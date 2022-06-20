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Разобрали на дрова: проверьте, за что вас могут оштрафовать в лесу

Если вы собрались отдохнуть на природе, стоит вспомнить, как это делать правильно

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Пока леса доступны для всех, неплохо запомнить, как нужно в них себя вести

Пока леса доступны для всех, неплохо запомнить, как нужно в них себя вести

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Собираетесь хорошенько отдохнуть в лесу? А вы знаете, как правильно себя там вести? Если не знаете или подзабыли, то наш тест вам поможет. Мы взяли в руки Лесной кодекс, а также заручились поддержкой руководителя лесного отдела Гринписа и кандидата биологических наук Алексея Ярошенко, чтобы ответить хотя бы на самые главные вопросы о лесных правилах.

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