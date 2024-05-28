«Весь гонорар я потратила на таблетки для аборта»: история певицы Тоси Чайкиной — внебрачной дочки главного дирижера

Тося Чайкина с 17 лет пишет песни, но стала известной только после фита с Markul'ем Источник: Лина Саитова / 116.RU











Тося Чайкина — молодая певица, ставшая известной после мегахита «Стрелы». А еще она внебрачная дочь главного дирижера Государственного симфонического оркестра Татарстана Александра Сладковского.



Сегодня Тосе исполняется 28 лет — это отличный повод рассказать, как оперная певица, которую растила только мама, стала одной из самых известных инди-поп-певиц страны и создала уникальное звучание. Подробности — в материале наших коллег из 116.RU.

Источник: 116.RU

Тося Чайкина, настоящее имя которой Антонина Бадулина, родилась 28 мая 1996 года в Санкт-Петербурге в семье потомственных музыкантов: отец — Александр Сладковский, главный дирижер Татарстана, дед — Владимир Бадулин, дирижер и композитор, мама — Вера Бадулина и бабушка — Валентина Гаген, вокалистки. Казалось бы, очевидно, что девочка пойдет по стопам звездных родственников, однако к пению девочка пришла не сразу. Сначала она хотела стать балериной, потом скрипачкой. Но мама пророчила маленькой Тосе карьеру оперной певицы.



Девочка росла в семье потомственных музыкантов Источник: tosyachaikina / Vk.com











В музыку девочка все-таки пришла, Чайкина говорит, что страсть и любовь к аранжировкам досталась ей от деда Владимира Бадулина. С отцом в детстве Тося общалась мало — ее родители не были женаты. Воспитанием занимались мама и бабушка, поэтому с самого детства будущая певица слушала классическую музыку, ходила на оперу и занималась вокалом.



— Моя мама была солисткой при оркестре, которым управлял мой папа. Они очень сильно влюбились друг в друга, хотя мой папа был тогда женат. Ездили на гастроли в течение двух лет, и потом случилась я — плод страстной, яркой любви, — рассказывает певица.

Тосю растила мама и бабушка Источник: badulinavera / Instagram*











Желание выйти на сцену у Тоси появилось в 5-м классе, когда она увидела клип Леди Гаги. Уже потом случилась любовь с творчеством Radiohead, Эми Уайнхаус и Coldplay.

Чайкина с детства была ярким и творческим ребенком Источник: tosyachaikina / Vk.com











Дальше начались активные занятия музыкой: дважды в неделю она ходила в музыкальную школу, потом приходила домой и оттачивала навыки на пианино. Параллельно Чайкина участвовала во всех песенных и не только конкурсах.



— Мама с самого детства учила меня петь, она водила меня на конкурсы, на студии, где мы писали песни. Первый мини-альбом даже записали из четырех песен. Я ездила на различные эстрадные конкурсы, — вспоминает Чайкина.



Будущая певица с детства мечтала о сцене Источник: tosyachaikina / Vk.com











В подростковом возрасте певица была оторвой. В 13 лет она сделала первую татуировку и постоянно меняла прическу. Кроме того, как сама признаётся Тося, она много прогуливала школу, тусовалась в сомнительных компаниях и рано начала употреблять алкоголь.



— Мы прогуливали уроки, запирались у кого-то, у кого ушли родители, и устраивали вписку. Прям с утра употребляли алкоголь в каких-то нереальных количествах, причем очень плохой алкоголь. Сейчас я считаю, что это ужасно несозидательно, и очень рада, что я из этого вышла и отошла от этой истории, — поделилась Тося.

Певица призналась, что в подростковом возрасте она тусовалась в сомнительных компаниях Источник: tosyachaikina / Vk.com











В 2012 году, после окончания 9 классов, Тося поступает в училище Римского-Корсакова, где преподавала ее мама. Во время учебы она написала свою первую песню для балетной постановки Adulte, которую представили в Александринском театре. Саундтрек был далек от классики, и начинающей певице это так понравилось, что она решила бросить учебу. Тут начались проблемы в отношениях с родителями.

