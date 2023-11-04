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Снимок новосибирского фотографа разместили на 28-метровом экране Таймс-Сквер в Нью-Йорке: смотрим фото

Ольга Бурмистрова обошла сотни конкурентов в конкурсе NFT-маркетплейса

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Ольга Бурмистрова увлеклась цифровым искусством и открывает для себя его тренды

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом НГС рассказала Бурмистрова, прислав в редакцию фотографию.

— До этого этот снимок и других победителей конкурса NFT-маркетплейса Sloika показали на выставке в Риме, а теперь —на Таймс-Сквер. История фотографии довольно банальна: в нашем фотоклубе ежемесячно дают какую-то тему для фотографии, тогда она была «бирюзовый цвет». На снимке мой внук в бирюзовой ткани в горошек. Никаких смыслов туда не вкладывала, они потом подтянулись сами собой, — сказала Бурмистрова.

Работа новосибирского фотографа

Работа новосибирского фотографа

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Около 30 снимков победителей конкурса NFT-маркетплейса будут выставлены на продажу. Их появление на выставке в Риме и на Тайм-сквер — часть рекламной компании Sota.

Ранее другое фото Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.

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