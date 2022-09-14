Сибирские Ведьмак и Йеннифер: эффектная фотосессия с героями популярного сериала прошла в Новосибирске
Для съемок подготовили специальные костюмы
Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сняла сибирских Ведьмака и Йеннифер. Для фотосессии подготовили специальные костюмы и сделали парик, чтобы новосибирцы были максимально похожи на героев популярного сериала и игры.
— Моя знакомая — владелица конного клуба — захотела необычную фотосессию. Искали сначала костюм Зены, но не нашли. В итоге решили оттолкнуться от образа Йеннифер, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Потом решили сделать парную фотосессию с Ведьмаком.
Костюмы подготовили специально для фотосессии. Съемки проходили в конном клубе «Арион».
— С погодой не повезло. Было солнечно и жарко — точно не идеальные условия для мистической фотосессии. Пришлось много обрабатывать фото, — добавила Ольга.
В конце августа Новосибирский фотограф Сергей Суховей снял моделей в необычных образах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.