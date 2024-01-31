«Скоро вы услышите новый хит»: 11-летняя сибирячка записала трек с Димой Биланом и снялась с ним в клипе

— Для малышки Велимиры это была первая поездка в столицу. Девочка была в восторге от столичной энергетики и от сбывшейся мечты. Скоро вы услышите новый хит и увидите клип, которые не оставят никого равнодушными, — рассказали в группе «Михутка — символ добра в Алтайском крае».