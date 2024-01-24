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«Слово пацана»Интервью

«Мама сказала, что не будет это смотреть». Интервью со звездой сериала «Слово пацана», сыгравшим Ералаша

Актерская карьера Ярослава Могильникова началась с того, что его заприметили в кафе и пригласили на главную роль

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Ярослав Могильников из Лысьвы начал с роли в фильме «Подельники» (на первом фото) и сыграл уже в нескольких фильмах

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Два года назад наши коллеги из 59.RU писали о Ярославе Могильникове — мальчике из Лысьвы, которого режиссер Евгений Григорьев заметил в местном кафе и пригласил на главную роль в фильме «Подельники» (18+). После съемок журналисты взяли у Ярослава интервью — тогда он выбирал, чем займется в будущем — профессиональным футболом или станет актером. После этого подросток снялся еще в нескольких фильмах — «Иване Семенове» (6+), «Папаше в бегах» (12+) с Михаилом Тройником и «Юг» (12+) с Юрием Колокольниковым, Тимофеем Трибунцевым и Юлией Снегирь.

Но самую большую популярность Ярослав получил после выхода сериала «Слово пацана» (18+), где он сыграл Ералаша, погибшего от рук бандитов. В Сети даже появился тег «НезабудемЕралаша». Журналисты 59.RU поговорили с юным актером и узнали, как изменилась его жизнь. Подробности — в материале наших коллег.

Ярослав в детстве. Мальчик занимался борьбой

Ярослав в детстве. Мальчик занимался борьбой

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Ярослав часто выступал и участвовал в местных играх КВН

Ярослав часто выступал и участвовал в местных играх КВН

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Ярослав, мы разговаривали с тобой два года назад, брали интервью после съемок в «Подельниках». Тогда тебе было 14, сейчас 16, и у тебя уже маленькая, но весомая фильмография. Тогда ты выбирал между футболом и кино и, получается, выбрал всё-таки кино?

— После «Подельников» я год не снимался. Но мы много разговаривали с мамой и папой о том, что мне нужно попробовать себя в кино. Я боялся, что в футболе у меня ничего не выйдет из-за того, что у меня был конфликт с тренером, я часто пропускал тренировки и игры из-за того, что болел. И поэтому, скорее всего, я просто выбрал легкий путь: если в футболе надо было ждать, чтобы был результат, то в кино у меня уже что-то получилось, и я понял, что не хочу это упускать. Мне нравятся съемки, я получаю от этого удовольствие.

Я решил, что пора начинать вливаться в кино, и пошел на кастинг «Ивана Семенова», где получил небольшую роль. А после этого мне предложили сняться в «Папаше в бегах».

На съемках «Подельников» с мамой, которая тоже сыграла в этом фильме, но в массовке. Съемки проходили в селе Кын под Лысьвой

На съемках «Подельников» с мамой, которая тоже сыграла в этом фильме, но в массовке. Съемки проходили в селе Кын под Лысьвой

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С дружной съемочной командой «Подельников» под Лысьвой в <nobr class="_">2021 году</nobr>. В верхнем ряду слева: актер Юрий Борисов, режиссер Евгений Григорьев, который <a href="https://59.ru/text/culture/2021/03/15/69811667/" class="_ io-leave-page" target="_blank">пригласил мальчика</a> в кино, и Лиза Янковская. Через два года мальчик снимется в фильме «Слово пацана» с ее братом Иваном Янковским

С дружной съемочной командой «Подельников» под Лысьвой в 2021 году. В верхнем ряду слева: актер Юрий Борисов, режиссер Евгений Григорьев, который пригласил мальчика в кино, и Лиза Янковская. Через два года мальчик снимется в фильме «Слово пацана» с ее братом Иваном Янковским

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Там ведь у тебя практически главная роль?

— Да, мы вместе с Мишей Тройником играем главную роль.

Афиша фильма «Папаша в бегах»

Афиша фильма «Папаша в бегах»

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Как, кстати, работается со звездами?

— На самом деле все звездные актеры — обычные люди, как и мы. На съемочной площадке мы все как одна семья. Я не помню ни одного актера, с которым у меня бы не сложился хороший контакт. Все прекрасные люди, мне было приятно работать с ними. И не чувствовалось, что рядом с тобой стоит звезда, и не было всех этих «вау-вау», они были сверхпростые.

