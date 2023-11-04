Снимок новосибирского фотографа разместили на 28-метровом экране Таймс-Сквер в Нью-Йорке: смотрим фото

— До этого этот снимок и других победителей конкурса NFT-маркетплейса Sloika показали на выставке в Риме, а теперь —на Таймс-Сквер. История фотографии довольно банальна: в нашем фотоклубе ежемесячно дают какую-то тему для фотографии, тогда она была «бирюзовый цвет». На снимке мой внук в бирюзовой ткани в горошек. Никаких смыслов туда не вкладывала, они потом подтянулись сами собой, — сказала Бурмистрова.