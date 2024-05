«Весь гонорар я потратила на таблетки для аборта»: история певицы Тоси Чайкиной — внебрачной дочки главного дирижера

В 2013 году вместе с Андреем Мартыновым девушка создает синти-поп-группу More Oblakov, которая раскрутилась за неделю, но просуществовала недолго. Через год они выпустили сборник «В моей квартире» из 10 треков, и спустя какое-то время коллектив распался.

Кроме того, параллельно с 2013 по 2017 год девушка пыталась преуспеть в сольных проектах: Tosyachai, Берри Трэйл, Inner Tones. Примерно в это же время она задумывается о псевдониме и становится Тосей Чайкиной. Как объясняет певица, имя Антонина слишком «сурово» для сцены, а родная фамилия не вписывалась в артистическую среду. Новая фамилия произошла от названия пианино «Чайка». Ну и в училище она познакомилась с парнем Сашей Чайкой, и ей понравилась его фамилия.

Как Тosyachai она опубликовала сольный инструментальный альбом Dreams, как Берри Трэйл — «Вечность», как Inner Tones — When I Was A Child. А в 2018 году уже как Тося Чайкина она явила миру «Цветы».