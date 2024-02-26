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«Вы гангстеры?» Посмотрите, как Данила Багров вновь путешествует по центру Москвы

К 65-летию Алексея Балабанова мы воссоздали сцены из «Брата-2»

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Показываем, как Данила Багров выглядел бы на улицах современной Москвы

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25 февраля один из самых скандальных и культовых режиссеров современности Алексей Балабанов отметил бы свое 65-летие. Его ненавидели так же сильно, как и любили. А его сиквел «Брат» стал новым русским мифом с национальным героем в лице Данилы Багрова. В память о режиссере корреспондент MSK1.RU Екатерина Фадеева прошлась по «балабановским» местам в Москве и перенесла туда героев фильма «Брат-2» (18+).

А кто-то знает вообще, как Данила Багров оказался в Москве? Он мог добраться либо с дальнобойщиком, которого встретил в первом «Брате», либо на самолете, либо на поезде. Допустим, что Данила, как и его брат Виктор, вышел из здания Ленинградского вокзала под «Смысловые галлюцинации».

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В «Брате-2» Багров возникает как 25-й кадр — проходит через съемочную группу, которая записывает, как гангстер на фоне черного «хаммера» и Останкинской башни рассказывает, что он не Байрон, он другой. Данила же идет в телецентр, становится героем эфира канала ТВ-6 и знакомится с Ириной Салтыковой. Кажется, это могла бы быть уже самая короткая история про покорение Москвы.

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Чуть позже Данила вместе с друзьями оказывается в бане (а как без этого?). Причем идут они в одну из старейших столичных парных — «Сандуны». Находятся они в 20 минутах ходьбы от Кремля.

В начале 90-х бани и так были скорее конференц-залом для бандитов, так что лучшего места для встречи герои «Брата» не могли найти. Багров же оказывается в одном из самых роскошных залов «Сандунов» — с бассейном IX века и античными скульптурами. Вряд ли бы сейчас Багров удивился тому, что вокруг этих бань то и дело снуют черные «мерсы».

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И пока Данила работал над новым планом по восстановлению справедливости, на Ленинградский вокзал приехал его старший брат Виктор. На вопрос таксиста с вокзальной площади «Куда едем?», он куда-то в воздух отвечает: «В Москву». Можно считать это лучшим заклинанием, ведь после этого он моментально оказывается в районе «Зарядья».

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Виктор уверенно вышагивает по главному туристическому маршруту и попадает на Красную площадь. Скорее с осторожностью, чем с любопытством, он оглядывается по сторонам и замедляется у мавзолея. Но туда ему не нужно, его цель — Исторический музей.

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Внутри, в одной из подсобок, сидят Данила с приятелем и перебирают оружие. И если в фильме Виктор без труда проходит к зданию, то сейчас же он мог бы прикоснуться только к забору, которым перекрыт вход в музей.

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Воссоединившись с братом, Данила не забывает и о своей возлюбленной — Ирине Салтыковой, поп-звезде 90-х. Жила она в высотке на Котельнической, куда нередко заезжал и Багров-младший.

Сейчас их романтика выглядела бы так — где-то посреди сугроба. Романтичная площадка перед подъездом с лавочкой сейчас напоминает склад для хранения снега. Такая суровая московская любовь.

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В один день Данила приезжает к Салтыковой с братом. Под подъездом их уже ждут криминальные авторитеты в кожаных куртках. С ними хладнокровно расправляется Багров-младший и начинает спасаться от погони.

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Выворачивают они на извилистые и крутые улицы Китай-города. По ним с ревом носились не только герои «Брата». И сейчас даже обычное такси или машина «Почты России» дает газу, чтобы въехать на горку и вписаться в поворот.

Петлять братья решают через пустые Соляные дворы. Выглядят они как настоящий лабиринт с кучей арок. Здесь же, по сюжету фильма, Виктор расчехляет доисторический пулемет.

На этом путь братьев в Москве почти заканчивается. Они получают паспорта с американскими визами, Виктор первым улетает за границу, Данила прощается с Салтыковой и тоже отправляется в аэропорт. Но перед этим успевает купить парочку CD-дисков.

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А здесь мы составили тест из 13 непростых вопросов: вам нужно восстановить пропущенные слова в легендарных фразах, которые прозвучали в фильмах «Брат» и «Брат-2». Спорим, что пройти тест без ошибок сможет только истинный фанат!

Также мы писали, как сложилась судьба актрисы Дарьи Юргенс, которая сыграла лысую проститутку в фильме «Брат-2».

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