Зачем Пугачева возвращалась в Россию? Она провела здесь всего пару дней

Основатель студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин рассказал, зачем певица Алла Пугачева приезжала в Россию. По его словам, 3 ноября артистка записала в его студии в Твери три песни для личного пользования.
— Да, 3 ноября [Пугачева] была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого]. Наша задача — записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они [были записаны] не для релиза. Для своих, — рассказал Лалетин РИА Новости.
Звукорежиссер также добавил, что они с Пугачевой в студии «повспоминали прошлое».
— Посмеялись, поговорили, и она уехала, — поделился Лалетин. — Она спела три песенки, попросила отослать ей вокал. Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать.
Алла Пугачева приехала в Россию 3 ноября. Ее заметили на пограничном переходе в Пскове, а утром — в Москве на Ленинградском вокзале. У вокзала певица села в черный Rolls-Royce — позже этот автомобиль заметили заезжающим на территорию особняка в деревне Грязь. Тогда причина возвращения певицы на родину была неизвестна. Как сообщал источник SHOT из окружения Примадонны, она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит. Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со статусом иноагента. 5 ноября Алла Пугачева снова покинула страну.
Кроме того, сегодня стало известно, что артистка готова вернуться на сцену после многолетнего перерыва. Мы рассказали о том, сколько стоят возможные концерты Пугачевой в Дубае и на Кипре.