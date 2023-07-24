Ребенка «без лица» сняла новосибирский фотограф — пугающее фото попало в немецкий журнал

Фото новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.
— Ближе к сюрреализму получилось. У нас в фотоклубе каждый месяц новая тема для съемок. В этот раз мы должны были выйти за рамки, — объяснила Ольга Бурмистрова. — И это съемка про эмпатию и отражение мира.
В итоге снимок взяли в немецкий журнал Iconic.
Ранее модный шотландский журнал Glamville Magazine опубликовал снимки новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой.