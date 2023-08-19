«Прилетит к тебе голубь — это я»: известный 31-летний шансонье задолго знал о своей смерти. Его история

Песни музыканта и поэта Сергея Наговицына исполняют многие артисты, выступающие в жанре шансон, они есть в репертуаре Елены Ваенги и Стаса Пьехи. Его хиты звучат в «Реальных пацанах» (16+), «Улицах разбитых фонарей» (16+), игре «S.T.A.L.K.E.R», ролике «Революция попсы» Антона Лапенко, по его песням даже снят художественный фильм «Разбитая судьба» (16+). И, конечно, всем известна его песня «Городские встречи», в которой звучат слова: «Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда». Но не все знают, что автор этих строк родился и жил в Перми.
Сергей Наговицын прожил всего
Воспоминания похожи на главы маленькой книги — здесь есть детство, юность, первая и единственная любовь, стихи, музыка и смерть.
«Серега был Доктор Ватсон или просто Ватсон»
Сергей родился
Родители мальчика работали на заводе имени Кирова. Отец увлекался спортом и был тренером волейбольной команды, в которой играл Сергей. Мальчик серьезно занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта, играл в футбол в клубе «Кожаный мяч».
«Кроме бокса, Серега классно играл во все игровые виды — футбол, волейбол, баскетбол, — пишет его одноклассник Юрий Чулков на страничке памяти Сергея Наговицына. — Его батя, для нас дядя Боря, был тренером нашего класса по волейболу. <...> Наш класс был чемпионом района по волейболу в
В старших классах Сергей учился играть на гитаре. По воспоминаниям одноклассника Юрия Чулкова, он был увлечен Высоцким, Северным, Розенбаумом и Новиковым.
Любовь и картошка
После школы Сергей поступил на стоматологический факультет Пермского медицинского института, где познакомился со своей будущей женой Инной.
Как рассказала 59.RU Инна Наговицына, в сентябре всех однокурсников-медиков послали в деревню Ерзовку на сбор картошки. Деревенские предложили институтским ребятам объединиться с ними и драться против ребят с завода Кирова, которые тоже приехали на сбор урожая. Но Сергей сказал, что не будет драться против заводчан, потому что это ребята из его района.
В один из вечеров на дискотеке драка все-таки произошла. Инна обратила внимание, что Сергей не стоял в стороне, как это делали некоторые более старшие ребята, а отчаянно защищался от нападений. Тогда она обратила на него внимание. После драки девочки мазали героям головы зеленкой.
Когда вернулись в институт, Инна и Сергей оказались в разных потоках. В одном изучали немецкий язык, в другом — английский, но на каких-то лекциях были все вместе. Инна в блокнотике галочкой отмечала лекции, на которых должна была пересечься с Сережей.
После первой сессии Сергея исключили из-за частых поездок на соревнования по боксу и из-за больничных — у него был хронический гайморит. Весной Сергей неожиданно появился в институте и пригласил ребят отправиться на сплав со своими бывшими одноклассниками на Вижай. Позвал и Инну.
Девушка боялась, что ее не отпустят, поэтому сбежала из дома в шесть утра, оставив записку, что ушла в поход. Ребята сплавлялись три дня.
Вот и лето прошло
После похода все разошлись по домам, пролетело лето. Однокурсников Инны забирали в армию. В институт прибежал друг Сергея. «Пойдешь провожать Серегу в армию?» — спросил он у Инны, и девушка отправилась на прощальную встречу. Выяснилось, что Сергея отправляют в автобат. Его родители только что купили машину — «копейку», а будущий солдат получил права. В последний перед армией день он решил покатать бывших одноклассников.
Ребята катались до самого утра, Сергей развез уже друзей по домам. На прощание он спросил у Инны ее адрес, но ручки с собой не было, и Инна сжигала спички и черным острием царапала Сергею на руке свой адрес.
Из армии Сергей прислал девушке письмо, в котором сообщал, что попал в афганскую учебку в Батуми, но из-за хронического гайморита его не отправили в места военных действий, а оставили там же. В армии он создал группу «Эксперимент» и написал
По воспоминаниям жены, группа просуществовала всего девять месяцев. Все ребята были талантливыми и с музыкальным образованием. Музыканты успели записать кассету, но ее украли вместе с магнитофоном из машины, когда Сергей приезжал на побывку. Восстановить записанные песни группа не смогла.
