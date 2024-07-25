«Я пыталась от этого убежать»: почему потомки Высоцкого сторонятся известной фамилии

Лишь один родственник решил заняться наследием барда Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Нельзя просто так взять и вспомнить все песни Высоцкого. Еще сложнее сказать, сколько наследников он оставил после себя. Но мы сделали невероятное и покопались в биографии артиста и его потомков. Оказывается, не каждый из них гордится родственными связями с бардом, чьи песни гремели на весь Советский Союз.



Никита Высоцкий

Сегодня Никита Высоцкий — самый знаменитый потомок великого барда. Вдохновившись примером отца, Никита тоже решил стать артистом — после школы он не сразу поступил в театральный вуз и только со второй попытки стал студентом Школы-студии МХАТ.

Всю жизнь Никита выступал на сцене — даже в военкомате его направили служить в Театр Советской Армии, где он сыграл несколько ролей. В 90-х сын Высоцкого работал в МХТ имени Чехова и снимался в кино.



Но главным делом жизни Никиты Высоцкого стало сохранение наследия отца, ведь, кроме него, заняться этим оказалось некому.



— Я не собирался заниматься творчеством отца, хоть безмерно им восхищался. Но это нужно было сделать, потому что его дела остались в некотором запущении: тексты песен, фотографии, черновики — всё нужно было найти, собрать, — вспоминал Никита Высоцкий. — Тогда еще был жив отец папы, наш дедушка, его мама, наша мама, и все родные надеялись на нас с братом.

Источник: кадр из программы «Жизнь и судьба» (создатель Борис Корчевников, 2023 г.)











Но брат Никиты, Аркадий, надежды родственников не оправдал, и младшему сыну знаменитого артиста пришлось в одиночку и по крупицам собирать всё, что осталось после смерти барда. В 1996 году Никита возглавил государственный музей Владимира Высоцкого, а затем учредил благотворительный фонд и премию «Своя колея» имени своего отца.



Также младший сын барда сам написал сценарий к фильму об отце «Спасибо, что живой» (16+) и даже планировал сыграть в нем главную роль. Но вскоре стало понятно, что Никита Владимирович не попадает в типаж отца — поэтому роль отдали Сергею Безрукову.



Сегодня самый знаменитый наследник артиста выступает официальным представителем семьи Высоцких. При этом он уверен, что родственники знаменитого барда не должны жить только именем великого артиста.



— Я не считаю, что кто-то из наших с Аркадием детей должен стать директором музея после меня, получить эту должность по наследству, — подчеркивал Никита Высоцкий. — Сейчас есть профессионалы, которые с успехом выполняют эти обязанности, а родственники вместе помогают им сохранять наследие. Например, родственники Лермонтова из разных стран очень много делают для сохранения наследия и творчества Михаила Юрьевича. К счастью, наши дети дружат и, возможно, в будущем создадут что-то подобное.



Никита Высоцкий продолжает следить за памятью об отце, но не забывает и о своих амбициях. Мужчина построил успешную карьеру в театре и на экранах. Например, в недавнем сериале «Союз Спасения. Время гнева» (12+) он выступил и режиссером, и сценаристом, и даже актером.

Никита Высоцкий в роли генерал-адъютанта Ивана Дибича из сериала «Союз Спасения. Время гнева», сценарий к которому он написал Источник: Кадр из сериала «Союз Спасения. Время гнева», KION (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Андрей Кравчук, 2022 г.)











Аркадий Высоцкий

Как и брат, Аркадий Высоцкий связал жизнь с искусством — окончив сценарный факультет ВГИКа, наследник барда всячески пытался пробиться в кино. Первый фильм по сценарию Аркадия, «Зеленый огонь козы» (18+), вышел в 1989 году — в нем он сыграл небольшую роль второго плана.



В 90-е профессия оказалась невостребованной, и Аркадию пришлось работать таксистом и редактором на различных телеканалах. В это же время он устроился преподавателем во ВГИК.

Аркадий Высоцкий пишет сценарии для фильмов и сериалов, преподает во ВГИКе Источник: Аркадий Высоцкий / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В отличие от Никиты, Аркадий Высоцкий сразу заявил, что не будет заниматься наследием отца, а сконцентрируется на своей карьере. К 2024 году на его счету десятки сценариев к фильмам и сериалам, среди которых телесериал «Менталист» (18+), медицинская драма «Красная зона» (16+), детективный сериал «Срок давности» (18+) и так далее.



Аркадий Высоцкий ведет непубличную жизнь, редко пользуется соцсетями и почти не дает интервью. Сейчас он живет вместе с третьей женой и продолжает преподавать и писать сценарии.



