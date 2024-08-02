Откат для госменеджера: кто дал 3 миллиона Александру Зырянову — хронология злоключений главы «Корпорации развития»

Главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах Источник: Юрий Орлов / Александр Ощепков / Андрей Бортко / NGS.RU











В отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова возбудили второе уголовное дело. Снова о взятке и тоже от уже известных коммерсантов. Шансы топ-менеджера выйти из СИЗО теперь объективно тают на глазах, хотя его адвокаты раз за разом настойчиво требуют отпустить своего клиента под домашний арест. Если раньше следователи оперировали витиеватым обвинением в получении взятки пиаром, то сейчас у них в арсенале появился традиционный откат. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил детали нового дела, собрал воедино хронологию злоключений Александра Зырянова, посмотрел, как выглядит его дом, и оценил слухи о его возможном противостоянии с высокопоставленным новосибирским политиком.



Откат

Новость о втором уголовном деле в отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» (далее «Корпорация») Александра Зырянова пришла на прошлой неделе. К тому моменту он уже находился в СИЗО без малого два месяца — с тех пор, как его впервые обвинили во взяточничестве.



В новом обвинении — снова взятка в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело касается событий 2021 года и тесных взаимоотношений Зырянова с предпринимателями Муслимовыми, отцом и сыном. По версии следствия, глава «Корпорации» обеспечил бизнесменов госконтрактом с подконтрольным «Промышленно-логистическим парком» («ПЛП»).

С июня Александр Зырянов находится в СИЗО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Общаясь с Рамилем и Артёмом Муслимовыми через посредника, госменеджер предложил нехитрую схему: с контракта в 18,4 миллиона рублей на производство строительно-монтажных работ между «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК» он запросил 3 миллиона рублей отката, убеждены силовики.



— При этом посредник сообщил, что передаст Зырянову свои собственные деньги, а Муслимовы впоследствии возместят ему затраты. Предприниматели согласились, — отметил источник НГС, знакомый с ситуацией.



В июне 2021 года глава «Корпорации» в своем рабочем кабинете на улице Ломоносова якобы получил 3 миллиона рублей, а в конце месяца по его указанию гендиректор «ПЛП» Александр Гоманов заключил договор с Рамилем Муслимовым. В течение полугода предприниматели вернули посреднику вложенные в схему деньги.



Пиар-взятка

Описанная выше схема взяточничества пополнила папку уголовного преследования Александра Зырянова. В начале этого лета главу «Корпорации» впервые обвинили во взяточничестве, а операция по его задержанию стала достоянием широкого круга общественности.



3 июня в кабинете Зырянова силовики провели обыски и уже на следующий день привезли его в суд, закованного в наручники. Вместе с ним в суд тогда доставили директора «ПЛП» Александра Гоманова и предпринимателей Рамиля и Артема Муслимовых.

По версии следствия, в 2024 году бизнесмены получили выгодный госконтракт с «ПЛП» на 60 миллионов рублей, а взамен предложили главе «Корпорации» не деньги, но необходимые ему на тот момент пиар-услуги. Силовики полагают, что предприниматели не только провели кинофестиваль «Семейные традиции», на котором Александр Зырянов набрал очки узнаваемости, но и проплатили его рекламу в СМИ. Всего на сумму более 9 миллионов рублей.



Александр Гоманов (слева) и Артем Муслимов (справа) были задержаны параллельно Источник: Александр Ощепков / Андрей Бортко / NGS.RU











Позже член Совета АП города Москвы Андрей Гривцов пояснил, что подобное обвинение стало возможным из-за постоянного расширения законодателями понятия о взяточничестве. По его словам, сегодня Уголовный кодекс содержит обширные формулировки преступления: например, получение взятки через третье лицо или получение взятки услугами, чего раньше не было.



