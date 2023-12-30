Блокадница, ставшая легендой: как «Служебный роман» сделал Алису Фрейндлих звездой

Как Алиса Бруновна пережила блокаду Ленинграда и кто раскрыл ее творческий потенциал — смотрите в видео выше.



Знаменитой на весь Союз Алису Фрейндлих сделала роль в комедии Рязанова «Служебный роман». Она была столь убедительна в роли строгой начальницы и так органично показала перевоплощение «мымры» в красивую женщину, что после выхода картины ей писали тысячи женщины со всего СССР.

