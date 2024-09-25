Внук «на запчасти»: бабка продавала ребенка за 90 тысяч долларов, но его спасли — как он живет сейчас

Спустя 24 года Андрей вернулся в родные края, чтобы разобраться в непростой истории из детства Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











В 2000 году история Андрея Ткачева всполошила не только Рязань, где он родился и рос, но и всю страну. Его семья погрязла в долгах, и, чтобы избавиться от них, бабушка решила продать внука на органы. Лишь волей случая мальчику удалось спастись. Двадцать лет спустя Андрей поделился своей историей. Рассказываем историю мальчика, который еще с малолетства оказался не любимым ребенком, а частью выгодной сделки.

Ненужный мальчик

Андрей родился в Рязани в 1995 году. Его семья ничем особенно не отличалась от многих других: бабушка работала на рынке, на шее у нее сидели безработный сын с женой, дочь Светлана безуспешно пыталась обустроить личную жизнь. Родив сына, она вскоре стала одинокой матерью и искала отчима для своего ребенка и надежное мужское плечо — для себя. А когда нашла, сама была не рада. Ее избранником стал член Слоновской ОПГ — крупнейшей в Рязанской области преступной группировки 90-х годов. «Слоны» занимались рэкетом, заказными убийствами, брали под контроль крупные предприятия региона. Рано или поздно такой «романтике» должен был наступить конец, и он не заставил себя долго ждать.

Однажды сожитель Светланы забежал домой и заявил, что медлить нельзя — нужно срочно уезжать из города, «схорониться» на пару месяцев. Для ребенка такое «приключение» было слишком опасным, и Светлана решила временно оставить его у матери.

— У меня просто не было выбора. Нужно мне было уехать. Чтобы ребенок остался жив — оставила здесь, — объяснила Светлана Ткачева в эфире программы «Малахов» (16+).

Светлана Ткачева в 2000-е годы Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Бабушка лишнему рту не обрадовалась, через считаные дни отправила его в интернат и тут же забыла. До тех пор, пока в ее руки не попала газета, где рассказывали о том, что областной дом ребенка продает за границу детей на усыновление, и за одного мальчика иностранцы готовы платить 20 тысяч долларов. Тут-то у Нины Ткачевой и созрел план, в котором ей очень пригодились ее навыки коммерсанта.

«По частям» выгоднее

Первым делом Нина Ткачева принялась оформлять нужные документы. Задним числом женщина заверила у нотариуса бумагу об отказе матери на Андрея. При этом забирать домой внука бабушка не спешила, оставив его в интернате.

Покупателей женщина искала на рынке. Вскоре бабушка обросла криминальными связями и узнала, что, если продавать мальчика на органы, выйдет намного прибыльнее.

Нина Ткачева в 2000-х Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Судьбу мальчика определила соседка Нины Ткачевой. Женщина случайно услышала разговор о том, что бабушка собирается продавать внука «на запчасти», после чего сразу побежала в милицию.

Оперативники поначалу не восприняли слова соседки всерьез, но на всякий случай решили последить за семейством Ткачевых.

— Мы всё время следили за ней. Боялись, что упустим момент передачи ребенка, ведь только взятие с поличным могло изобличить ее в совершении преступления, — рассказывали раньше оперативники. — Но она всё никак не могла найти покупателя.

Всё изменилось в октябре 2000 года — Нина Ткачева внезапно забрала Андрея к себе домой. Силовики поняли, что женщина готовится продать внука, и решили действовать наверняка. Для этого придумали легенду: одному из оперативников предстояло стать «тайным покупателем», выйти на женщину и рассказать, что в сделке крайне заинтересован его знакомый, чей сын смертельно болен и спасти ребенка может только срочная трансплантация, поэтому он готов заплатить любые деньги. «Тайным покупателем» стал Игорь Петров.

— Я пришел на рынок, где она торговала. Убедился, что Ткачева действительно имеет намерение избавиться от внука, — рассказал Игорь Петров в студии Малахова. — Дальше было несколько встреч. Гражданка усиленно искала источник заработка. Например, 20 тысяч долларов за усыновление ей было мало.

Бывший сотрудник СОБР Игорь Петров Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Почуяв выгоду, Нина Ткачева при встрече с «покупателем» с порога заявила, что требует как минимум 100 тысяч долларов за внука. Начались торги.

Оперативник предложил 32 тысячи, на что Нина Ткачева заявила, что за 45 в Москве ее внука заберут хоть завтра. А здесь дело срочное, да еще и продажа «на запчасти» цену увеличивает. В итоге сторговались на 90 тысяч. Радостная бабушка тут же побежала готовить все документы на продажу.

