньше плату уменьшали, если деревья сносили ради парковок, то сейчас — для площадок под соцобъекты.
— Сейчас предпочтения новосибирцев явно будут на стороне создания и сохранения зеленых зон, а не парковок. Но есть ситуации, когда понижающий коэффициент оправдан — например, при строительстве социальных объектов или в ситуациях, когда застройщики озеленяют общественное пространство, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время круглого стола 13 декабря.
Размер платы зависит от вида дерева, размера, возраста, повреждений и состояния. Например, если раньше восстановительная стоимость ели в удовлетворительном состоянии составляла 16 570 рублей, то по новой методике — 32 574 рубля.
— В дальнейшем мы будем просить Деловой клуб строителей и застройщиков внести предложения по корректирующим коэффициентам, если это необходимо, — отметила Анна Терешкова.
Полученные средства направят на озеленение города. Для этого в питомниках будут покупать молодые деревья с развитой корневой системой и ростовыми характеристиками, после этого их транспортируют на участки озеленения, высадят и обеспечат уход.
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