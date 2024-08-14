«Решение принято учредителем»: Ирина Устинова покинула пост директора Новосибирской филармонии

Устинова возглавляла филармонию с февраля прошлого года Источник: phil-nsk.ru











14 августа стал последним рабочим днем Ирины Устиновой на посту директора Новосибирской филармонии. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе учреждения.



— Учредителем было принято решение о прекращении трудового договора. Временно исполняющим обязанности филармонии стала Елена Алябьева, — рассказали в пресс-службе.



На сайте учреждения указано, что Ирина Устинова возглавляла Новосибирскую государственную филармонию с февраля 2023 года. Она родилась в 1977 году в Волгограде и окончила Петрозаводское музыкальное училище имени К.Э. Раутио, а также Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение».



С 2007 по 2008 год Устинова руководила отделом развития Карельской государственной филармонии. В 2008–2011 годах занимала должность руководителя Карельского Регионального центра молодежи. В 2011–2023 годах она была директором Карельской государственной филармонии.



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