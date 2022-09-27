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Девушки с чертополохом попали на страницы шотландского модного журнала — смотрим фото

Изданию Glamville Magazine понравилась сказочная идея съемки

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Журнал взял для публикации пять снимков

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Модный шотландский журнал Glamville Magazine опубликовал снимки новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой. Изданию понравилась съемка моделей с чертополохом.

— Изначально была идея снять что-то природное. Мне очень нравится чертополох. Растение очень необычное. Вроде сорняк, но, на мой взгляд, такой сказочный. Мы работаем в команде со стилистом Люциной Пинаевой, визажистом Еленой Лукьяновой и придумали вот такую съемку, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

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Ранее фотограф сняла сибирских Ведьмака и Йеннифэр. Для фотосессии подготовили специальные костюмы и сделали парик, чтобы новосибирцы были максимально похожи на героев популярного сериала и игры.

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