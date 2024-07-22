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Культура Сибирский Гарри Поттер: в Новосибирске закончили съемки фильма «Я — волшебник»

Сибирский Гарри Поттер: в Новосибирске закончили съемки фильма «Я — волшебник»

Монтаж картины закончат в следующем году

648
5 комментариев
Съемки закончили 21 июля

В Новосибирске закончились съемки полнометражного детского фильма «Я — Волшебник». Об этом НГС рассказал директор Владимир Редкозубов, председатель фонда «Мое открытие Сибири», при поддержке которого снимали картину.

— Съемки завершились вчера, теперь нас ожидает долгий и интересный процесс по видеомонтажу — он будет идти примерно до весны-лета следующего года, — рассказал Владимир Редкозубов.

Детали сюжета пока неизвестны. Как сообщают в группе фонда «Мое открытие Сибири», главный герой — подросток Максим, который мечтает стать настоящим волшебником. Его ждут первая неразделенная любовь и козни хулиганов.

Режиссер фильма — Игорь Гришкин, а сценарную группу возглавил член Союза кинематографистов Алексей Кожемякин. Продюсерами картины являются Елена Веретенникова и Сергей Щепак.

Монтаж картины продлится около года

Съемки проходили в живописных местах Новосибирска — на Детской железной дороге, Обском море и Бердских скалах. Бюджет картины также не разглашается — это народные инвестиции, но, по словам Владимира Редкозубова, он достаточен для использования высокопрофессиональной киноаппаратуры.

Ранее НГС писал о том, как журналист новосибирского глянца основала кинокомпанию, пишет истории и сама себя берет на главные роли.

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Новосибирск Кино Культура Волшебник
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Комментарии
6
Аарон Вассертрум
22 июля 2024, 12:49
"съемки полнометражного детского фильма «Я — Волшебник»" пго Чугова вчоли?
Простой сибиряк
22 июля 2024, 12:29
Кто оплатил? Надеюсь не бюджет?:
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