Источник: tosyachaikina / Vk.com











— В 17 лет я написала первую песню, просто по приколу. И мне так это понравилось, жизнь у меня после этого момента перевернулась. Мама, конечно же, была в шоке и против, потому что ее очень беспокоило мое будущее. Она хотела, чтобы я дальше пошла в консерваторию, а потом работать в театр. А я вообще всего этого уже не видела, — признаётся певица.



В 2012 году Чайкина поступила в училище Римского-Корсакова Источник: tosyachaikina / Vk.com











Однако училище не окончила и ушла на 3-м курсе Источник: tosyachaikina / Vk.com











Училище Чайкина так и не окончила. Она отчислилась на третьем курсе и пошла по другому музыкальному пути. Мама, которая ждала от дочери классических успехов, была не в восторге и долгое время не принимала ее выбор. Певица признаётся: она долгое время пыталась доказать матери, что она чего-то стоит.



— Я реализовалась в том, что я люблю. И маму отпустило. Мама приходит почти на каждый концерт, всё снимает, как блогер, — рассказала Тося в одном из своих интервью.

Мама долго не принимала решение Тоси бросить учебу Источник: badulinavera / Instagram*











В 2013 году вместе с Андреем Мартыновым девушка создает синти-поп-группу More Oblakov, которая раскрутилась за неделю, но просуществовала недолго. Через год они выпустили сборник «В моей квартире» из 10 треков, и спустя какое-то время коллектив распался.

Группу создала Тося и ее друг Андрей Мартынов Источник: more_oblakov / Vk.com











После этого она пришла бэк-вокалисткой в проект SunSay по приглашению Андрея Запорожца, с которым она случайно познакомилась в квартире друга. В составе группы Чайкина выступала в России, на Украине, в Греции и на Бали. В 2016 году коллектив принял участие в отборе на «Евровидение», но не прошел.

Тося несколько лет была бэк-вокалисткой у SunSay Источник: tosyachaikina / Vk.com











Тогда она ушла из группы и начала работать с рэпером Ассаи, потому что совмещать два крупных проекта ей было уже тяжело.

С рэпером Тося познакомилась, когда тот искал преподавателя по вокалу Источник: tosyachaikina / Vk.com











Кроме того, параллельно с 2013 по 2017 год девушка пыталась преуспеть в сольных проектах: Tosyachai, Берри Трэйл, Inner Tones. Примерно в это же время она задумывается о псевдониме и становится Тосей Чайкиной. Как объясняет певица, имя Антонина слишком «сурово» для сцены, а родная фамилия не вписывалась в артистическую среду. Новая фамилия произошла от названия пианино «Чайка». Ну и в училище она познакомилась с парнем Сашей Чайкой, и ей понравилась его фамилия.



— Было много экспериментов в прошлом, ну и я нашла свое. Потому что Тося, в отличие от Антонины, достаточно такая легенькая. «Чайки» — это полет. Ну а у меня такая летящая музыка, и я вся такая летящая, — объясняет музыкантка.

До Тоси Чайкиной у певицы было несколько псевдонимов: Tosyachai, Берри Трэйл, Inner Tones Источник: tosyachaikina / Vk.com











Как Тosyachai она опубликовала сольный инструментальный альбом Dreams, как Берри Трэйл — «Вечность», как Inner Tones — When I Was A Child. А в 2018 году уже как Тося Чайкина она явила миру «Цветы».

Источник: tosyachaikina / Vk.com











Как автор и певица Чайкина сотрудничает с группами «Лауд» и «Нервы», блогером Эльдаром Джараховым, певцом Димой Биланом, актрисой Ириной Горбачевой и многими другими. Тогда же она начинает писать песни для кино: «О чем шумит русский лес» и «Цензор».



