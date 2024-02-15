Выгнали из музыкалки, не приняли в комсомол. Как дочка простых работяг с КАМАЗа стала главной звездой ТВ, а теперь пропала

Ольга Шелест — известная журналистка, теле- и радиоведущая, в начале нулевых ее имя мелькало практически в каждой программе на ТВ и радио. Начав с карьеры ведущей, она стала озвучивать героев мультфильмов и сниматься в кино.
Редакция 116.RU рассказывает, как, вырвавшись из Набережных Челнов, Шелест стала одной из самых ярких ведущих российского развлекательного ТВ, создала одну из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе и как буквально исчезла в 2022 году.
Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года в Набережных Челнах. Росла будущая ведущая в обычной семье: родители Владимир и Вера — рабочие на местном машиностроительном заводе «КАМАЗ». Есть у Ольги и старшая сестра — Оксана. Несмотря на простую, рабочую семью, Шелест уже с детства была ребенком, который тянулся к творчеству.
Обе сестры в детстве были творческими и талантливыми натурами: старшая ходила в музыкальную школу, младшая — в художку. Хотя обе начинали с музыкалки, но за плохое поведение маленькую Олю оттуда выгнали, тогда родители отдали ее в художественную школу. Ее, к слову, Шелест окончила с высокими баллами и даже одно время подумывала стать дизайнером одежды. Но остановилась на том, что сама себе сшила платье на выпускной.
Свое детство телеведущая вспоминает с теплотой, несмотря на трудные времена. В одном из интервью Ольга даже рассказала трогательную историю.
— Однажды мама купила нам с сестрой плащ, ей — бордовый, мне — точно такой же, но желтый. А тогда было сложно достать какую-то хорошую одежду для детей подрастающих, и она говорит: «Пожалуйста, берегите эти плащи, будете носить их до окончания школы!» В этом плаще она отправила меня за подсолнечным маслом и сказала: «Попроси, чтобы тебе банку сразу в сумку поставили, не прислоняй к себе, вдруг плащ испачкаешь». Но я так постеснялась сказать об этом тетеньке, что пришлось самой взять банку, я прижала ее крепко к себе, потом об себя спустила в сумку и пошла с огромным пятном. Естественно, мама расстроилась. Она и хозяйственным мылом, и чем только не оттирала, но пятно осталось, — смеясь, рассказала Ольга.
Про Шелест можно сказать классическое «умница, красавица, спортсменка, комсомолка». Хотя «умница», может, и не до конца: успеваемость у нее была невысокая, порой маленькая Оля срывала уроки и вообще была той еще шкодой. Даже в пионеры ее не приняли в первой группе из-за «неуда» за поведение.
— Первые ряды принимали на главной площади в Набережных Челнах — у Вечного огня. Это было дико почетно, и нас глодала страшная зависть, мы ненавидели этих отличников, этих ботанов. Вторая смена — это был уже актовый зал. А еще была третья смена, их вообще в коридоре перед классом быстро посвятили, и мы, конечно же, над ними смеялись, — вспоминает Шелест в одном из интервью.
Но при этом Ольга была достаточно активной во внеакадемической деятельности: занималась спортом, увлекалась журналистикой и была ребенком артистичным. Будущая ведущая писала статьи для школьной газеты, участвовала в постановках, а в старших классах она впервые попробовала работать перед кинокамерой.
После окончания школы Шелест целый год работала ведущей прогноза погоды на местом ТВ и копила деньги на мечту — переехать в Москву и стать актрисой. В 1994 году Ольга начала реализовывать план: потратила накопленные деньги на переезд в столицу. В планах было поступление во ВГИК, документы вчерашняя челнинка подала, а вот на экзамен опоздала и набор первокурсников закрылся без нее.
Тогда Ольга пошла в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания на факультет тележурналистики. Экзамены она сдала успешно. Нужно было снять репортаж о Москве и приложить несколько фотографий. Шелест раздобыла самую дешевую камеру и написала отличное эссе, после этого комиссия не могла не принять ее на курс.
Часть занятий была в телебашне «Останкино», где проходили кастинги в различные программы. Спустя уже месяц учебы Шелест взяли виджеем на канал «К-10», который позже переименовали в «Муз-ТВ». Она вела передачу «Клипомания», в которой зрителям показывали музыкальные новинки. Там Ольга проработала недолго из-за конфликта с программным директором. После была замечена на СТС и «НТВ-Плюс».
В 1997-м году третьекурсницу Шелест взяли ведущей на канал «BIZ-TV», где она познакомилась со своими будущим мужем Алексеем Тишкиным. Спустя год вся телевизионная группа ушла работать на «MTV Россия». В 1999 году Ольга начинает работать с Антоном Комоловым, вместе они становятся самым известным творческим тандемом виджеев. Ну а потом — хорошими друзьями на ближайшие пару десятилетий.
На «MTV» Шелест проработала до 2002 года, потом в карьере были «Утро на НТВ» и «Сегодня утром» на НТВ. А в 2007 году на телеканале «Звезда» Комолов и Шелест начали выпускать развлекательное шоу «Звездный вечер с Антоном Комоловым и Ольгой Шелест». В этом же году она пришла работать на радио «Маяк».
