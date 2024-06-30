Макарские — в Крыму, Шаляпин — в Арубе, а Нельсон — в Индии. Артисты рассказали, где любят отдыхать летом

Кто умеет работать, тот и отдыхает хорошо Источник: предоставлено героями публикации











Лето в разгаре. Время отпусков. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с представителями шоу-бизнеса. Селебрити поделились воспоминаниями о незабываемом отдыхе, рассказали, как и где были или только собираются это сделать нынешним летом.



Макарские выбирают Россию

Певцы Антон и Виктория Макарские в этом году уже съездили в Крым на 12 дней, но собираются туда снова, причем скоро. Для семьи отдых на полуострове лучший еще и потому, что там лечебный климат.

— Это действительно так. Мы уже в этом убедились. Если что-то заболело — обязательно проходит, — рассказывает MSK1.RU Виктория Макарская. — Когда мы впервые с детками туда приехали, пришлось заново знакомиться со всеми фруктами. Пробуя фантастически вкусные и сочные крымские персики, яблоки, абрикосы и сливы, дочка и сын удивлялись их вкусу и спрашивали: «Мамочка, а раньше почему мы такие невкусные фрукты ели?»

Счастливая семья Макарских в Крыму Источник: предоставлено семьей Макарских











Супруги Макарские любят рыбалку и походы в пещеры. Но они считают, что в Крыму еще много чудесных мест, которые они с радостью исследуют.

— Да простят нас все любители южного берега, но для нас самые любимые места — это западный берег Крыма, наш обожаемый, легендарный Севастополь и его окрестности. Мы ходили на экскурсии, еще лучше узнали историю города, — рассказывает Антон Макарский. — Еще посетили восхитительный мыс Фиолент. Стояли на краю отвесной пропасти. Красота неописуемая. Ничего подобного ранее не испытывали. И ничто не сравнится с солнцем, которое медленно садится в море.

Виктория не может надышаться крымским воздухом Источник: предоставлено семьей Макарских











Что касается поездок за границу, то Антон Макарский вообще не любит отдыхать нигде, кроме России. По словам Виктории, у ее супруга на отдых вне родной страны необъяснимая аллергия.



Прохор Шаляпин любит пустые пляжи

У певца Прохора Шаляпина лето достаточно насыщенное. Даже по паркам не гуляет. Не хватает времени.



— Отдыхать получается редко. Хотя у моей сестры имеется шикарный дом в Подмосковье, куда можно поехать, позагорать. И у меня есть много друзей с прекрасными дачами, и у самого участок в Пушкинском районе, которым я пока совсем не занимаюсь, — рассказывает MSK1.RU Прохор Шаляпин.

Прокатиться на яхте? Прохор всегда готов Источник: предоставлено Прохором Шаляпиным











В России много мест, где Прохор любит отдыхать. Например, ему, как и Макарским, нравится Крым, любит и Сочи. В июне побывал в Ялте, в июле снова планирует поехать туда на фестиваль. Проведет там неделю. Еще по душе Калининград и соседний с ним Светлогорск, а также Волгоград и Самара, где можно классно провести время на Волге.

— Везде места дивные. Например, в Астрахани радуют глаз лотосовые поля. Они красивые, бескрайние. Лотос называют еще каспийской розой, — улыбается Прохор Шаляпин. — Еще люблю отдыхать в городе Сызрани под Самарой. Там есть «Школа Здоровья» прямо на реке. Замечательное место. Обычно там я «налаживаю» схему питания, мне помогают похудеть и оздоровиться. Хочу найти время и съездить туда этим летом на пару недель.

Певец любит пустые пляжи Источник: предоставлено Прохором Шаляпиным











Что касается отдыха за границей, то Прохор запланировал себе на это лето еще и недельку в Турции. Но любимое место для отдыха — остров Аруба. По мнению певца, на Карибах можно найти абсолютно пустые пляжи, что ему по душе. Любит певец отдыхать и на Маврикии.

— А из любопытного… Однажды на острове Боракае я решил прокатиться на канатке между скалами. Меня снарядили, привязали, надо было уже лететь, но моя оплата за проезд пропала, я побоялся, — признается Шаляпин. — Получается, я — не экстремал. Меня пригласили этим летом принять участие в нескольких проектах, которые дарят острые ощущения, но пока непонятно, буду ли я это делать.

Анна Пескова прокатилась на атомном ледоколе

Актриса и телеведущая Анна Пескова рассказала MSK1.RU о том, как она на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправилась в путешествие-экспедицию, где большую часть времени плавала и иногда выходила на сушу.

Анна бороздит океан на атомном ледоколе Источник: предоставлено Анной Песковой











— Еще маленькой девочкой, когда я впервые посмотрела фильм «Кавказская пленница» и услышала «Песенку о медведях» в исполнении Аиды Ведищевой, в моем воображении живо нарисовались картинки Крайнего Севера — бескрайние белоснежные просторы, звезды, северное сияние и белые медведи… Северный полюс так и манил своей недосягаемостью все детство и юность, — рассказывает Анна Пескова. — И вот спустя годы мечта сбылась — я побывала на самой крайней северной точке нашей планеты.



