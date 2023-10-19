Умер Мужик из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Умер один из актеров, создателей и сценаристов юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков. Ему было
Гладков родился в Харькове, окончил Одесский политехнический институт. Свои первые клоунские проекты он создал еще в годы учебы в институте. В
С 1996 года клоун-группа «Магазин Фу» объединяется с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» (в составе Юрий Стыцковский и Алексей Агопьян) и создают новый коллектив «Каламбур», телепрограммы которого с большим успехом транслируются на различных каналах телевидения. Сергей Гладков создал образа Мужика в «Деревне дураков», а также другие запоминающиеся образы — в рубрике «Бар Каламбур» он играет Неудачника, в «Железном капуте» — Дранкеля, в «Крутом пике» — диспетчера и миссис Бурпл. Также Гладков был одним из авторов сценария «Деревни дураков» и различных рубрик «Каламбура».
С начала 2000 года Сергей Гладков участвовал в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкоме «Дружная семейка» в качестве звукорежиссера. С