На съемочной площадке с актером Юрием Колокольниковым и режиссером Иваном Сосниным

На съемочной площадке с актером Юрием Колокольниковым и режиссером Иваном Сосниным

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В каком фильме тебе больше всего понравилось сниматься и какой из героев ближе?

— Наверное, в «Папаше в бегах», потому что съемки и организация были великолепными. И персонаж Коля мне очень сильно откликался, потому что отчасти в нем присутствуют черты моего характера. В большинстве случаев он такой же наглый, игривый, как и я, поэтому мне было достаточно просто его сыграть. Он немножко даже разбойник, во мне это тоже есть. Еще мне понравился Ералаш — он тоже похож на меня. Я, как и он, излучаю позитив и добро, делаю всё для блага семьи и близких. И я тоже гуляю со своими пацанами.

В Лысьве гуляешь?

— Да, но уже не так часто. Вот сейчас вот приехал в Лысьву из Москвы, и мы тут все вместе. Моя компания, банда — это одноклассники, мы с первого класса и на тренировки вместе ходили футбольные, и вообще всегда вместе, когда я приезжаю.

Вы переехали с семьей в Москву?

— Да, перебрались, родственников в Лысьве не осталось, кто уехал в Екатеринбург, кто в Магнитогорск. Мне осталось лишь забрать компьютер, и тогда у меня будет всё для счастливой жизни в Москве. Сюда я приезжаю просто погостить. Например, сейчас я приехал исключительно чтобы с друзьями погулять, вот ночую у друга.

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А у тебя в банде, кстати, есть кличка какая-нибудь?

— Нет. Но когда занимался самбо, меня там называли Могила из-за фамилии.

Как ты попал на съемки «Слова пацана»?

— Кастинг проходил, если я не ошибаюсь, по всей России и был очень долгий. Я увидел объявление в соцсетях и послал свои видеопробы. Сначала отправил пробы на роль Андрея, потом на Марата, но во мне увидели Ералаша и утвердили на него. И это точный выбор — если бы я жил в 90-е, то был бы Ералашем, уверен. То есть Ералаш — просто олицетворение меня, только в те годы.

В сериале у тебя очень трогательная линия взаимоотношений твоего героя и бабушки. Ты подружился с актрисой, которая ее играла?

— На самом деле с Лидией Ильиной у нас было мало сцен, из-за этого не получилось сильно подружиться. Но она хорошая актриса и очень добрая, мы нашли с ней близкий контакт. Помню, мы сидели с ней в вагончике, разговаривали, а мама смотрела на нас со стороны и сказала, что мы действительно как бабушка и внук.

Ералаш подарил любимой бабушке утюг

Ералаш подарил любимой бабушке утюг

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А у тебя твоя бабушка жива?

— Да, они живы, но когда мы снимали «Папаши в бегах», у меня умерла прабабушка Тамара. Это сильно задело меня, потому что мы с ней были очень близки, я к ней постоянно приезжал на выходные, мы сидели с ней вместе, она всё время готовила мне вкусную еду. И вот на съемках после ночной смены, когда я пришел где-то в три часа ночи, мама сказала, что прабабушка умерла.

В сцене с бабушкой Ералаш приносит ей лысьвенский утюг, и ты — лысьвенец. Это случайность или ты подсказал эту идею?

— Это абсолютная случайность. Видимо, его нашел реквизитор. Я не знал, что утюги из моего города были популярны, знаю только про плиты и посуду. А еще недавно на съемках, кажется, в Тюмени, мне дали носки, а там написано «Лысьвенская фабрика». И я тоже удивился совпадению.

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Судя по совместным фото, ты подружился с мальчиками, которые снимались? С кем больше всего?

— Мы подружились, но не часто общаемся в жизни. В основном, встречаемся только на каких-то мероприятиях или встречах. В моем актерском агентстве Слава Копейкин и Рузиль Минекаев, которые сыграли Турбо и Марата, наверное, поэтому у меня с ними больше коннектов. У нас проходили встречи нашего агентства, где мы просто собираемся, тусим. С остальными мы очень редко общаемся.

А как ты попал в агентство?

