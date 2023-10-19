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Умер Мужик из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Ему было 60 лет

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В «Каламбуре» Гладков создал множество запоминающихся образов

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Умер один из актеров, создателей и сценаристов юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков. Ему было 60 лет, причины смерти не уточняются.

Гладков родился в Харькове, окончил Одесский политехнический институт. Свои первые клоунские проекты он создал еще в годы учебы в институте. В 1985 году основал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Клоун-группа «Магазин Фу» появляется в 1987 году, в ее составе Гладков становится лауреатом многочисленных фестивалей.

С 1996 года клоун-группа «Магазин Фу» объединяется с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» (в составе Юрий Стыцковский и Алексей Агопьян) и создают новый коллектив «Каламбур», телепрограммы которого с большим успехом транслируются на различных каналах телевидения. Сергей Гладков создал образа Мужика в «Деревне дураков», а также другие запоминающиеся образы — в рубрике «Бар Каламбур» он играет Неудачника, в «Железном капуте» — Дранкеля, в «Крутом пике» — диспетчера и миссис Бурпл. Также Гладков был одним из авторов сценария «Деревни дураков» и различных рубрик «Каламбура».

С начала 2000 года Сергей Гладков участвовал в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкоме «Дружная семейка» в качестве звукорежиссера. С 2003 года в качестве сценариста создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов «S. O. S.» (как продюсер, сценарист и звукорежиссер), перенеся в рисованный мир полюбившихся зрителю персонажей Мужика и Морячка. До настоящего времени работал звукорежиссером и сценаристом многих фильмов и сериалов. У Гладкова остались жена и двое детей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Fool's Village / YouTube.com

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КаламбурДеревня дураковСергей ГладковНекролог
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