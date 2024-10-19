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Культура обзор Фильм снимают на айфон: новосибирская модель с инопланетной внешностью играет в фантастическом кино

Фильм снимают на айфон: новосибирская модель с инопланетной внешностью играет в фантастическом кино

Дарья Белобровко получила роль куклы с искусственным интеллектом

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3 комментария

У модели тотальная алопеция, которая произошла из-за сбоя в генах

Модель из Новосибирска Дарья Белобровко снимается в фантастическом фильме о будущем — она изображает очень реалистичную куклу робота. По задумке режиссера — куклу с искусственным интеллектом разработала китайская компания. Купить ее может любой желающий в магазине электроники.

— Мне нужно отыгрывать пустоту. Но так как я периодически «залипаю в стену», то изображать куклу у меня получается. По долгу смотреть в даль, в никуда — мой вид медитации, я так расслабляюсь, когда гуляю, например, — объясняет Дарья Белобровко.

Дарья снимается в проекте бесплатно, ее привлекает идея

Девушка рассказывает, что участие в съемках стало для нее выходом из зоны комфорта после двухлетней паузы. Дарья сильно выгорела и отказывалась от любой работы, а тут ее зацепила идея фильма: ей захотелось сделать что-то полезное, стоящее, творческое. Говорит, наконец-то почувствовала душевный порыв.

— Я сильно переживала, что не смогу отыграть на 100%, но одергивала себя. Работала так, как мне было комфортно, чтобы не перенапрягаться и снова не выгореть. Я старалась, предупредила режиссера, что опыта съемок в фильме не имею и буду учиться в процессе, — рассказывает Дарья.

Дарья — модель, она снималась для рекламы брендов одежды и косметики

Первое время Дарья испытывала стеснение, волновалась, ее утомлял долгий взгляд в одну точку. Девушка делится, что чувствовала себя уязвимой. В конце концов ей удалось справиться с эмоциями и взять себя в руки.

О чем фильм?

Автор кинопроекта — новосибирский писатель Андрей Но. В своем фильме он показывает личный взгляд на актуальные для современного общества проблемы.

— Капитализация романтических отношений, потеря работы из-за внедрения ИИ, запрет абортов, поощрение деторождения в ущерб карьере и саморазвитию женщин, а также — кадровый голод в муниципальных конторах, сырьевая модель развития экономики. В моем понимании, это скорее отражение реальности, чем визионерство. Я просто сделал акценты на уже существующем, — уточняет режиссер.

Андрей Но — в прошлом журналист, в настоящем — режиссер и писатель

Появление куклы робота на рынке ударило по сегменту, связанному с продажей тела: вебмоделинг, эскорт и тому подобное. Посыпались и сферы услуг: салоны красоты, клиники пластической хирургии, модельный бизнес, свадебная сфера, дорогие бутики, цветочные магазины, бижутерия, парфюмерия и даже рестораны. В какой-то момент проблема выходит на государственный уровень, и там начинается самое интересное.

Фильм снимается на личные средства режиссера и всех заинтересованных в проекте, съемки ведутся на Iphone 13

— Масштаб происходящего будет отображен через мнения и жалобы людей из самых разных сфер и прослоек общества, а также через новостную сводку и ключевую сюжетную линию одной парочки — онлифанщицы и инцела, — объясняет режиссер.

Андрей рассказывает, что испытывал трудности при выборе актрисы на главную роль — нужна была такая девушка, при взгляде на которую зрителю стало бы понятно, что большей части женского населения действительно нечего ей противопоставить.

— Утверждалось 4 актрисы, но ни у одной из них не было такой природной особенности, как у Даши. Именно ее тотальная алопеция и инопланетные черты лица дали предельную для такого любительского проекта достоверность, — рассказывает Андрей.

В фильме задействовано около 30 актеров, а с итоговым названием фильма режиссер еще не определился

Съемки фильма режиссер планировал закончить еще в августе, но из-за ограниченного бюджета процесс затянулся. Примерное время выхода — ноябрь. Посмотреть на итоговую работу Андрея Но можно будет на Youtube, VK Video и прочих видео платформах.

Летом в Новосибирске завершились съемки фильма «Я волшебник»: историю сибирского Гарри Поттера можно будет увидеть в следующем году.

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Новосибирская модель Дарья Белобровко снимается в фантастическом фильме про куклу робота, купить которую можно в любом магазине электроники. Появление такого товара на рынке ударило по сегменту, связанному с продажей тела. Автором кинопроекта стал писатель Андрей Но: в своем фильме он хочет показать актуальные для современного общества проблемы.

ПО ТЕМЕ
Съемка фильма Кукла робот Модель Тотальная алопеция
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Комментарии
3
Гость
17 минут
Не в обиду особе. Но ничего там красивого нет. Либо я просрал все чувства красоты.
Гость
34 минуты
Это произведение не вызывает у меня особого интереса. Однако, если бы на экране предстал Тюлю, наделённый интеллектом Доширака, я с радостью посмотрел бы такой фильм. Подобная история, несомненно, подняла бы множество актуальных вопросов, заставила бы задуматься о глубинных аспектах жизни. Она могла бы стать стильной и яркой, способной привлечь внимание молодёжи, вдохновить её на размышления и обсуждения. В ней могли бы переплетаться элементы юмора и философии, создавая уникальную атмосферу, способную увлечь зрителей.
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