— Еще на съемках «Подельников» со мной познакомилась агент Лена и предложила сотрудничество с агентством. Но мы с мамой тогда подумали, что пока не хотим. А после «Слова пацана» Лена на нас опять вышла, и мы начали работу с ней.

Хотела бы опять спросить про Ералаша. Ты переживал за него, когда его убили, плакал?

— Скорее, мне было больше грустно, что не успели раскрыть персонажа. Но не мне решать, как быть. А то, что мой персонаж погиб, не было для меня чем-то критичным. Я понимал, что рано или поздно у меня будет персонаж, который погибает. Я был к этому готов.

Рузиль Минекаев (Марат в сериале «Слово пацана»), Слава Копейкин (Турбо) и Ярослав Могильников (Ералаш)

Рузиль Минекаев (Марат в сериале «Слово пацана»), Слава Копейкин (Турбо) и Ярослав Могильников (Ералаш)

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А мама твоя как отнеслась к участию в этом проекте и роли мальчика, которого убивают?

— Если для меня это было как работа, то для нее — необычный опыт. Мама не совсем была к этому готова. Ну потому что она мама — она переживает, волнуется. Она сказала, что не будет это смотреть. Но мы всё-таки посмотрели. Те моменты, где избивают моего героя и где он лежит в морге, мы просто проматываем.

Я думала, что в морге была вообще какая-то кукла.

— Нет, это был я, но мне делали сложный грим. Два с половиной часа. Там был еще кадр прямо на меня, сверху. Но его урезали из-за того, что он был слишком жестким.

Фанаты придумали хештег «НезабудемЕралаша» — как думаешь, почему именно этот герой стал таким популярным?

— Мне кажется, он зацепил тем, что открытый и положительный. В отличие от других персонажей, например Кирилла или Искандера. И я считаю, что сильно сыграло то, что мой персонаж погибает. Всегда, когда погибает положительный персонаж, мы, так сказать, отдаем дань тому, что он делал и кем он был. Но и негатива много. Если в комментариях на моем канале пишут что-то типа «Ералаша не забудем», то его тут же начинают оскорблять, пишут «заколебали уже со своим Ералашем».

Как ты думаешь, почему сериал стал таким популярным? Нужен ли он, важен?

— Еще до выхода была очень сильная поддержка в виде рекламы, но никто не ожидал, что он будет таким популярным. Мне кажется, он важен. Хоть многие и пишут, что там мордобой, гопота и разборки, но на самом деле этот сериал раскрывает тему взаимоотношения подростков того времени и тему отцов и детей. Раскрывает очень хорошо, показывает, насколько было сложно и подросткам, и родителям того времени. Я после его просмотра начал больше ценить наше время — уже нет такого, что было раньше.

И еще до этого у меня был переходный возраст, я часто ругался с родителями, но после просмотра сериала немножко переосмыслил взгляды на жизнь и на наши ситуации с мамой и папой. Я понял, что буду ценить каждый день, потому что завтра всё может закончиться. Поэтому я считаю, что сериал помогает осознать, что в реальности всё лучше, чем мы думаем.

Сцена в автобусе перед избиением Ералаша

Сцена в автобусе перед избиением Ералаша

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Спасибо за такой искренний ответ. Но будет ли всё же у «Слова пацана» второй сезон?

— К сожалению, ничего не могу сказать, потому что я не знаю. Никто не знает, мне кажется, такой информацией владеет только режиссер. Это часто задаваемый вопрос, мы всё время отвечаем, что ничего не знаем, потому что так и есть.

Как тебе удается совмещать кинокомандировки и учебу в школе? Делаешь уроки в перерывах между съемками?

— Всё куда проще: я просто ушел после девятого класса. То есть окончил учебу полностью. Получил аттестат и понял, что хочу отдохнуть от учебы, потому что последнее время она приносила мне только неприятные эмоции. Вот даже сейчас говорю про школу, и у меня столько негатива внутри к ней. Я не имею ничего против образования, это важно, и учиться важно, но в наше время очень сложно, например предвзятое отношение учителей. Мне было очень сложно учиться, и поэтому я понял, что хочу отдохнуть. У меня это было в том числе из-за съемок.

Из-за того, что ты снимался в кино или это еще какая-то история?