Поездка в Диснейленд

Дома Нина Ткачева рассказала о сделке своему сыну. Тот идею поддержал, ведь где еще так сходу можно получить столько денег. А вот его супруга Лариса первое время сопротивлялась — но легкие 90 тысяч долларов убедили и ее.

Сергей и Лариса Ткачевы Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Перед сделкой бабушка продемонстрировала «покупателям» целый пакет документов: медкарты с недавно сделанными анализами, свидетельство о рождении, и главное — заявление об отказе от ребенка матерью, чтобы доказать, что Андрея никто искать не будет.

Следователи окончательно убедились, что Нина Ткачева готова продать внука, и выбрали дату и место сделки — днем 24 октября на городской площади.

В назначенный день бабушка радостно объявила Андрею, что сейчас они поедут в Диснейленд кататься на аттракционах. Веселого мальчика нарядили и усадили на заднее сиденье машины.

На сделку Ткачевы поехали всем семейством: по плану, сначала покупатели отдавали 70 тысяч Сергею и Ларисе, а затем еще 20 тысяч — лично бабушке. После этого Андрея должны были передать заказчикам. Но это не понадобилось — пока троица распихивала доллары по карманам и сумкам, их задержали нагрянувшие силовики.

Нина Ткачева во время задержания Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Хотела как лучше для внука

Когда Нину Ткачеву повязали и начали допрашивать, бабушка внезапно решила давить на жалость. Она божилась, что просто хотела, чтобы несчастного внука усыновили, ведь у нее нет денег на его содержание. Когда оперативник, с которым Ткачева договаривалась о продаже Андрея на органы, напоминал суть сделки, женщина тут же уповала на провалы в памяти.

Сергей с Ларисой пошли на сделку со следствием куда активнее, обвиняя во всём бабушку. Парочка рассказала о том, какие муки совести они испытывали, но решили помочь с продажей, так как Нина Ткачева обещала купить им отдельное жилье, чтобы они наконец-то от нее съехали.

Сергей и Лариса Ткачевы до сих пор живут вместе. Вспоминать историю продажи Андрея они не захотели Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











В итоге троицу признали виновными: Сергею и Ларисе удалось получить условный срок, а вот Нину Ткачеву отправили в колонию на четыре с половиной года.

Андрея после ареста родственников увезли в интернат.

«Я ее не простил»

Светлана, по ее словам, как и обещала, вернулась через два месяца. И первым делом поехала к матери забрать сына. Дверь открыла жена брата. Она и рассказала женщине, что произошло.

— Лариса мне открыла дверь. Я говорю: «А где бабушка»? — «Ее забрали», — рассказала Светлана. — Сколько она сидела, я ни разу с ней не была на связи. Я даже на свиданку не приходила. Я не могу ее простить.

Женщина уверяет, что принялась разыскивать сына по всем детским домам, но никто так и не рассказал ей о судьбе Андрея. Отчаявшись, женщина бросила поиски своего ребенка.

Светлана даже не знала, жив ли ее ребенок Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Тем временем Андрей продолжал ждать родственников в интернате. Но вместо этого, когда мальчику исполнилось 8 лет, его усыновила семья из Шотландии, в которой он оказался шестым ребенком.

— Я единственный ребенок из детского дома, наверное, из сотни человек, которого смогли усыновить в этом возрасте, — рассказал Андрей. — Мне повезло не только потому, что я живой, а еще потому, что меня усыновили. Я очень благодарен своей новой семье, которая дала мне тогда шанс выжить, жить дальше.

Сейчас Андрею 29 лет. Он живет в Германии, забыл родной язык и свободно общается на английском, а вот чего забыть никак не может — это того страха, что он натерпелся в детстве. А еще он не может простить свою бабку.

— Стараюсь не думать о том, что случилось, не вспоминать, — рассказывает Андрей. — Я ее не простил, не имею ничего общего с кровными родственниками. Не могу представить, чтобы кто-то взял и продал ребенка. Наверное, никогда не смогу понять такой поступок.

Андрей предпочитает не вспоминать об ужасе, который пережил в детстве Источник: кадр из передачи «Малахов», «Россия 1» (продюсер Андрей Малахов, 2024 г.)











Нина Ткачева уже не сможет объяснить внуку, как она решилась продать его на органы. В 2022 году женщина умерла. Последние годы жизни она провела в доме престарелых. До конца жизни она настаивала на том, что невиновна, и хотела встретиться со своим внуком.