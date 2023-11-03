«Никаких серьезных санкций не будет»: звезды и юристы — о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Вечером 2 ноября народная артистка СССР Алла Пугачева пересекла границу России. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, Пугачева ехала через Псков, была без мужа Максима Галкина*. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили со звездами и юристами о возвращении певицы в страну.
— Ого, Алла Борисовна Пугачева приехала… Это немудрено, ибо скоро биатлон! — загадочно написал в своем телеграм-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Экс-солист «На-На» Павел Соколов рассказал MSK1.RU, что не верил в возвращение Пугачевой в Россию и считает, что она предала страну. При этом добавил, что уважает ее как женщину и как певицу.
«Никаких серьезных санкций не будет»
Звездный юрист Андрей Марочкин пояснил, что с юридической точки зрения Алла Борисовна может вернуться в Россию беспрепятственно, поскольку является гражданкой страны.
— В соответствии со статьей 2 Конституции РФ гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию. Это относится и к Пугачевой, — уточнил юрист для MSK1.RU.
Возращение Пугачевой — не такая шокирующая новость, как может показаться. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом Вадим Горжанкин, основатель PR-агентства «Красное Слово», эксперт-практик в области судебного PR и информационного сопровождения корпоративных конфликтов, а также громких PR-акций в сфере шоу-бизнеса.
— Наша нынешняя система относится достаточно лояльно не только к тем, кто официально признан иноагентом, но и к публичным фигурам, которые не поддерживают политику страны. Отношение к ним, в общем-то, достаточно терпимое. Они могут спокойно владеть недвижимостью на территории той страны, которую они критикуют. Они могут спокойно покидать эту страну и возвращаться в нее, — добавил Горжанкин в разговоре с корреспондентом MSK1.RU
Ранее Алла Пугачева находилась в Израиле, и, по мнению Горжанкина, очевидно, что многие сейчас хотят уехать оттуда из-за войны.
— Я так понимаю, не только она, но и многие другие артисты спокойно могут вернуться, потому что никакие серьезные санкции их особо не ждут, — считает Горжанкин. — Если же сравнивать отношения к нам со стороны многих зарубежных партнеров, то да, там всё гораздо жестче. Там такие санкции, что там отбирают всё, что можно. Поэтому многие наши артисты за рубежом, которые имели там недвижимость, деньги и прочее, лишний раз не высказывались.
Пугачева вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и переехали жить в Израиль. В мае этого года певица приезжала на родину на похороны стилиста Валентина Юдашкина. Тогда с ней пообщался советник президента Дмитрий Песков, а на прощание поцеловал руку.
* Признан в РФ иноагентом.
** Деятельность запрещена в РФ.