Умер Леонид Володарский — самый известный голос кино 90-х

В Москве скончался советский и российский переводчик Леонид Володарский. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», где Володарский работал ведущим. Ему было 72 года. Как рассказала радиостанции супруга Володарского, он скончался после продолжительной болезни.
Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он автор переводов английской и американской художественной литературы. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР.
Володарский начал переводить кино в 1968 году. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов. Получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического произношения. В юности дважды сломал нос (в аварии и во время драки), из-за чего имел характерные особенности голоса. Из-за этих особенностей о Володарском сложилось мнение как о «переводчике с прищепкой на носу». За 30 лет непрерывной практики он перевел более 5 тысяч картин. Как говорил сам Володарский, он переводил фильмы синхронно и с одного раза, а затем никогда не пересматривал собственную озвучку.