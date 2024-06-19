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Главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова отказались выпускать из-под стражи

Его обвинили в получении крупной взятки

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Зырянов заявил, что ему с ноября намекали на то, чтобы он покинул свою должность по-хорошему

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19 июня Новосибирский областной суд отказался перевести из СИЗО под домашний арест генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Ранее его заключили под стражу до 2 августа 2024 года из-за обвинений в получении взятки.

— В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемого просили отменить постановления суда первой инстанции и избрать Зырянову меру пресечения в виде домашнего ареста. Эти жалобы Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения, меру пресечения — без изменения, — уточнили в судебном департаменте региона.

Уголовное дело в отношении Зырянова возбуждено по статье за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его задержали 4 июня.

— Следователи считают, что директора коммерческих организаций дали взятку в пользу должностного лица в размере 9,5 миллиона рублей путем оплаты счетов СМИ за размещение в них публикаций о положительном образе Зырянова и проведение с этой целью публичного мероприятия — кинофестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске, — объяснили фабулу дела Зырянова в суде.

Зырянов вину не признает и утверждает, что уголовное дело имеет заказной характер.

— С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении своего протеже, — заявил он журналистам в день ареста 4 июня.

Предполагаемые подельники Зырянова находятся под домашним арестом.

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