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«Прилетит к тебе голубь — это я»: известный 31-летний шансонье задолго знал о своей смерти. Его история

Музыкант и поэт Сергей Наговицын был автором десятков песен

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Пермский шансонье Сергей Наговицын жил в доме на Коммунистической

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Песни музыканта и поэта Сергея Наговицына исполняют многие артисты, выступающие в жанре шансон, они есть в репертуаре Елены Ваенги и Стаса Пьехи. Его хиты звучат в «Реальных пацанах» (16+), «Улицах разбитых фонарей» (16+), игре «S.T.A.L.K.E.R», ролике «Революция попсы» Антона Лапенко, по его песням даже снят художественный фильм «Разбитая судьба» (16+). И, конечно, всем известна его песня «Городские встречи», в которой звучат слова: «Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда». Но не все знают, что автор этих строк родился и жил в Перми.

Сергей Наговицын прожил всего 31 год. Не имея музыкального образования, он написал сотни песен. Мы собрали воспоминания о музыканте по рассказам его супруги — мы встречались с ней лично, по публикациям друзей и его интервью.

Воспоминания похожи на главы маленькой книги — здесь есть детство, юность, первая и единственная любовь, стихи, музыка и смерть.

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«Серега был Доктор Ватсон или просто Ватсон»

Сергей родился 22 июля 1968 года в Закамске и прожил здесь до 18 лет. Сейчас на этом доме на улице Закамской, 21 висит мемориальная доска.

Родители мальчика работали на заводе имени Кирова. Отец увлекался спортом и был тренером волейбольной команды, в которой играл Сергей. Мальчик серьезно занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта, играл в футбол в клубе «Кожаный мяч».

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«Кроме бокса, Серега классно играл во все игровые виды — футбол, волейбол, баскетбол, — пишет его одноклассник Юрий Чулков на страничке памяти Сергея Наговицына. — Его батя, для нас дядя Боря, был тренером нашего класса по волейболу. <...> Наш класс был чемпионом района по волейболу в 1984–85 году. Серега был основным — таких талантливых игроков я больше не видел. Он обладал феноменальной прыгучестью — при росте 173 или 174 см закладывал мяч в кольцо сверху. Ну, конечно, бегали мы с ним эстафеты за школу и тому подобное. А учился он на тройки. В школе у всех нас были кликухи. Серега был Доктор Ватсон или просто Ватсон».

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В старших классах Сергей учился играть на гитаре. По воспоминаниям одноклассника Юрия Чулкова, он был увлечен Высоцким, Северным, Розенбаумом и Новиковым.

Сергей увлекся гитарой в старших классах

Сергей увлекся гитарой в старших классах

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Совсем еще мальчишка

Совсем еще мальчишка

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Любовь и картошка

После школы Сергей поступил на стоматологический факультет Пермского медицинского института, где познакомился со своей будущей женой Инной.

Как рассказала 59.RU Инна Наговицына, в сентябре всех однокурсников-медиков послали в деревню Ерзовку на сбор картошки. Деревенские предложили институтским ребятам объединиться с ними и драться против ребят с завода Кирова, которые тоже приехали на сбор урожая. Но Сергей сказал, что не будет драться против заводчан, потому что это ребята из его района.

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В один из вечеров на дискотеке драка все-таки произошла. Инна обратила внимание, что Сергей не стоял в стороне, как это делали некоторые более старшие ребята, а отчаянно защищался от нападений. Тогда она обратила на него внимание. После драки девочки мазали героям головы зеленкой.

Когда вернулись в институт, Инна и Сергей оказались в разных потоках. В одном изучали немецкий язык, в другом — английский, но на каких-то лекциях были все вместе. Инна в блокнотике галочкой отмечала лекции, на которых должна была пересечься с Сережей.

После первой сессии Сергея исключили из-за частых поездок на соревнования по боксу и из-за больничных — у него был хронический гайморит. Весной Сергей неожиданно появился в институте и пригласил ребят отправиться на сплав со своими бывшими одноклассниками на Вижай. Позвал и Инну.