Примечательно, что Александр Зырянов — единственный, кто отправился из суда в следственный изолятор. Он также оказался единственным, кто полностью отрицал свою вину, — другие фигуранты схемы пошли на сотрудничество со следствием.



В суде госменеджер заявил, что дело против него сфабриковано в интересах «одного из руководителей области». Фамилию своего визави он не назвал, но намекнул, что предметом противостояния стало кресло главы «Корпорации».



«Слуга Империи»

47-летний новосибирец Александр Зырянов позиционирует себя как истинный патриот и человек, влюбленный в Россию, а в соцсетях пишет о себе как о «слуге Империи». Первое высшее образование он получил в филиале Московского института легкой промышленности, с 1993 по 1995 год работал лаборантом кафедры химической технологии в том же институте.



Уже с 1995 года Зырянов взялся за менеджмент, руководил разными компаниями, а в 2008 году перешел на работу в научный центр «Вектор»: сначала был рядовым сотрудником отдела по развитию, потом — его начальником.

В 2011 году Александр Зырянов вернулся в бизнес и возглавил строительную компанию «ИнтерСтрой», но через два года вернулся на госслужбу, получив должность замначальника управления общественных связей мэрии Новосибирска. В 2014 году он стал заместителем гендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и спустя три года стал гендиректором.

Дом Александра Зырянова в поселке Озерном, где частные домовладения оцениваются в несколько десятков миллионов рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В числе главных достижений в АИР сам Александр Зырянов называет организацию работы торгово-логистического центра «Сибирский», который был запущен осенью 2023 года (в соцсетях он назвал его «самым большим в [его] жизни»), и строительство крупнейшего за Уралом распределительного центра Wildberries.

— Теперь, как говорится, и помирать не жалко, — писал Александр Зырянов на личной странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ).



В прошлом году Александр Зырянов организовал приезд в Новосибирск бывшего американского морпеха-разведчика, инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера. Журналистам он рассказывал, что на этот визит пошли деньги от продажи его собственной пустовавшей квартиры.

Шахматы

Заявление Александра Зырянова в суде о том, что дело против него было сфабриковано в угоду руководству области, не осталось без внимания прессы. Наряду с новосибирскими журналистами на заседании неожиданно появились москвичи — представители сетевого проекта «Момент истины», которые активно общались с супругой Зырянова.

Пару недель спустя петербургский политический блогер Дмитрий Борисенко выпустил ролик, в котором связал арест главы «Корпорации» с интересами спикера новосибирского заксобрания Андрея Шимкива. Борисенко презентовал Александра Зырянова как активного сторонника СВО, которого поддержали бойцы, участвующие в спецоперации. По его словам, Шимкив спровоцировал задержание Зырянова, чтобы посадить в кресло главы «Корпорации» своего человека.

Сторонники Александра Зырянова называют его противником спикера заксобрания Андрея Шимкива Источник: Законодательное собрание НСО











Ответ прозвучал в новосибирских телеграм-каналах, где всплыли скриншоты публикаций в соцсетях Зырянова, которые он якобы публиковал в первые дни после начала СВО. В публикациях, мягко говоря, не поддерживали спецоперацию, а скорее, наоборот, выражали искренне несогласие со стартом активных боевых действий. Позже публикации были удалены.

Следом был опубликован ролик проекта «Момент истины» под громким названием «Кто на самом деле стоит за арестом Зырянова?». В видео на стороне главы «Корпорации» выступили тот самый американец Скотт Риттер и представители Общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Бенефициаром уголовного преследования ожидаемо назвали Андрея Шимкива. Авторы ролика ушли от ответа на вопрос, кого хотят посадить в кресло Зырянова, пообещав раскрыть тему в следующих разоблачающих видео. С тех пор ролики на тему ареста руководителя «Корпорации» не выходили.

30 июля Дзержинский суд продлил срок заключения Александра Зырянова в СИЗО до 10 октября. Защита требует перевести его под домашний арест, но суд всякий раз отказывает адвокатам.