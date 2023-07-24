freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 90.38
eur 100.66
СрочноПо Москве ударили два беспилотника
Все новости
Все новости

Ребенка «без лица» сняла новосибирский фотограф — пугающее фото попало в немецкий журнал

Для снимка выбирали место с огромной крапивой

2 732

Фото получилось атмосферным

Поделиться

Фото новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.

— Ближе к сюрреализму получилось. У нас в фотоклубе каждый месяц новая тема для съемок. В этот раз мы должны были выйти за рамки, — объяснила Ольга Бурмистрова. — И это съемка про эмпатию и отражение мира.

В итоге снимок взяли в немецкий журнал Iconic.

Ранее модный шотландский журнал Glamville Magazine опубликовал снимки новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой.

ФотоКрапиваФотосессияЖурнал
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter