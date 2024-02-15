Выгнали из музыкалки, не приняли в комсомол. Как дочка простых работяг с КАМАЗа стала главной звездой ТВ, а теперь пропала

Свое детство телеведущая вспоминает с теплотой, несмотря на трудные времена. В одном из интервью Ольга даже рассказала трогательную историю.



— Однажды мама купила нам с сестрой плащ, ей — бордовый, мне — точно такой же, но желтый. А тогда было сложно достать какую-то хорошую одежду для детей подрастающих, и она говорит: «Пожалуйста, берегите эти плащи, будете носить их до окончания школы!» В этом плаще она отправила меня за подсолнечным маслом и сказала: «Попроси, чтобы тебе банку сразу в сумку поставили, не прислоняй к себе, вдруг плащ испачкаешь». Но я так постеснялась сказать об этом тетеньке, что пришлось самой взять банку, я прижала ее крепко к себе, потом об себя спустила в сумку и пошла с огромным пятном. Естественно, мама расстроилась. Она и хозяйственным мылом, и чем только не оттирала, но пятно осталось, — смеясь, рассказала Ольга.