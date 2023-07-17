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На новосибирском золоотвале ТЭЦ-3 не наблюдали за загрязнением воздуха — какой штраф получила СГК

Компания нарушала периодичность отбора проб

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Прокуратура назначила СГК штраф

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Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в 2022 году при эксплуатации золоотвала у ТЭЦ Сибирская генерирующая компания не проводила наблюдение за загрязнением воздуха.

После вмешательства прокуратуры на объекте начали соблюдать экологические требования.

— После вмешательства прокуратуры в программы производственного экологического контроля предприятия, программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов внесены изменения, предусматривающие соблюдение экологических требований, — сообщили в прокуратуре региона.

СГК наказали штрафом в 230 тысяч рублей по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), части 11 статьи 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду).

Как сообщил источник НГС, нарушения были выявлены на ТЭЦ-3. Журналист обратилась за комментарием в пресс-службу СГК.

Мэрия Новосибирска объяснила, почему левобережье города накрывают пылевые бури. Загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностью почвы.

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ТЭЦСГКПрокуратураЗолоотвал
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