— Я всё время учился на тройки, но после выхода фильмов ко мне стали относиться более... Ну вот, например, когда я был на съемках, учительница по математике «включила» протест и сказала: «Ты приезжаешь и сдаешь все контрольные и только так получаешь оценки». То есть онлайн ничего скидывать нельзя. Мне пришлось выделить неделю, чтобы съездить в Лысьву, и за неделю получить три оценки по всем предметам. Это было самое ужасное школьное время, я просто беспрерывно делал задания, даже погулять выйти не мог, дома сидел.

Это какие съемки были?

— Скорее уже «Слово пацана», да.

А ты дальше будешь где-то учиться?

— Я планирую этим летом подать документы в киноколледж в Москве, хочу получить базовое образование в сфере кино.

Узнают ли тебя на улицах? В родной Лысьве, наверное, прохода не дают?

— Когда я снялся в «Подельниках» и в последующих фильмах, про меня знал почти весь город, но когда гулял, на меня не сильно обращали внимание. Я мог спокойно ходить по улицам, хотя и ловил на себе взгляды. Но Лысьва у нас маленькая, и мы почти все друг друга знаем. После выхода сериала я еще не был в Лысьве, вот вчера приехал впервые и не знаю, как отнесутся ко мне люди. Пока вот заболел и лежу. Но когда приехал и вышел из автобуса, ко мне подошли две девочки, чтобы сфотографироваться. Правда, одна сказала, что знает меня уже лет пять.

На съемках «Слова пацана» с актерами Иваном Янковским, сыгравшим Вову Адидаса, и Львом Зулькарнаевым, снявшимся в роли Зимы

На съемках «Слова пацана» с актерами Иваном Янковским, сыгравшим Вову Адидаса, и Львом Зулькарнаевым, снявшимся в роли Зимы

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Девочки, наверное, все влюблены?

— Ну иногда бывают неловкие моменты, когда подбегают маленькие девочки, признаются в любви. Это как-то неловко. А вот когда подбегают 28-летние девушки, тогда да, тогда хорошо.

28-летние? И как ты реагируешь?

— Ну бывало и такое. Я был ошеломлен, когда ко мне подошла 40-летняя девушка, чтобы сфотографироваться. Я думал, что если и буду известен, то только среди подростков после какой-либо роли, но чтобы так, не думал. Отношусь к этому очень позитивно и всем улыбаюсь. Я вообще люблю всех своих подписчиков в телеграм-канале, я это им постоянно говорю. Ко всем людям, которые ко мне подходят, отношусь с большим позитивом.

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В декабре 2023 года Ярослав участвовал в фотосессии, где снялся в одежде бренда Yeezy, принадлежащем рэперу Канье Уэсту. Автор коллекции — дизайнер Гоша Рубчинский

В декабре 2023 года Ярослав участвовал в фотосессии, где снялся в одежде бренда Yeezy, принадлежащем рэперу Канье Уэсту. Автор коллекции — дизайнер Гоша Рубчинский

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Хотела спросить тебя про музыку. Ты же и раньше ее писал, а сейчас продолжил?

— Да, я сейчас приехал к другу, и мы как раз пишем треки. Я уже в канал выложил видос, где сижу в наушниках с микрофоном, и планирую в ближайшее время выпускать музыку.

Будешь учиться в музыкальном направлении?

— Есть куча жанров, и рэп, где совсем необязательно учиться, можно просто быть оригинальным и петь, развиваться. Делать музыку от души. Это главное.

А ты в какой программе делаешь?

— У меня друг делает в FL Studio (цифровая звуковая рабочая станция и секвенсор для написания музыки. — Прим. ред.). Мы пишемся вместе. Сидим на двух студиях и пишемся.

У тебя сейчас есть планы, ты где-то снимаешься или будешь сниматься?

— Сейчас у меня начнутся съемки еще в одном проекте, международном. Но я не могу больше ничего рассказать.

Ранее мы писали, что сериал «Слово пацана» вызвал противоречивые отзывы, в том числе негативные. В Татарстане подростки создали телеграм-каналы и назвали их в честь казанских группировок, в которых распространяли видеозаписи потасовок. После этих событий Ярослав Могильников призвал зрителей не подражать героям сериала.

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