Снимок новосибирского фотографа разместили на 28-метровом экране Таймс-Сквер в Нью-Йорке: смотрим фото

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом НГС рассказала Бурмистрова, прислав в редакцию фотографию.
— До этого этот снимок и других победителей конкурса NFT-маркетплейса Sloika показали на выставке в Риме, а теперь —на Таймс-Сквер. История фотографии довольно банальна: в нашем фотоклубе ежемесячно дают какую-то тему для фотографии, тогда она была «бирюзовый цвет». На снимке мой внук в бирюзовой ткани в горошек. Никаких смыслов туда не вкладывала, они потом подтянулись сами собой, — сказала Бурмистрова.
Около 30 снимков победителей конкурса NFT-маркетплейса будут выставлены на продажу. Их появление на выставке в Риме и на Тайм-сквер — часть рекламной компании Sota.
Ранее другое фото Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.