Ко всему прочему, Шелест успела озвучить мультики, сняться в кино, была постоянным комментатором «Евровидения», участвовала в шоу «Цирк на первом», «Форт Боярд», «Большие гонки», продолжала работать ведущей на «Муз-ТВ», а в 2012 году даже участвовала в церемонии передачи Олимпийского огня в Великобритании. В общем, с экрана ТВ Ольга не сходила на протяжении почти двух десятков лет.
С 2016 по 2020 год Ольга была постоянным звездным гостем на шоу «Удивительные люди» по «России-1». В 2017 году она стала ведущей шоу «Танцуют все!» и участником звездной команды в телеигре «Пятеро на одного».
Несмотря на такую насыщенную творческую жизнь, Шелест — одна из немногих отечественных знаменитостей, которая сумела создать прочный и долгий семейный союз. Вот уже 26 лет ее неизменный спутник жизни — продюсер и режиссер Алексей Тишкин. Хотя Ольге приписывали романы с коллегами по площадкам, но ничего общего с реальностью такие разговоры не имели.
Очередную годовщину совместной жизни Ольга и Алексей отпраздновали в ноябре 2023 года. Несмотря на то что вместе они более четверти века, расписалась пара официально только в 2013 году — перед рождением первой дочери. Поженились они в Нью-Йорке, куда переехали из-за работы Тишкина.
История любви Ольги и Алексея развивалась стремительно. Буквально за несколько недель дружба переросла в служебный роман, а после пара стала жить вместе, чем удивила близких. Позже Ольга объяснит: она сразу поняла, что именно с этим человеком готова прожить всю жизнь.
— Уже через несколько дней после знакомства я поняла, что этот человек идеально мне подходит. Мы всегда на одной волне. У нас всё общее — и счет в банке, и бюджет. Между нами не бывает никаких преград. Алексею я могу доверить всё, — вспоминала сильно позже Шелест начало отношений с мужем.
Отсутствовавший долгие годы штамп в паспорте пару не смущал. А вот родители Ольги были не в восторге. Правда, сама телеведущая признаётся: сказалось, в частности, воспитание ее мамы.
— Нас с сестрой мама, сама того не осознавая, воспитала сильными. И я, и Оксана долго жили со своими будущими мужьями, не расписываясь, и мама всё причитала: «Что ж вы никак не выйдете замуж, живете в этих свободных отношениях…» А я отвечала: «Это же ты нас так воспитала — сильными, открытыми ко всему людьми, которые не боятся порицания общества, которые идут против любой косности!» — рассказала Шелест в одном из своих интервью.
Причем предложение пожениться Тишкин делал Шелест каждый год. Но были обстоятельства, из-за которых пара до 2013 года так до загса и не могла дойти.
Пару не смущает и 15-летняя разница в возрасте. Хотя в некоторых интервью Ольга признавалась, что в начале отношений были и ссоры, и ревность, но им удавалось найти компромисс.
1 ноября 2013 года родилась старшая дочка Шелест, которую назвали красивым и редким именем Муза. Она появилась на свет в одной из клиник Нью-Йорка, поэтому автоматически получила гражданство США. Молодые родители сразу решили, как будут воспитывать свою дочку, и с первых дней жизни ее начали выводить в свет — ходить по музея и концертам, чуть позже начали посещать в бассейн.
Через два года, 19 августа 2015 года, так же в США родилась вторая дочка Алексея и Ольги — Айрис. Шелест рассказала, что первое время старшая дочь ревновала к младшей.
— Когда родилась Айрис, Музе было два года. Она часто говорила: «Не трогай это, это наше». То есть выключала младшую сестру из семьи и всё время указывала, что ей делать. Бывало и рукоприкладство: вроде бы она рассматривает ручку, а потом начинает загибать пальчики в разные стороны, — поделилась ведущая.
Сейчас девочки растут и становятся похожи на маму: увлекаются экстремальным спортом — скейтборд, сноуборд, занимаются футболом, учатся в англоязычной школе, ведут блог, куда снимают влоги, а недавно вышел их первый совместный трек.
Что интересно, Шелест и Тишкин практически не показываются с дочками на публике. Дети даже не знали долгое время, что их мама популярна.
Семейство ведущей и режиссера жили в своем доме в Подмосковье. После февраля 2022 года Шелест исчезла с телеканалов. Позже выяснилось, что она разорвала контракты и уволилась из всех проектов. Она перестала активно вести блог, но, судя по ее редким постам в запрещенной соцсети, семья перебралась в США.
О причинах переезда телеведущая не высказывалась, но надолго пропала из соцсетей. Первый пост спустя столько времени она опубликовала 1 июня, на День защиты детей.
Сейчас Шелест редко публикует сторисы, еще реже — посты. Чем занимается телеведущая — тоже не совсем понятно. Судя по редким публикациям в аккаунте в запрещенной соцсети, она живет свою обычную жизнь: семейный быт, спорт, отдых и путешествия. Возможно, она работает на фрилансе, материалы под ее именем можно увидеть на независимом сайте о моде The Blueprint.
Фанфакты из жизни Ольги Шелест:
- в детстве Ольге не нравилось ее имя и она просила родственников называть ее Олесей;
- Шелест — вегетарианка. После участия в шоу «Цирк на Первом» она стала веганкой и полностью отказалась от продуктов животного происхождения, но после рождения первой дочки вернулась к вегетарианству;
- в честь ведущей в 2010 году биолог назвал новый вид микроорганизмов: простейших из класса солнечников — Acanthocystis olgashelestae.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.