Девушка боялась, что ее не отпустят, поэтому сбежала из дома в шесть утра, оставив записку, что ушла в поход. Ребята сплавлялись три дня.

Вот и лето прошло

После похода все разошлись по домам, пролетело лето. Однокурсников Инны забирали в армию. В институт прибежал друг Сергея. «Пойдешь провожать Серегу в армию?» — спросил он у Инны, и девушка отправилась на прощальную встречу. Выяснилось, что Сергея отправляют в автобат. Его родители только что купили машину — «копейку», а будущий солдат получил права. В последний перед армией день он решил покатать бывших одноклассников.

Ребята катались до самого утра, Сергей развез уже друзей по домам. На прощание он спросил у Инны ее адрес, но ручки с собой не было, и Инна сжигала спички и черным острием царапала Сергею на руке свой адрес.

Из армии Сергей прислал девушке письмо, в котором сообщал, что попал в афганскую учебку в Батуми, но из-за хронического гайморита его не отправили в места военных действий, а оставили там же. В армии он создал группу «Эксперимент» и написал 69 песен. Девять из них посвятил Инне.

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По воспоминаниям жены, группа просуществовала всего девять месяцев. Все ребята были талантливыми и с музыкальным образованием. Музыканты успели записать кассету, но ее украли вместе с магнитофоном из машины, когда Сергей приезжал на побывку. Восстановить записанные песни группа не смогла.

Давал концерты и пригонял машины


После возвращения из армии Сергей сделал Инне предложение. Молодые люди поженились в 1989 году и стали жить вместе с родителями жены — в квартире на Коммунистической (сейчас Петропавловская). Оба очень любили животных, в их доме постоянно жили спасенные на улицах собаки и кошки. По воспоминаниям Инны, долгое время у них жила парализованная собака, и Сергей каждый день делал ей уколы.

Сергей обожал животных

Сергей обожал животных

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Все песни Сергей Наговицын написал именно в доме на Коммунистической. На время он устроился работать в «ГорГаз», где организовал группу «Шлейф».

Как вспоминал сам Сергей в одном из интервью, играли они «что-то среднее между роком и попсой, в духе "Кино"». В 1991 году ребята записали первый альбом «Полная Луна», который был выпущен в Перми тиражом 1000 экземпляров.

После этого музыканты выпустили еще один альбом, «Партизанская дочь», о котором мало кто знает. «Это музыка цоевского направления, — вспоминает Инна. — Сергей обожал Виктора Цоя, и когда группа "Кино" приезжала в Пермь, мы ходили на их концерт».

Группа просуществовала недолго, после распада Сергей начал сольное творчество. В 1992 году он подписал контракт с московским центром «Русское шоу». Выступил в Москве во дворце ЦСКА на одном концерте с Ларисой Долиной, Крисом Кельми и Женей Белоусовым. По контракту он поработал недолго и опять вернулся в Пермь.

Альбомы талантливого музыканта появлялись один за другим. Первая сольная пластинка Наговицына «Городские встречи» вышла в 1994 году, «Дори Дори» — в 1996-м, и обе были записаны с местными джазменами. В 1997-м последовал «Этап», на создание которого музыканта вдохновили гастроли по колониям, а потом «Приговор» и «Разбитая судьба».

Обложка альбома «Городские встречи»

Обложка альбома «Городские встречи»

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Песни Наговицына, особенно «Прохор Митрич», в конце девяностых были популярны на радио «Шансон». Сам Наговицын в одном из интервью называет свое творчество «русским шансоном», как и многие другие, но его жена Инна считает, что Сергей в музыке занял свою нишу.

Визиткой музыканта является песня «Городские встречи», в которой звучат слова «Золоткой упала с неба звезда». Как рассказывал сам Сергей, она была написана всего за 15 минут. Ее до сих пор поют в ресторанах и на сцене, при этом многие не знают, чья она.

По воспоминаниям жены, пермский режиссер Андрей Коршунов как-то сделал пробы, чтобы снять на клип на эту песню. Его снимали в бывшем меховом салоне на Ленина. Для съемок в этом салоне на Сергея надели коричневую куртку с белым воротником. Режиссер смонтировал видео, добавил поющую девушку на задний фон и отнес на пермское телевидение. Песню показали, и потом зрители стали ее заказывать в музыкальной рубрике «По заявкам телезрителей». Когда Сергей это увидел, возмутился: «Это же не готовый клип!» — и запретил показывать видео, попросил даже стереть. Но режиссер сохранил запись.