Давал концерты и пригонял машины
После возвращения из армии Сергей сделал Инне предложение. Молодые люди поженились в
Все песни Сергей Наговицын написал именно в доме на Коммунистической. На время он устроился работать в «ГорГаз», где организовал группу «Шлейф».
Как вспоминал сам Сергей в одном из интервью, играли они «что-то среднее между роком и попсой, в духе "Кино"». В
После этого музыканты выпустили еще один альбом, «Партизанская дочь», о котором мало кто знает. «Это музыка цоевского направления, — вспоминает Инна. — Сергей обожал Виктора Цоя, и когда группа "Кино" приезжала в Пермь, мы ходили на их концерт».
Группа просуществовала недолго, после распада Сергей начал сольное творчество. В
Альбомы талантливого музыканта появлялись один за другим. Первая сольная пластинка Наговицына «Городские встречи» вышла в
Песни Наговицына, особенно «Прохор Митрич», в конце девяностых были популярны на радио «Шансон». Сам Наговицын в одном из интервью называет свое творчество «русским шансоном», как и многие другие, но его жена Инна считает, что Сергей в музыке занял свою нишу.
Визиткой музыканта является песня «Городские встречи», в которой звучат слова «Золоткой упала с неба звезда». Как рассказывал сам Сергей, она была написана всего за
По воспоминаниям жены, пермский режиссер Андрей Коршунов как-то сделал пробы, чтобы снять на клип на эту песню. Его снимали в бывшем меховом салоне на Ленина. Для съемок в этом салоне на Сергея надели коричневую куртку с белым воротником. Режиссер смонтировал видео, добавил поющую девушку на задний фон и отнес на пермское телевидение. Песню показали, и потом зрители стали ее заказывать в музыкальной рубрике «По заявкам телезрителей». Когда Сергей это увидел, возмутился: «Это же не готовый клип!» — и запретил показывать видео, попросил даже стереть. Но режиссер сохранил запись.
Как говорит Инна, у мужа не было продюсера, его никто не раскручивал. Музыка не приносила больших доходов, поэтому молодая семья зарабатывала, как могла. Сергей выступал на концертах, ездил с гастролями, пел на праздниках и днях рождения. А когда не хватало денег, занимался перегоном автомобилей. Инна помогала в творчестве, а в сложные времена подрабатывала тем, что расписывала доски и продавала на рынке. Это были девяностые, и нужно было как-то выживать.
«Я буду птицей»
В декабре
По воспоминаниям жены, Сергей как-то сказал ей: «Я знаю, что мы с тобой проживем десять лет. Я не доживу до Нового года, я умру, я буду птицей. Вот прилетит к тебе голубь, ты его не выгоняй, это я к тебе прилетел». Вместе они прожили десять лет, до
Как вспоминает его мама, Сергей последний год часто говорил о смерти и о том, что нужно менять тему песен, она поднаскучила ему в последние годы. За год до ухода он пришел к маме, нарисовал памятник и сказал: «Если я умру, вы мне сделайте такой памятник и напишите такие слова: "Если я уйду во тьму, когда час мой не пробил, я оставлю песнь свою, без которой я б не жил"».
Сергея похоронили на кладбище в Закамске рядом с бабушкой и родственниками. Сделали памятник, какой он хотел. Спустя годы поклонники изготовили из металла гитару, а на кованой решетке появились нотки и фигурки голубей.
Дочке Жене было пять месяцев, когда не стало отца. Инна говорит, что она удивительно похожа на Сережу — такая же творческая, увлечена театром и кино, поет и играет на гитаре.
Инне до сих пор пишут поклонники Сергея со всей страны и из-за рубежа, рассказывают, как на них повлияло творчество Наговицына. Спустя семь лет после смерти мужа Инна начала петь его песни и выступать с концертами.
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Она ездила с концертами в Донбасс, в длительные гастроли на передовую, а в
Несколько лет назад в память о Сергее Инна решила изобразить музыканта на фасаде дома, где он жил. Деньги на проект собирали всем городом. Чтобы начать рисунок, потребовалось собрать подписи жильцов, пройти согласование в разных инстанциях, администрации города и министерстве, и даже оформить его в колерном паспорте на дом.
Ирина говорит, что, когда художники работали, несколько раз прилетал голубь и садился рядом с Инной. Наблюдал.
Ранее мы рассказывали о том, как в память еще об одном творческом пермяке создавалась книга. О художнике Александре Жуневе рассказала его жена.