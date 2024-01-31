«Скоро вы услышите новый хит»: 11-летняя сибирячка записала трек с Димой Биланом и снялась с ним в клипе

Жительница Барнаула 11-летняя Велимира Шадрина записала песню вместе с Димой Биланом. Девочка победила в конкурсе «Особенный вокал. Дети» и выиграла поездку в Москву.
— Для малышки Велимиры это была первая поездка в столицу. Девочка была в восторге от столичной энергетики и от сбывшейся мечты. Скоро вы услышите новый хит и увидите клип, которые не оставят никого равнодушными, — рассказали в группе «Михутка — символ добра в Алтайском крае».
Как рассказала НГС преподавательница по вокалу Велимиры и соавтор песни Екатерина Своеволина, это был благотворительный проект для детей с особенностями. Велимира не видит с рождения.
— Вся эта история просто про добро, про исполнение мечты и воплощение их в реальность, мотивацию для абсолютно всех детей особенного мира или просто детей. Это про то, что необходимо развиваться, заниматься любимым делом и что всё реально, — рассказала Екатерина.
Песня и клип скоро выйдут, и создатели надеются, что они станут вдохновением для особенных детей.
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