Источник: tosyachaikina / Instagram*











Источник: tosyachaikina / Instagram*











В 2019 году случилась мощная волна популярности певицы — она стала участницей второго сезона шоу «Песни» на ТНТ. Несмотря на то что дальше второго этапа ей пройти не удалось, это стало мощным толчком для ее карьеры. Она решается на переезд в Москву.



Источник: ТНТ

В том же году Тося выпустила альбом «Юность», в который вошло шесть треков, в том числе дуэт с певицей Ёлкой — «Песни морю», и с Егором Сесаревым — «ПП».



Несмотря на это, успехов в финансовом плане у певицы не было. В одном из интервью девушка призналась, что тогда ей целый год пришлось сидеть без денег. Однако она всё равно решила купить айфон в кредит. Через год, в 2020-м, она выпустила альбом «Сделано в айфон», который полностью записала на телефон.



— Это не протест, а желание творить, когда у тебя нет денег. А потом это уже сформировалось во вдохновляющую концепцию, что тебе необязательно иметь очень много денег и суперстудию, чтобы делать то, что хочешь. Для этого нужно очень сильное желание писать, транслировать свои мысли. Далеко не у каждого хватит на это сил, — рассказала Чайкина.

Клип, снятый на IPhone Источник: Тося Чайкина / YouTube.com

Артистка говорит, что ее команда пыталась продвигать песни на радио, но все отказывались. Многие ссылались на то, что творчество Тоси — неформат.



Источник: tosyachaikina / Instagram*











— Я не очень хорошо отношусь к российской коммерческой музыке. Это такая маленькая комнатка, где в тебе убивают всю индивидуальность и делают из тебя штампованного чувака. В то время как в России очень много талантливых музыкантов, которых не показывают по телевизору, — поделилась музыкантка.



В итоге она решила не обращать на это внимания и просто делать то, что нравится. Так, осенью 2020 года Тося написала главную песню к сериалу «Беспринципные», которая до сих пор звучит в его заставке.



В 2020 году Чайкина написала главный саундтрек к сериалу «Беспринципные» Источник: Kinopoisk.ru











В том же году она выпустила новый студийный альбом «Прямо сейчас» и первую версию суперпопулярной песни «Стрелы».



— Это песня про неразделенную любовь. Я безумно была влюблена, и меня так зашарашило от этого всего. А он, видимо, не был готов. Тогда это очень сильно меня разбило. Зато потом появилась песня, — вспоминает Чайника.

Источник: tosyachaikina / Vk.com











Также в 2020 году Чайкина приняла участие в создании трибьют-альбома памяти Анны Ахматовой, где были задействованы Лолита Милявская, Полина Гагарина и другие популярные артисты.



В 2021 году в честь дня рождения Тося выпустила трек «25». Чайкина продолжает коллабиться с Ириной Горбачевой, Лолитой, а в 2022-м случаются фиты с Zoloto, Markul`ем и та самая новая версия «В сердце бахнули стрелы». Песня до сих пор крутится в чартах и набирает миллионы прослушиваний.

Источник: Markul / YouTube.com

Сейчас Чайкина активно гастролирует и дает концерты в городах России. Продолжает писать и выпускать новые треки: «Надежда», «Аномалия» и совсем свеженький — «Больно».

Весной Тося приезжала с концертом в Казань Источник: tosyachaikina / Instagram*

Кроме того, Тося начала ходить на ТВ-шоу. Из последних передач, где можно было ее увидеть: поединок с Дмитрием Маликовым в «Битве поколений», музыкальное шоу «Дуэты» и «Новая фабрика звезд», где она выступила с одним из участников.



Чайкина вместе с Семеном Полищуком исполнила песню «В сердце бахнули стрелы» Источник: RUTUBE.Лучшее / RuTube.ru

— Я уже много лет вынашиваю идею, но понимаю, насколько это сложно. Я хочу сделать альбом с абсолютно разными артистами. Чтобы там была Лолита, Лев Лещенко, прикольно будет позвать Анну Asti. Абсолютно разные ребята, но с которыми хочется повзаимодействовать и объединить какие-то свои сильные стороны, раскрыться по-новому, — поделилась Тося.

