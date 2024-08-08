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Криминал В деле бывшего директора МУП «САХ» и его сожительницы появился еще один фигурант

В деле бывшего директора МУП «САХ» и его сожительницы появился еще один фигурант

В отношении женщины возбудили дело по статье о пособничестве в растрате

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22 комментария
Расследование ведут сотрудники ФСБ

УФСБ России по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы МУП «САХ» (региональный оператор по обращению с ТКО). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве пояснили, что сотрудницу предприятия подозревают в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

— Задержано третье лицо по делу. Фамилию пока сказать не можем, — объяснили НГС в пресс-службе прокуратуры.

Ранее ФСБ возбудило уголовные дела в отношении бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова по статье 160 УК РФ (присвоение) и его сожительницы Натальи Турок по статьям 33 и 160 УК РФ (пособничество в присвоении).

Прокурор Новосибирской области предъявил гражданский иск о взыскании с Зыкова и Турок в пользу муниципалитета 18,5 миллиона рублей, которые они, по версии следствия, присвоили путем заключения фиктивных договоров. Имущество Андрея Зыкова было арестовано.

По информации источника НГС, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на его гражданскую супругу Наталью Турок. Договор предусматривал перемещение грунта. Несмотря на то, что МУП «САХ», которым руководил Зыков, располагает собственной техникой, по документам директор нанял технику со стороны и перечислил на счета ИП 8,6 миллиона рублей. Формально работа считается выполненной, но по мнению силовых органов, фактически техника даже не покидала гараж.

Ранее НГС хронологию дела против Александра Зырянова, главы «Корпорации развития Новосибирской области».

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Новосибирск МУП САХ Спецавтохозяйство Присвоение ФСБ
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Комментарии
22
mirror
8 августа 2024, 16:48
Вор на воре и вором погоняет... И шапки на них не горят. Где теперь миллиарды, собранные с жителей и организаций Новосибирска и НСО группировкой экология-Новосибирск?
АнтонПавловичЧехов
8 августа 2024, 17:17
появился сожитель сожительницы?
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