Серьезно болен и остался почти без денег. Как живет актер, сыгравший народного депутата Виталия Наливкина в популярном шоу на YouTube

Актер ждет операции и надеется вернуться к полноценной жизни Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











«Народный депутат» Виталий Наливкин в роликах на YouTube бойко борется с городскими проблемами: запахом канализации, микрозаймами, сломанными остановками, коррупцией и нерадивыми гастарбайтерами. Но в реальной жизни актеру Андрею Неретину приходится бороться с серьезным заболеванием — остеоартрозом.



Остеоартроз — заболевание суставов, при котором человек испытывает постоянную боль, отечность и почти не может ходить. Заболевание поражает колени, таз, позвоночник и кисти.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую выдуманный депутат оперативно решает в нестандартной манере. Сатирическое шоу стартовало в 2019 году и закончилось в 2022-м. Сразу после этого у главного актера начались проблемы со здоровьем и деньгами.



В 2021 году на авторов шоу завели уголовное дело по статье «Хулиганство», после того как вымышленный депутат в одном из видео «взорвал остановку» из гранатомета. Окончательный приговор не вынесли до сих пор.



Актера обездвижила травма, как ему казалось, не очень серьезная — упал с лестницы и ударился бедром. Спустя полтора года он почти не ходит, ждет операцию. Окружающие условия бросают вызов ежедневно, если ему приходится выходить из дома, то передвигается исключительно на такси. В квартире на втором этаже в деревянном доме в Уссурийске, которую меньше месяца снимает экранный чиновник, нет водопровода и санузла.



Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

— В том доме, где я жил, очень узкие и крутые ступени, спускаться было неудобно. Видимо, кто-то передо мной воду разлил, и она замерзла. Я вечером спускался, поскользнулся и полетел до самого низа! Утром, чувствую, что-то побаливает. Как-то не придал значения. Порой приходилось в шесть утра вставать, чтобы по коридору расходиться, потому что начал сильно хромать. Месяца три я мучался, когда уже понял, что это не проходит, пошел к врачу, — рассказал корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU Андрей.

Диагноз поставили через время, сразу врачи не увидели ничего серьезного. Из вариантов предложили пить дорогостоящие таблетки, чтобы остановить разрушение кости, или операцию. Но у лишившегося работы и съемок актера средств на это уже не было.



— Я раз купил таблетки, ну а что дальше? Их надо постоянно пить, — вздохнул актер.



Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Специалистов, которые бы провели операцию, в Уссурийске нет, пациентов с серьезным заболеванием отправляют во Владивосток. Там помогут.

От Уссурийска до Владивостока почти 100 километров, для человека с артрозом, не говоря уже про другие тяжелые заболевания, ездить на прием к врачам дорого и долго.

На помощь пришел знакомый Неретина — Валерий. Он почти всегда находится рядом с ним, готовит, колет и носит дрова, топит печь, моет посуду и стирает одежду. Без этой поддержки справиться звезде YouTube было бы в разы сложнее.

С недавних пор в мужской компании появился еще один товарищ — Бося. Полугодовалая дворняга с добрыми глазами. Щенок гуляет сам по себе, в основном на территории дома или в предбаннике перед квартирой. Такая компания всем по душе.



Бося Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— Девчонка отдала, у нее оставалось два щенка. Пусть живет, вреда нет от него, только веселее. Забежит в квартиру, давай балдеть, играть, — улыбается Неретин.



Он признается, что скучает по активной жизни, до болезни совмещал управление грузоперевозками и участие в съемках. На девятый этаж он и его коллеги мебель заносили без отдыха и быстро, а теперь на второй этаж «приходится ползти с горем пополам».



Дороги к дому практически нет: земля, щебень, ямы. Такси подъезжает к подъезду, на небольшой пятачок, где едва можно спокойно развернуться.



Двор дома, где сейчас живет Неретин Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











На улице дополнительная охрана Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— Даже в магазин, который через дорогу, я езжу на такси, это вообще недешево выходит. Еще в аптеку и в баню помыться, — рассказывает Андрей.



