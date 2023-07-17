На новосибирском золоотвале ТЭЦ-3 не наблюдали за загрязнением воздуха — какой штраф получила СГК

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в 2022 году при эксплуатации золоотвала у ТЭЦ Сибирская генерирующая компания не проводила наблюдение за загрязнением воздуха.
После вмешательства прокуратуры на объекте начали соблюдать экологические требования.
— После вмешательства прокуратуры в программы производственного экологического контроля предприятия, программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов внесены изменения, предусматривающие соблюдение экологических требований, — сообщили в прокуратуре региона.
СГК наказали штрафом в 230 тысяч рублей по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), части 11 статьи 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду).
Как сообщил источник НГС, нарушения были выявлены на
Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье города накрывают пылевые бури. Загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностью почвы.