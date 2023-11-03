«Никаких серьезных санкций не будет»: звезды и юристы — о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

— Я так понимаю, не только она, но и многие другие артисты спокойно могут вернуться, потому что никакие серьезные санкции их особо не ждут, — считает Горжанкин. — Если же сравнивать отношения к нам со стороны многих зарубежных партнеров, то да, там всё гораздо жестче. Там такие санкции, что там отбирают всё, что можно. Поэтому многие наши артисты за рубежом, которые имели там недвижимость, деньги и прочее, лишний раз не высказывались.