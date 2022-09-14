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Сибирские Ведьмак и Йеннифер: эффектная фотосессия с героями популярного сериала прошла в Новосибирске

Для съемок подготовили специальные костюмы

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Снимать было непросто из-за яркого солнца

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Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сняла сибирских Ведьмака и Йеннифер. Для фотосессии подготовили специальные костюмы и сделали парик, чтобы новосибирцы были максимально похожи на героев популярного сериала и игры.

— Моя знакомая — владелица конного клуба — захотела необычную фотосессию. Искали сначала костюм Зены, но не нашли. В итоге решили оттолкнуться от образа Йеннифер, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Потом решили сделать парную фотосессию с Ведьмаком.

Костюмы подготовили специально для фотосессии. Съемки проходили в конном клубе «Арион».

— С погодой не повезло. Было солнечно и жарко — точно не идеальные условия для мистической фотосессии. Пришлось много обрабатывать фото, — добавила Ольга.

Костюмы детально проработаны

Костюмы детально проработаны

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Героя съемки загримировали и надели парик

Героя съемки загримировали и надели парик

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Немного сибирской магии

Немного сибирской магии

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Сибирякам удалось передать искру между героями

Сибирякам удалось передать искру между героями

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В конце августа Новосибирский фотограф Сергей Суховей снял моделей в необычных образах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

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