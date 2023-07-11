«Копоти быть не может»: жители домов у Центрального рынка недовольны гарью от мангалов — ответ санитарного врача

«Пахнет у всех»

— Третий год жители домов по адресу Каменская, 82, Каменская, 80, Гоголя, 24 задыхаются в своих квартирах. Независимо от времени года, с 8 утра до 20 часов идет дым. Этаж не важен, пахнет у всех, на всех этажах и во всех домах. Шторы, окна можно не мыть и не стирать, — рассказала читательница, которая попросила сохранить анонимность.