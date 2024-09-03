«Позор тебе и твоим фанатам»: Миа Бойка унизила ребенка со сцены — теперь ее требуют отменить

Певицу призывают отменить всем интернетом Источник: Екатерина Мизулина / T.me; MIA BOYKA / T.me











День города в Надыме обернулся издевательствами над ребенком. Во время выступления Мии Бойки администрация заметила пропавшую девочку. Маленькую Марьяну вывели на сцену, чтобы родители смогли ее забрать.

Миа Бойка, увидев девочку, обратила внимание на маску кошки и решила поинтересоваться, не квадробер ли ребенок.

— Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог, — спросила Миа девочку.

Квадробика — это что-то среднее между хобби, субкультурой и фитнесом. Квадроберы изображают зверей, надевая маски животных и прыгая на четвереньках.

Когда оказалось, что Марьяна и правда увлекается квадробикой, певица начала издеваться над девочкой под улюлюканье зрителей.

— Кто-нибудь еще поддерживает это из вас? — спрашивает Бойка со сцены, пока потерявшийся ребенок чуть ли не плачет. — Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка.

Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Эта сцена могла бы и не получить широкой огласки, но Миа Бойка опубликовала видеозапись у себя в соцсетях, спросив у подписчиков, как они это прокомментируют. Ответ не заставил себя долго ждать.

— Ты какого фига, красотка, зазвездилась? — спрашивает подписчик. — Унизила маленького ребенка, которому нет даже девяти лет, и пытаешься самоутвердиться на этом и похайпить.

— Мария Николаевна Бойко, обращаюсь к тебе и только к тебе. Деточка, я намного старше тебя и вижу, что ты не готова видеть и слышать в свой адрес критику, — отмечает другой подписчик. — Ты удалила некоторые неугодные тебе сообщения. Раз так относишься к критике, значит, еще не скоро будешь развиваться как творческая личность.

— Взрослая женщина опозорила ребенка перед половиной города и выложила это к себе на канал. Позор тебе и твоим фанатам, — заключил еще один подписчик.

В ответ на критику женщина воспользовалась подсказкой поисковика — погуглила, что такое квадробинг и опубликовала у себя в телеграм-канале скриншот с первого попавшегося источника, где квадроберов называют субкультурой с «агрессивным и асоциальным поведением» — в общем, страшнее квадроберов были только люберы и ЧВК «Редан».

Вооружившись новыми знаниями, Бойка посоветовала родителям квадроберов «выкусить», а остальным — пить ромашку.

Источник: MIA BOYKA / T.me











Впрочем, видео с девочкой Бойка все-таки удалила. Но поздно — ролик уже переслали Екатерине Мизулиной.

— Недавно проходил концерт детской певицы, Мии Бойки, девушка на сцене прилюдно насмехалась над маленькой девочкой-квадробером, — пожаловались неравнодушные Мизулиной, — позже в комментариях писали, что девочка спустилась со сцены и плакала. Очень надеюсь, что вы разберетесь с этой недопевицей.

Глава «Лиги безопасного интернета» тут же заступилась за ребенка.

— Конечно, я разделяю ваше возмущение, ведь такой буллинг может обернуться психологической травмой для ребенка на всю жизнь. Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех? Убогая попытка самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.

После того, как поднялась шумиха, Миа Бойка в ответ начала прятаться от своей аудитории. Уже на следующем концерте в Ноябрьске певица не решилась выйти на встречу к фанатам, которые прождали ее несколько часов на улице. Певица незаметно ускользнула через запасной выход.