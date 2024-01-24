«Мама сказала, что не будет это смотреть». Интервью со звездой сериала «Слово пацана», сыгравшим Ералаша

— А мама твоя как отнеслась к участию в этом проекте и роли мальчика, которого убивают?



— Если для меня это было как работа, то для нее — необычный опыт. Мама не совсем была к этому готова. Ну потому что она мама — она переживает, волнуется. Она сказала, что не будет это смотреть. Но мы всё-таки посмотрели. Те моменты, где избивают моего героя и где он лежит в морге, мы просто проматываем.



— Я думала, что в морге была вообще какая-то кукла.



— Нет, это был я, но мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким.



— Фанаты придумали хештег «НезабудемЕралаша» — как думаешь, почему именно этот герой стал таким популярным?



— Мне кажется, он зацепил тем, что открытый и положительный. В отличие от других персонажей, например Кирилла или Искандера. И я считаю, что сильно сыграло то, что мой персонаж погибает. Всегда, когда погибает положительный персонаж, мы, так сказать, отдаем дань тому, что он делал и кем он был. Но и негатива много. Если в комментариях на моем канале пишут что-то типа «Ералаша не забудем», то его тут же начинают оскорблять, пишут «заколебали уже со своим Ералашем».

