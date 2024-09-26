«Не время для праздников». Олег Басилашвили — о своем 90-летии, любимой семье и выходе на сцену с Алисой Фрейндлих

Последняя работа Олега Валериановича в кино — роль музыканта, который вынужден вступить в борьбу с чиновниками, в сериале Виктора Мережко «Не ждали», 2019 год Источник: Кадр из фильма с сайта www.kino-teatr.ru











О том, как живется юбиляру, чем он занят и как отметит значительную дату, поговорили с народным артистом СССР накануне его дня рождения. Подробности — в материале MSK1.RU.

У каждого свой Басилашвили

Как-то в Москве, когда юный Олег Басилашвили шел по улице, его взяла за руку цыганка и сказала, что он проживет до ста лет. И это предсказание непременно исполнится, ведь миллионы поклонников Олега Валериановича не готовы расставаться с любимым актером. От первой «большой» роли в кино — князя Василия Шеина в фильме 1964 года «Гранатовый браслет» до недавней, в сериале Виктора Мережко «Не ждали», — за его перевоплощениями огромная страна следит почти семьдесят лет. И у каждого зрителя есть «свой» запомнившийся образ Басилашвили — Владимир Тальберг в «Днях Турбиных», Самохвалов в «Служебном романе», Арнольд Лахновский в «Вечном зове», Андрей Бузыкин в «Осеннем марафоне», пианист Платонов в «Вокзале для двоих», полковник Костенко в «Противостоянии», генерал Епанчин в «Идиоте», Воланд в «Мастере и Маргарите» или старик-ясновидец в «Ликвидации».

«Восхищаюсь Алисой Фрейндлих»

— Олег Валерианович, готовитесь морально к бесконечному потоку поздравлений и вагонам цветов?

— Должен признаться, что эта дата — девяносто лет — не вызывает у меня большого энтузиазма. Отмечать юбилей, конечно, буду, но только в кругу своей семьи — любимой жены, двух дочек и двух внучат. Одна из дочек и внуки живут в Москве, но обязательно приедут на день рождения. Вот ради этой встречи и стоит устраивать небольшое застолье.

- И никакого юбилейного вчера в театре? Никаких торжеств?

— Нет, я от шумных торжеств отказался. Считаю, что сейчас не время для праздников, да и не хочется — совсем нет настроения.

— А подарок? Если бы можно было выбрать любой, чтобы вы себе подарили?

— Хорошую книгу, которую еще не читал. Я до сих пор убежден, что книга действительно лучший подарок. Для меня. Я много читаю, люблю читать, сейчас для этого появилось время и меня ждут еще много книг, которые я купил, но еще не успел прочесть.

— А новый спектакль? Или хватает тех, что сыграли и играете?

— К счастью, я до сих пор продолжаю работать в театре. Мы с Алисой Бруновной Фрейндлих заняты в спектакле «Лето одного года», и это большая радость для меня. Не просто выходить на сцену, но и с такой великолепной партнершей. Я восхищаюсь ею, многогранностью ее таланта, ее владением профессией, я очень многому научился у Алисы Бруновны. А в кино зовут, конечно, реже — подходящих ролей для моего возраста не так много. Но и то, что предлагают, мне не очень нравится. Так что пока только театр.

На спектакль Большого драматического театра им. Товстоногова «Лето одного года», в котором народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих играют супругов, традиционно все билеты проданы Источник: фото Стаса Левшина с официального сайта БДТ, but.spb.ru











«Я человек застенчивый, трудно схожусь с новыми людьми»

— Это ваш 65-й сезон в Большом драматическом театре, прежде имени Горького, а теперь имени Товстоногова! Редкий актер может похвастаться такой верностью одному театру. Неужели не хотелось попробовать себя где-то еще?

— Будучи студентом школы студии МХАТ, я был влюблен в Московский художественный театр. А, когда увидел на гастролях спектакли БДТ, ощутил, что этот театр очень близок к нему по духу, по художественным приемам. И когда после окончания студии меня пригласили в БДТ, я с радостью согласился. Хотя первые годы были для меня в театре очень трудными.

— Почему?