Источник: tosyachaikina / Instagram*











Что же касается личной жизни певицы, то она никогда особо не скрывала ее. Тося откровенно рассказывает, что в детстве не общалась с родным отцом, но сейчас они пытаются наладить отношения.



— Папа очень большой человек, управляет огромным оркестром, в котором свыше 100 человек. Его оркестр играет очень классно, он у меня супермощный чувак. С папой мы начали общаться не так давно, в детстве я с ним пересекалась лишь периодически, — поделилась в одном из интервью Чайкина.

Отец Чайкиной — главный дирижер Татарстана Источник: tatarstan_symphony / Vk.com











Еще известно, что Тося была в нескольких долгих отношениях с мужчинами намного старше ее. С одним из них она познакомилась, когда ей было 18 лет, а ему — 36. В одном из интервью Чайкина призналась, что даже забеременела от него, но сделала аборт, потому что была молода и мечтала о карьере. Они провстречались два года, но до сих пор поддерживают теплое общение.



— Я узнала об этом в день концерта в Москве, меня три недели очень странно корежило. Я сделала тест, он показал две жирнющие полоски. На следующий день в Петербурге мы пошли в больницу, мне сделали УЗИ, и врач спросил: «Что будем делать?» Весь гонорар, который я получила за концерт, я потратила на таблетки для аборта, — откровенно рассказала Чайкина.

Источник: tosyachaikina / Vk.com











Уже в 20 лет Тося начала встречаться с другим мужчиной постарше — Алексеем Косовым, который больше известен как Ассаи. Они познакомились, когда рэпер искал себе преподавателя по вокалу, и провстречались несколько лет, он даже сделал Тосе предложение, но в итоге пара рассталась. В 2020 году Чайкина разоткровенничалась и призналась, что несколько лет терпела от молодого человека физическое и моральное насилие. Тирана исполнительница не назвала по имени, но фанаты поняли, что речь шла об Ассаи.



— С 12 на 13 августа 2016 года случился кошмар. Я была избита. Настолько, что мое тело было всё в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков, порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение. Мы не разговаривали несколько дней, оба пытались понять, почему так, — написала певица в посте.

Чайкина и Косов встречались несколько лет Источник: tosyachaikina / Vk.com











После этих отношений Чайкина впала в депрессию, долгое время лечилась и приходила в себя. В 2023 году она призналась, что психиатр диагностировал ей пограничное расстройство личности и посттравматическое стрессовое расстройство.

У Чайкиной есть психические растройства Источник: tosyachaikina / Instagram*











Сейчас Тося встречается с актером Театра сатиры Никитой Маниловым. История их знакомства, как признаются сами влюбленные, интересная: пара познакомилась во время уличной потасовки, причем они находились по разные стороны баррикад.





— Он суперспокойный, а я такая вся дерганая, эмоциональная. Это первые мои отношения без всякого токсикоза. Он каждый день говорит: «Ты моя самая лучшая девочка, самая талантливая». Это очень ценно, — рассказала Чайкина.

С 2022 года Чайкина встречается с актером Никитой Маниловым Источник: tosyachaikina / Instagram*











Источник: tosyachaikina / Instagram*

Творчества в жизни Чайкиной всегда было много, и кроме музыки она также увлекалась рисованием и фотографией. Последнее она даже смогла монетизировать и снимала на заказ.



Кроме музыки певица увлекалась рисованием Источник: tosyachaikina / Vk.com











Чайкина какое-то время работала фотографом Источник: tosyachaikina / Vk.com











Также Тося активно ведет соцсети и развивает свой блог — в запрещенной соцсети у нее более 70 тысяч подписчиков.

В запрещенограме у Чайкиной более 70 тысяч подписчиков Источник: tosyachaikina / Instagram*