Наталья Высоцкая

Наталья — дочь Аркадия Высоцкого от первого брака. Правда, с отцом практически не общалась — он ушел из семьи, когда девочка едва научилась говорить. А о своем знаменитом деде знает только по семейным разговорам.



— Лично я деда не знала, я родилась через год после его смерти. Я тосковала по отцу, но родители не ладили, и я его редко видела, — вспоминала Наталья. — При этом мне всё время про деда напоминали, от этого было невозможно никуда деться. Я тогда только это и слышала. И мне это было неприятно, я пыталась от этого избыточного внимания убежать. Тем более что часто это ставилось в укор: «У тебя такая фамилия, как ты можешь так плохо учиться!»

Источник: Наама Теплицкая / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 1996 году, когда Наталья отметила 15-летие, мать перевезла ее в США. Жизнь девушки резко изменилась в 18 лет: Наталья попала в жуткое ДТП и чудом осталась жива.



— Я ехала по шоссе с очень большой скоростью, непристегнутая, но в результате обошлось даже без особо сильных травм, — рассказала Наталья. — И после этого мне захотелось понять, зачем я живу.



Внучка Высоцкого принялась изучать разные религии и идеологии, пока наконец не остановилась на иудаизме. Не последнюю роль в этом сыграл отец Владимира Высоцкого.



— Не секрет, что отец Владимира Семеновича, мой прадед, был евреем. Из всех моих родственников он был мне в детстве самым близким человеком, — признавалась Наталья. — Мы росли с мамой, папа с нами не жил, но я часто оставалась у деда Сени — так я его звала — по нескольку дней. Он говорил на идише, пел мне еврейские песни. Так что первое знакомство с языком, с культурой оттуда.



Вернувшись в Россию на несколько месяцев в 2006 году, Наталья начала ходить в синагогу и окончательно решила, что примет иудаизм. Из Москвы девушка отправилась обратно в Америку, где в еврейской общине Питтсбурга нашла свою любовь.

Главным своим призванием внучка Высоцкого считает материнство Источник: Наама Теплицкая / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С тех пор Наталья носит имя Наама Теплицкая. От своего супруга Шломо она родила семерых детей. Внучка Высоцкого перепробовала множество профессий: от преподавателя и журналиста до фотографа и иллюстратора. Но считает, что главным ее призванием стало материнство.



Из-за строгих религиозных правил в семье Теплицких не разрешают смотреть телевизор и слушать светскую музыку. Единственное, что разрешают слушать подрастающим правнукам Высоцкого, — песни их прадедушки.

Что известно о других потомках Высоцкого

Остальные наследники артиста предпочитают не показываться лишний раз на публике и ведут скрытый образ жизни, поэтому известно о них немного.



Старшие дети Никиты Высоцкого уже давно выросли и живут самостоятельной жизнью: 28-летний Семен работает юристом в Москве, а Даниил окончил институт стран Азии и Африки МГУ и решил стать переводчиком с китайского.



Самые младшие внуки Владимира Высоцкого — 11-летняя Нина и пятилетний Виктор. Их родители уверены, что детям не стоит взрослеть раньше времени, поэтому выступают против их съемок в рекламе или кино.



— Мы с Никитой занимаем такую позицию, что детство должно быть счастливым. Ты не знаешь, что ждет человека в будущем, поэтому, пока он маленький, пусть он будет весел, играет, с трудностями не надо сталкивать заранее, — объясняла жена Никиты Высоцкого Наталья.



В 2018 году пятилетняя Нина всё же попала на камеры, выйдя на сцену во время концерта к 80-летию Владимира Высоцкого. И судя по тому, как бодро девочка танцует под песню дедушки, ее детство и правда проходит весело и счастливо.



Нина Высоцкая на концерте к 80-летию Владимира Высоцкого Источник: Dojdiiladoni / YouTube

У Аркадия, помимо Натальи, в первом браке родился сын, которого назвали Владимиром — в честь дедушки. После развода он тоже остался с мамой, а затем переехал в США. За океаном внук Высоцкого стал успешным бизнесменом. В свободное время он любит путешествовать и увлекается музыкой.



Вторая жена подарила Аркадию второго сына — Никита Высоцкий родился в 1991 году. С детства он увлекался историей и в 2013 году окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, после чего устроился работать в «Яндекс». Говорят, что Никита Высоцкий уже и сам воспитывает сына.

Никита Высоцкий продолжает заниматься наукой Источник: Lomonosov-msu.ru