Квартиру площадью около 12 квадратных метров он снимает за 4 тысячи рублей в месяц, даже для Уссурийска эта цена считается низкой. Предыдущая квартира, еще меньше, обходилась дороже. Для жизни здесь почти всё есть: посуда, печь, плита, электричество. Большой диван-кровать и маленькая стиральная машина — полуавтомат, из которой воду надо сливать вручную. Света тоже немало, хоть окно всего одно.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











На столе кружка со знаменитой фотографией Виталия Наливкина в стиле фотосессии Владимира Путина для американского журнала Time. Неретин сделал еще одну, похожую, в подарок продюсеру проекта.



Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Несмотря на сложное положение, актер улыбается, ситуация не отчаянная, хоть до окончательного выздоровления далеко, шанс вернуть прежнюю жизнь есть.

Своя квартира пока только в мечтах. Говорит, после операции вернется к полноценной работе, возможно, к съемкам, и будет пытаться изменить свое положение.



— Ну, конечно, охота квартиру. Но не получится с такими деньгами, как у меня. Благодарен, что меня поддерживают и из Владивостока ребята, и команда съемочная. Валерка ездит грузчиком по заявкам — одну-две в день сделал, уже деньги. Тысяча-две. Хоть что-то купить нужное. Предложили играть ту же самую роль, Наливкина, но только уже не так серьезно, чтобы политику не трогать сильно, — добавил актер.

В доме всего четыре квартиры, все жилые. С соседями общение неактивное, на звезду YouTube они не обращают внимания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Феномен мимолетной популярности его стороной не обошел. Раньше Виталия Наливкина останавливали прохожие на каждом шагу, фотографировались, благодарили, просто радовались, что встретили знаменитость. Но слава немного утихла.

— Меня окликали: «Виталий Иванович», многие до сих пор так и зовут, не знают настоящего имени. А сейчас съемок нету уже, и ажиотажа тоже. Узнают, конечно, но уже не так, — поделился «народный депутат».

Просьбы о помощи слали в редакцию съемочной команды со всего Дальнего Востока. Где-то мостик сломался, где-то автобусы не ходят. То ли не все раскусили посыл шоу про инициативного Наливкина, то ли так перестали верить в чиновников, что пытались решить проблемы города через сатиру.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Возможно, главная роль так хорошо далась герою, потому что он видит в этом свою правду, хоть и не сразу был осведомлен, куда его пригласили. По его рассказам, продюсер проекта просто предложил подзаработать, простой работяга пришел в назначенное место, его нарядили в тот самый синий костюм и дали прочитать несколько строк на камеру. Только после выхода сюжетов стало понятно, что они про политику. Но об этом опыте актер не жалеет, считает его нужным для людей, пусть недолго, но шоу освещало настоящие проблемы в городе.



— Даже если бы сразу знал, что тема будет касаться политики, не отказался. Наши ролики, я считаю, помогали. Было несколько совпадений. Например, снимали про школу, которая стояла в Уссурийске без ремонта. Сразу после этого выпуска начались какие-то подвижки, начали ремонт, — говорит Андрей.



Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Сейчас он зарабатывает как может: отвечает на заявки по грузоперевозкам и получает процент. После операции в планах полностью восстановить деятельность, так как по этой сфере он скучает больше, чем по съемкам.



— Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня, раз уж такая ситуация случилась. Рад, что люди помнят все эти сюжеты, — размышляет актер.

Лестница, изменившая судьбу

Мы побывали в доме, где Андрей Неретин упал с лестницы, — деревянный, двухэтажный, с выбитыми кое-где стеклами и заколоченными дверьми.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Лестница и правда нуждается в полной замене. Этот дом еще 10 лет назад стоял в списках под снос, но только в 2023 году окончательно решили начать расселение. Живет ли кто-то там сейчас — неизвестно.



1 из 2 Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU