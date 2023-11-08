Зачем Пугачева возвращалась в Россию? Она провела здесь всего пару дней

— Да, 3 ноября [Пугачева] была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого]. Наша задача — записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они [были записаны] не для релиза. Для своих, — рассказал Лалетин РИА Новости.