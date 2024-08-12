Прокуратура требует от мэра Новосибирска уволить нового директора МУП «САХ»

Нового директора МУП «САХ» назначили 17 июля, на прошлого возбудили уголовное дело Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области внесла представление мэру из-за нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство». По данным ведомства, Александр Южаков — учредитель пяти компаний.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время проверки стало известно, что новый директор на момент назначения на должность числился руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций. Это нарушает законодательство.

— Поскольку директор МУП «Спецавтохозяйство» принят на должность с нарушением требований закона, заместитель прокурора области внес представление мэру города Новосибирска с требованием о расторжении трудового договора с руководителем данного предприятия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры. НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-центр мэрии.

Нового директора Александра Южакова назначили на должность директора МУП «САХ» 17 июля. Он — бывший топ-менеджер структурных подразделений, входящих в ПАО «Ростелеком».

По данным сервиса Rusprofile, Александр Южаков учредитель ООО «РГС» с выручкой на конец 2016 года (последние данные) в 50 миллионов рублей и прибылью в 37 тысяч рублей. ООО «111РУ» с выручкой на конец 2018 года (последние данные) в 3,8 миллиона рублей и прибылью в 223 тысячи рублей и других компаний. Он также руководит ООО «Запсибзолото» с нулевой выручкой на конец 2023 года.

С 11 февраля 2023 года МУП «САХ» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Муниципальное предприятие пришло на смену компании «Экология-Новосибирск», которая сложила полномочия, накопив огромные долги перед перевозчиками. В ведении муниципального предприятия находятся два крупнейших полигона в Новосибирской области: «Левобережный» и «Гусинобродский». МУП «САХ» также заключило с правительством региона концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию новых мусорных полигонов.



Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова по статье 160 УК РФ (присвоение) и его сожительницы Натальи Турок по статьям 33 и 160 УК РФ (пособничество в присвоении).

