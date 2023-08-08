Умер Леонид Володарский — самый известный голос кино 90-х

Володарский начал переводить кино в 1968 году. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов. Получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического произношения. В юности дважды сломал нос (в аварии и во время драки), из-за чего имел характерные особенности голоса. Из-за этих особенностей о Володарском сложилось мнение как о «переводчике с прищепкой на носу». За 30 лет непрерывной практики он перевел более 5 тысяч картин. Как говорил сам Володарский, он переводил фильмы синхронно и с одного раза, а затем никогда не пересматривал собственную озвучку.