Как говорит Инна, у мужа не было продюсера, его никто не раскручивал. Музыка не приносила больших доходов, поэтому молодая семья зарабатывала, как могла. Сергей выступал на концертах, ездил с гастролями, пел на праздниках и днях рождения. А когда не хватало денег, занимался перегоном автомобилей. Инна помогала в творчестве, а в сложные времена подрабатывала тем, что расписывала доски и продавала на рынке. Это были девяностые, и нужно было как-то выживать.

«Я буду птицей»

В декабре 1999 года Сергей отправился на гастроли и отыграл подряд несколько концертов. По воспоминаниям Инны Наговицыной, график тех гастролей был напряженный, последний концерт Сергей дал в Кургане.

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20 декабря в 06:30 на трассе «Иртыш», возле придорожного кафе «Три пескаря», Сергею внезапно стало плохо в машине. Его доставили в больницу, но там врачи констатировали смерть. Медики поставили диагноз «острая сердечная недостаточность».

По воспоминаниям жены, Сергей как-то сказал ей: «Я знаю, что мы с тобой проживем десять лет. Я не доживу до Нового года, я умру, я буду птицей. Вот прилетит к тебе голубь, ты его не выгоняй, это я к тебе прилетел». Вместе они прожили десять лет, до 11-летия не хватило лишь месяца.

Как вспоминает его мама, Сергей последний год часто говорил о смерти и о том, что нужно менять тему песен, она поднаскучила ему в последние годы. За год до ухода он пришел к маме, нарисовал памятник и сказал: «Если я умру, вы мне сделайте такой памятник и напишите такие слова: "Если я уйду во тьму, когда час мой не пробил, я оставлю песнь свою, без которой я б не жил"».

Записка, написанная Сергеем, со словами для памятника

Записка, написанная Сергеем, со словами для памятника

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Сергея похоронили на кладбище в Закамске рядом с бабушкой и родственниками. Сделали памятник, какой он хотел. Спустя годы поклонники изготовили из металла гитару, а на кованой решетке появились нотки и фигурки голубей.

На могиле Сергея Наговицына

На могиле Сергея Наговицына

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Дочке Жене было пять месяцев, когда не стало отца. Инна говорит, что она удивительно похожа на Сережу — такая же творческая, увлечена театром и кино, поет и играет на гитаре.

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Инна Наговицына с дочкой Женей

Инна Наговицына с дочкой Женей

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Инне до сих пор пишут поклонники Сергея со всей страны и из-за рубежа, рассказывают, как на них повлияло творчество Наговицына. Спустя семь лет после смерти мужа Инна начала петь его песни и выступать с концертами.

В 2018 году пермячка выступила с песней Сергея в Кремле на концерте «Зимняя сказка для взрослых», который показали на ТВ, а в 2019 году — на «Славянском базаре». Предложение спеть дуэтом ей сделал Евгений Григорьев (Жека).

Инна Наговицына с Евгением Григорьевым (Жекой)

Инна Наговицына с Евгением Григорьевым (Жекой)

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Она ездила с концертами в Донбасс, в длительные гастроли на передовую, а в 2022–2023 годах выступала в зоне спецоперации, о чём рассказали «Прикамские витязи» в своем Тelegram-канале.

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Несколько лет назад в память о Сергее Инна решила изобразить музыканта на фасаде дома, где он жил. Деньги на проект собирали всем городом. Чтобы начать рисунок, потребовалось собрать подписи жильцов, пройти согласование в разных инстанциях, администрации города и министерстве, и даже оформить его в колерном паспорте на дом.

Ирина говорит, что, когда художники работали, несколько раз прилетал голубь и садился рядом с Инной. Наблюдал.

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Ранее мы рассказывали о том, как в память еще об одном творческом пермяке создавалась книга. О художнике Александре Жуневе рассказала его жена.

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