«Клуб полярных путешествий» пригласил Анну Пескову вместе с коллегами-артистами Гошей Куценко и Вячеславом Разбегаевым провести на борту ледокола во время экспедиции несколько творческих вечеров. Естественно, сразу согласились, понимая, что такой шанс выпадает раз в жизни, вспоминает актриса.

Анна на берегу Северного Ледовитого океана Источник: предоставлено Анной Песковой











Несмотря на то что поездка была в том числе по работе, актриса говорит, что она напоминала полное погружение в другую реальность — Северный Ледовитый океан, сквозь льды которого пробиралась ее группа, бескрайние просторы, белая медведица с тремя малышами...

Анна Роскошная подружилась в Таиланде с обезьяной

Актриса театра и кино Анна Роскошная рассказала MSK1.RU о первом неудачном опыте дайвинга в Таиланде и о том, как к ней в подружки набивалась обезьяна.



Думаете, Анна одна на отдыхе? А вот и нет. У нее появилась подружка — обезьянка! Источник: предоставлено Анной Роскошной











— Мы жили в небольших бунгало, типа землянок. Однажды я вышла и увидела, что напротив двери сидит и смотрит на меня дикая обезьяна. Недолго думая, я вынесла ей фруктов — манго и банан, — вспоминает Ана Роскошная. — На следующее утро вижу — опять сидит. Это было странно, ведь обезьяны в Таиланде не голодают, фруктов много. Но я опять ей их дала. В итоге на следующий день обезьяна пришла уже не одна, она привела с собой еще троих. Может, это были подросшие детишки, а может, ее друзья.

Анна Роскошная пробыла на острове еще пять дней. Обезьяна приходила к ней каждое утро.



— Это было потрясающе. Я к такой подружке уже даже привыкла. Потом люди из соседних бунгало стали заглядывать, смотреть на мою новую знакомую, — добавляет актриса.

И еще в Таиланде Анна Роскошная, когда занималась ночным дайвингом, потерялась. Она даже не поняла, как это произошло.

— Для меня это был первый опыт. В дайвинге есть закон — надо плавать всегда вдвоем. Я нырнула, оглянулась, а инструктора нет. Я знала, что недалеко еще одна группа, увидела свет и стала плыть на него в надежде найти своего инструктора, — вспоминает Анна Роскошная. — В итоге добралась до какого-то японца. Он был крайне удивлен, что я к нему примкнула. Я знаками пыталась объяснить, что потерялась. А тем временем моя группа стала бить тревогу, и вскоре меня нашли.

Ирина Нельсон совсем не двигалась в Индии

Певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон обожает отдыхать в Индии, ведь она изучает санскрит и давно профессионально занимается йогой.



— Для Иры Индия, как для кого-то Дубай. Многие представители шоу-бизнеса любят проводить свой отпуск именно там. Мы там тоже бывали, но в Индии нравится гораздо больше. Отдыхали там уже раз десять, — рассказал MSK1.RU муж и продюсер певицы Вячеслав Тюрин. — У нас стоят какие-то крутые 10-летние визы. Мы постоянно можем в Индию летать. В этом году уже были и скоро отправимся туда снова.

Ирина Нельсон обожает медитировать в Индии Источник: предоставлено Ириной Нельсон











Каждый раз супруги посещают в Индии разные города. В этот раз они ездили в Гималаи и в ашрам, где проходила беспрерывная 24-часовая медитация.



— Кто не очень хорошо подкован, отходил покушать. Я же просидела на одном месте 12 часов и абсолютно ничего не ела, — рассказывает Ирина Нельсон. — В целом не привыкать. Я ведь голодаю регулярно. На отдыхе в Дубае, например, неделю находилась на сухом голодании — без еды и без воды. Но когда так голодаешь, нужен теплый климат. Поэтому решила это сделать в Дубае.



По словам певицы, во время сухого голодания организм восстанавливается полностью, проходят все болезни, в том числе и хронические. Но к нему, конечно, нужно серьезно готовиться.



— Что касается медитации, которую мы проходили в Индии, то она очень мощная: помогает прислушаться к себе и своим потребностям, дает возможность избавиться от негативных и навязанных установок, которые мешают саморазвитию, — продолжает Ирина Нельсон. — А еще мы прошли панча-карму — 21 день посвятили здоровью: каждый день занимались йогой, ели строго по расписанию и только растительную пищу крошечными порциями, а пили лишь воду и чай. Еще нам делали различные, очень полезные масляные массажи.

Ирина Нельсон с мужем в любимой Индии Источник: предоставлено Ириной Нельсон









