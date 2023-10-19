Умер Мужик из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Умер один из актеров, создателей и сценаристов юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков. Ему было 60 лет , причины смерти не уточняются.

Гладков родился в Харькове, окончил Одесский политехнический институт. Свои первые клоунские проекты он создал еще в годы учебы в институте. В 1985 году основал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Клоун-группа «Магазин Фу» появляется в 1987 году , в ее составе Гладков становится лауреатом многочисленных фестивалей.