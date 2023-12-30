Блокадница, ставшая легендой: как «Служебный роман» сделал Алису Фрейндлих звездой

Алиса Фрейндлих — легенда отечественного кинематографа. Ее талант к перевоплощению заметили не сразу, но она с раннего детства стремилась к своей мечте и сделала актерство смыслом жизни.
Как Алиса Бруновна пережила блокаду Ленинграда и кто раскрыл ее творческий потенциал — смотрите в видео выше.
Знаменитой на весь Союз Алису Фрейндлих сделала роль в комедии Рязанова «Служебный роман». Она была столь убедительна в роли строгой начальницы и так органично показала перевоплощение «мымры» в красивую женщину, что после выхода картины ей писали тысячи женщины со всего СССР.
Картину выдвинули на Государственную премию. Удивительным образом фамилии главной звезды фильма Алисы Фрейндлих в списке лауреатов не оказалось. Но Алису Бруновну это не задело — она говорила, что восторженные отзывы зрителей для нее гораздо важнее премий и наград.
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