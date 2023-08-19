«Прилетит к тебе голубь — это я»: известный 31-летний шансонье задолго знал о своей смерти. Его история

Когда вернулись в институт, Инна и Сергей оказались в разных потоках. В одном изучали немецкий язык, в другом — английский, но на каких-то лекциях были все вместе. Инна в блокнотике галочкой отмечала лекции, на которых должна была пересечься с Сережей.



После первой сессии Сергея исключили из-за частых поездок на соревнования по боксу и из-за больничных — у него был хронический гайморит. Весной Сергей неожиданно появился в институте и пригласил ребят отправиться на сплав со своими бывшими одноклассниками на Вижай. Позвал и Инну.



Девушка боялась, что ее не отпустят, поэтому сбежала из дома в шесть утра, оставив записку, что ушла в поход. Ребята сплавлялись три дня.



Вот и лето прошло

После похода все разошлись по домам, пролетело лето. Однокурсников Инны забирали в армию. В институт прибежал друг Сергея. «Пойдешь провожать Серегу в армию?» — спросил он у Инны, и девушка отправилась на прощальную встречу. Выяснилось, что Сергея отправляют в автобат. Его родители только что купили машину — «копейку», а будущий солдат получил права. В последний перед армией день он решил покатать бывших одноклассников.

