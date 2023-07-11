«Копоти быть не может»: жители домов у Центрального рынка недовольны гарью от мангалов — ответ санитарного врача

В Новосибирске жительница дома возле Центрального рынка заявила, что чувствует в своей квартире неприятный запах от мангалов. По ее словам, с проблемой сталкиваются и соседи. О проблеме сибирячка рассказала корреспонденту НГС. Ситуацию прокомментировали на Центральном рынке.
«Пахнет у всех»
— Третий год жители домов по адресу Каменская, 82, Каменская, 80, Гоголя, 24 задыхаются в своих квартирах. Независимо от времени года, с 8 утра до 20 часов идет дым. Этаж не важен, пахнет у всех, на всех этажах и во всех домах. Шторы, окна можно не мыть и не стирать, — рассказала читательница, которая попросила сохранить анонимность.
На видеозаписях, предоставленных местной жительницей, возле рынка видна плотная дымка. Автор роликов рассказала, что в квартирах стоит сильный запах, в жару люди не могут открыть балкон или окно. Сибиряки планируют коллективно обратиться в прокуратуру. При этом женщина отмечает, что ранее горожане направляли жалобу в Роспотребнадзор (копия запроса и ответа есть в распоряжении редакции).
— Мы писали в 2022 году коллективное письмо в Роспотребнадзор. Получили ответ, что нарушений нет, — рассказала женщина.
Что говорят на рынке
НГС обратился за комментариями в администрацию Центрального рынка. Там корреспонденту сообщили, что никаких нарушений владельцы мангальных не допускают.
— На рынок к нам никто не обращался. У нас все размещено с учетом требований санитарного законодательства. Все мангалы своевременно обслуживаются, их чистят. Поэтому никакой копоти быть не может в принципе. У нас техслужба за этим следит. Мы соблюдаем пожарную безопасность, санитарное законодательство. Были жалобы в мэрию, писали люди, но при проверке ничего критического не выявляли. Поэтому это очень странно, — объяснила санитарный врач Центрального рынка Ирина Иванова.
В мэрии также прокомментировали ситуацию. Власти пояснили, что по этому вопросу нужно обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— Центральный рынок — объект регионального экологического контроля, так как он — источник неорганизованных выбросов в атмосферный воздух. Жителям соседних домов можно обратиться в Роспотребнадзор для замеров качества воздуха в квартирах, — сообщили власти.
Ранее НГС писал о том, что на Центральном рынке Новосибирска не дают нормально работать торговцам рассады. Людей оттеснили вглубь рынка, где они вынуждены торговать товарами в тесноте и посреди дыма от мангалов.