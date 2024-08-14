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Директор филармонии покинула пост

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Культура «Решение принято учредителем»: Ирина Устинова покинула пост директора Новосибирской филармонии

«Решение принято учредителем»: Ирина Устинова покинула пост директора Новосибирской филармонии

Последний день работы Устиновой на посту — 14 августа

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5 комментариев
Устинова возглавляла филармонию с февраля прошлого года

14 августа стал последним рабочим днем Ирины Устиновой на посту директора Новосибирской филармонии. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе учреждения.

— Учредителем было принято решение о прекращении трудового договора. Временно исполняющим обязанности филармонии стала Елена Алябьева, — рассказали в пресс-службе.

На сайте учреждения указано, что Ирина Устинова возглавляла Новосибирскую государственную филармонию с февраля 2023 года. Она родилась в 1977 году в Волгограде и окончила Петрозаводское музыкальное училище имени К.Э. Раутио, а также Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение».

С 2007 по 2008 год Устинова руководила отделом развития Карельской государственной филармонии. В 2008–2011 годах занимала должность руководителя Карельского Регионального центра молодежи. В 2011–2023 годах она была директором Карельской государственной филармонии.

Ранее НГС писал, что прокуратура требует от мэра Новосибирска уволить нового директора МУП «САХ».

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Комментарии
5
Гость
14 августа 2024, 17:13
Красивая.
Гость
14 августа 2024, 17:11
Есть же ещё неординарные личности, в эти беспросветные времена, в убитом городе
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