«Было модно разогнаться и тормозить»: новосибирцы вспоминают, как портили полы в школах — сейчас это тренд в TikTok

Многие взрослые сибиряки отмечают, что следы на полу в школах оставляли всегда Источник: Екатерина Мизулина











Новосибирцы вспомнили, как шалили в школьные годы, оставляя черточки от обуви на полу и стенах учебных заведений. Сибиряки признались, что потом учителя заставляли их оттирать художества. Современные школьники нашли и подхватили этот тренд в TikTok, и делают тоже самое. НГС опубликовал самые интересные мнения новосибирцев о ситуации.

Среди школьников Новосибирска распространяется новый тренд из TikTok — чиркать своей обувью полы в школе. Все началось с видео, на котором подросток под песню «Со мной воюет сатана» проводит полоску от обуви на полу. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале прокомментировала тренд и назвала его хулиганским. Новость о шалостях современных школьников из Новосибирска собрала почти 100 комментариев. Большинство читателей НГС уверены, что в подобных действиях нет ничего страшного — раньше дети делали точно также.

Пользователь под ником «Маркиз Мыложуйский-Пендель» отметил, что школьники всегда портили пол черточками от обуви. Он даже поделился воспоминаниями, как было особо модно оставлять следы.

— Всегда все чиркали, было вообще модно разогнаться и тормозить ребром ботинка в повороте. А потом оттирали под присмотром дежурного, — вспоминает автор публикации.

Анонимный комментатор рассказал, что его, как и других детей, заставляли стирать черточки лезвием и губкой.

— Я из того поколения, кто еще сам дежурил и одевался на рынке. Нас вот эти черточки заставляли самих стирать, все классы выходили в коридор и классы, и стирали их где губкой, где лезвием для бритвы. И потом ценили свой труд, чиркать их уже никому не хотелось, — отметил аноним.

— Дежурный класс оттирал, а потом, когда дежурство заканчивалось ставили уже свои метки, –ответил ему пользователь под ником «Олегbl4».

В некоторых школах, по воспоминаниям новосибирцев, даже запрещали приходить в темной обуви. Так боролись с темными черточками на полу.

— В нашей школе запрещено было приходить в обуви с темной подошвой. Родителей до учебного года предупреждали — сменка только со светлой. Учился в 80-х, — вспомнил комментатор.

Новосибирцы уверены: так поступали школьники и нулевых, и 90-х годов, и 50 лет назад и до революции. Как оказалось, в Новосибирске на это счет есть даже своя легенда. Ею с НГС поделился читатель с ником «MatVei».

— В мои школьные годы тоже полы чиркали без всякого «Тик-Тока». На Кропоткина в 90-е сгорела школа (если не ошибаюсь, бывшая 83-я). Ходила легенда, что училка заставила мальчишек вечером оттирать эти начирканные полосы и дала им бензинчика, чтобы результат был качественнее. Они, обозленные, перед тем как уйти из класса, немного плеснули бензина на пол и бросили спичку, — утверждает сибиряк.

Часть новосибирцев осудили юных «художников». По их мнению, современные дети ни к чему не приспособлены.

— Понимаете, что это за поколение растет? Как они жить будут и работать? Ни к чему не приспособлены абсолютно. Зато у каждого репетитор, вейп в кармане и банка энергетика, — отметил пользователь «Директор Завода (Ржака)».

Новосибирцы сетуют на то, что большинство современных трендов у молодежи пропагандируют что-то плохое.

— Почему-то все тренды отрицательные, всегда почти сейчас выставляется только плохое. Неужели нельзя придумать что-нибудь хорошее и так, чтобы его повторяли? Может, потому, что дурное дело — не хитрое. Чтобы сделать что-то хорошее, нужно потрудиться, а чтобы сломать что-то или напакостить, много ума и труда не надо, — рассуждает аноним.

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