— Я человек застенчивый, интроверт, как говорят психологи. Мне очень трудно было привыкать к новому коллективу, новому месту. Мне казалось, что я не дотягиваю до уровня актеров этого театра. Но я старался и так привык, что до сих пор не могу отказаться от БДТ. Причин не менять Большой драматический на другие театры, в которые меня много раз звали, было несколько. Во-первых, обилие ролей, очень разноплановых, интересных, неожиданных даже, которые поручил мне Георгий Александрович. А во-вторых, качество постановок Товстоногова — считаю, что практически все они стали театральными шедеврами. И такие невероятные возможности не мог предложить ни один театр, в который меня зазывали.

За роль подлеца Самохвалова, предавшего чувства подруги, которую сыграла Светлана Немоляева, Олег Басилашвили получил Государственную премию РСФСР. Кадр из фильма «Служебный роман». Источник: Кадр из фильма «Служебный роман»











— И за всё время работы в БДТ не заскучали, не устали от одного коллектива?

— Какая скука, когда с тобою работает такой мастер, как Товстоногов! Он преклонялся перед актерами, поэтому не жалел на нас сил, чтобы увеличить наше амплуа — условно, с одного до десяти или пятидесяти балов. Вот он на моих глазах брал Стржельчика и превращал его в совершенно другого актера, способного сыграть эмоции, переживания, прямо противоположные его привычному амплуа. Так же брал и меня, увеличивая с каждым днем мои актерские способности. И я не видел в других театрах художественных руководителей, которые могли отдавать актерам столько сил, так самоотверженно заниматься нашим развитием.

«Прекрасно, когда рядом близкие люди»

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» роль Ипполита Эльдар Рязанов отдал Басилашвили. Но умер отец актера, а следом — ведущий актер БДТ Ефим Копелян, Олегу Валериановичу пришлось срочно заменять его в спектаклях. Роль ушла Юрию Яковлеву, но в фильме он всё же остался — на фотографии Ипполита, которую Надя достает из сугроба, изображен Олег Басилашвили Источник: кадр из фильма с сайта www.kino-teatr.ru











— Вы так сроднились с Ленинградом, а затем — Санкт-Петербургом, что многим даже сложно представить, что вы не питерец, а москвич. Скучаете по родному городу?

— Москва — это моя любовь на всю жизнь, моя родина, которую я очень часто вспоминаю. С ней связано мое счастливое детство, когда были живы родители, мои бабушка и дедушка по материнской линии. Москва — это ностальгия по прежнему времени, годы, наполненные любовью. Но в Петербурге я нашел новую родину и так же сильно ее полюбил. Георгий Александрович Товстоногов, можно сказать, стал моим вторым отцом. Здесь я встретил свою супругу Галину Евгеньевну Мшанскую, которую очень люблю, с которой мы вместе уже 63 года. Здесь родились обе моих дочки — Оля и Ксения, здесь родились мои внуки Мариника и Тимофей. Так что этот город подарил мне самое главное — мою семью, в заботливых руках которой я чувствую себя значительно лучше и гораздо увереннее, особенно сейчас. Девяносто лет — серьезный возраст, уже во многом полагаешься не только на себя, и прекрасно, когда есть вокруг близкие и по-настоящему родные люди.

Олег Басилашвили впервые увидел будущую жену Галину Мшанскую по телевизору — она вела программу «Телевизионный клуб молодежи». «Я на ней женюсь», — заявил он отцу и выполнил обещание. Вместе они уже 63 года Источник: соцсети Ксении Басилашвили











— Увы, не все зрители имели удовольствие видеть вас на сцене БДТ, но у каждого есть любимая роль, которую вы сыграли в кино. А вы какие цените больше других? Чаще всего вы снимались у Эльдара Рязанова, какой из его фильмов вам наиболее дорог?

— Можно, конечно, ответить банально: все роли — это дети и у родителя не может быть любимых и нелюбимых. Но это, на мой взгляд, нечестно. У каждого актера есть любимые роли. Для меня это те, в которых мне удалось добиться чего-то нового, привнести что-то свое. Вот такие роли я ценю больше всего — и не важно, стал ли фильм популярным. Но называть их, простите, не стану. Ведь это мое личное ощущение, а у каждого зрителя может быть собственное мнение о моей игре. Надеюсь, хорошее.