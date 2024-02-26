«Вы гангстеры?» Посмотрите, как Данила Багров вновь путешествует по центру Москвы

Чуть позже Данила вместе с друзьями оказывается в бане (а как без этого?). Причем идут они в одну из старейших столичных парных — «Сандуны». Находятся они в 20 минутах ходьбы от Кремля.

В начале 90-х бани и так были скорее конференц-залом для бандитов, так что лучшего места для встречи герои «Брата» не могли найти. Багров же оказывается в одном из самых роскошных залов «Сандунов» — с бассейном IX века и античными скульптурами. Вряд ли бы сейчас Багров удивился тому, что вокруг этих бань то и дело снуют черные «мерсы».