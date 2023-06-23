«Ходили бутылки собирали, сдавали»: судьба Юрия Шатунова — от сиротского детства до всенародной любви

Прошел год со дня смерти звездного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Сегодня,
Сбегал из дома и прогуливал математику
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Существует версия, что он появился на свет прямо в машине скорой по дороге в роддом.
Будущий артист взял фамилию мамы, Веры Шатуновой, потому что его родители развелись, когда Юрию было лишь три года, и отец — Василий Клименко — не участвовал в его воспитании. До четырех лет маленький Шатунов жил у бабушки, а затем вместе с мамой переехал в деревню Савельевка Куюргазинского района.
Вера Шатунова снова вышла замуж, но второй супруг оказался пьяницей. Из-за проблем с отчимом Юра часто убегал из дома к бабушке или другим родственникам. Учителя школы села Старая Отрада, куда приезжали учиться дети из Савельевки, знали, что у мальчика трудности в семье, но тот не озлобился — напротив, любил веселить окружающих.
— Он всегда был такой, улыбался, действительно всех привлекала его улыбка. Он с детства такой простой парень, с одноклассниками со всеми дружил, был обычный озорной ребенок, — рассказала UFA1.RU первая учительница Шатунова Галина Вагапова.
По словам педагога, больше всего Юра любил уроки музыки, а вот русский язык и математику прогуливал. Мальчик хорошо играл на гармошке, уже в детстве выступал перед людьми — в основном на сельских свадьбах. Но дома дела становились всё хуже и хуже.
В 1984 году мама Юрия сильно заболела. Из-за трудностей в семье Юру отдали в кумертаускую гимназию-интернат
— Мы с ним ходили бутылки собирали, сдавали. Лазили на завод пряничный возле больницы, там сироп на пряники был, мы этот сироп ели, — вспоминает Евгений. — Старшие по ночам ходили, прикалывались, били. Всем доставалось: и мне, и ему, Юрию Шатунову, конечно. Старших воспитатели ставили, чтобы ночью за порядком следили. Они ходили, смотрели, кто не спит: увидят — когда били, когда отжиматься заставляли, когда подтягиваться.
Через пару лет мама Шатунова скончалась от обострения болезни. Бабушка не могла воспитывать внука одна, поэтому опеку на себя взяла тетя. Но юноша, как рассказала его учительница Галина Вагапова, сильно не ладил с тетей, потому вскоре сбежал от нее. Почти год он бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В 1985 году Юрия отправили в детский дом в поселке Акбулаке Оренбургской области, а еще через год он перевелся в школу-интернат
— У меня не было детства. Оно прошло в интернате — там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили, — говорил Шатунов.
На эту нелюбовь к собственному детству обратила внимание и Галина Вагапова, будучи на его концерте, когда бывший ученик уже был звездой для всей страны.
— Когда он со сцены сказал, что у него нет прошлого, а только настоящее, это было неприятно, — вспоминает педагог.
Человек с большой буквы
Потом в жизни Юрия Шатунова всё было: ранняя слава, богатство, отъезд за границу, счастливая семейная жизнь, суды с Разиным. Но здесь, в России, его всегда помнили верные друзья и поклонники.
MSK1.RU связался с другом Юрия, Павлом Ухановым. Ранее он рассказывал нам, что познакомился с артистом несколько лет назад, последние годы солист «Ласкового мая» увлекался игрой на гармони. Павел рассказал нам, что вспоминает Юрия Шатунова с теплом.
— Юрий для меня был и остается человеком с большой буквы. Когда я с ним познакомился, я даже не подразумевал, что человек такой популярности на самом деле очень интеллигентный, скромный. Каким он был в своих еще детских песнях, таким он и остался. После детдома, когда «Ласковый май» начинался, все узнали, кто такой Юрий Шатунов, через много-много лет, в 2021–22 годах это был тот же мальчишка, только взрослый человек, — рассказал Павел Уханов.
Уханов добавил, что не сможет приехать на памятные мероприятия, но мысленно будет с поклонниками.
— К сожалению, я сейчас не в Москве, поэтому буду мысленно с теми людьми, которые придут почтить память Юрия.
Суд за авторские права
Говорят, что здоровье Юрия Шатунова сильно подкосили судебные тяжбы. Давно покинувший группу Андрей Разин продолжал биться за свои отчисления. В
В июне прошлого года Ставропольский краевой суд забрал у Андрея Разина исключительные права на творчество «Ласкового мая» и признал, что песни группы принадлежат Юрию Шатунову. Но Разин, комментируя решение суда, заявил, что права на песни российский суд отобрать не может, потому что они принадлежат правообладателям из США. Также он пригрозил, что артиста ждут огромнейшие иски. Тем не менее Шатунов мог праздновать победу, но закончилось всё печально...
Тогда Сергей Кузнецов в интервью Городским порталам сказал с горечью:
— Жалко, что Юра только несколько дней успел порадоваться нашей победе. Вот оно как бывает… Но он ушел, зная, что теперь справедливость восстановлена: «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и другие мои песни принадлежат ему. Я передал исключительные права на них Юре еще в 2019 году, а вот в нынешнем июне Ставропольский краевой суд это подтвердил.
Кузнецов добавил также, что после смерти певца его наследники могут получать отчисления за авторское право в течение 70 лет и за исполнение, то есть смежное право, в течение 50 лет. То есть до старости. Но только в том случае, если суд окончательно оставит за ними права на песни.
К сожалению, буквально через некоторое время не стало и самого Кузнецова. Но остались его песни в исполнении Шатунова и море поклонников.
«С его уходом мы резко стали взрослыми»
Чат «Помним. Юрий Шатунов» был создан около года назад, и за это время успел сплотить многих поклонников творчества артиста, рассказала MSK1.RU жительница Геленджика Ольга.
— В те страшные для поклонников дни официальный чат Шатунова атаковали боты. Там было невозможно находиться, а людям, поклонникам Юры, просто необходима была поддержка друг друга. Был создан чат, который существует до сих пор. За год мы очень сдружились (с кем-то, конечно, больше, и общение перешло в нечто большее, чем общение в чате). Мы постоянно поддерживаем друг друга, вместе пытаемся поддерживать официальный YouTube-канал Юрия Шатунова, потому что именно этот канал — это память и наследие Юрия, — сказала она.
С творчеством Юрия Шатунова Ольга познакомилась еще в 2000-х годах. Тогда она училась в старших классах.
— Тогда как раз было триумфальное возвращение Шатунова на сцену и выход альбома «Вспомни май». Песни из этого альбома не могли не запасть в душу, кассета слушалась по кругу днями. С тех пор творчество Юрия было всегда в моих плейлистах. Тогда же я впервые услышала песню «Детство», а так как училась я в выпускных классах, эта песня стала для меня (как и для многих других) своеобразным гимном перехода от детской беззаботной жизни во взрослую. Наверное, поэтому, когда узнала о смерти Юрия Шатунова, у меня как будто оборвалась ниточка с детством, — поделилась воспоминаниями Ольга.
— На концертах, к сожалению, не удалось побывать. В нашем городе он был нечастым гостем, а когда приезжал, я почему-то не видела афиши, узнавала о концертах уже после, — добавила Ольга.
А вот Яна пару дней назад прилетела в Москву из Новосибирска, чтобы почтить память любимого артиста. Уже в столице она встретилась с поклонниками из других городов. Сама Яна слушает «Ласковый май» со времен создания группы.
— Юрия Шатунова начала слушать еще вместе со своей мамой в 1988-м, тогда у нас появился магнитофон «Романтика» и первая кассета с песнями Юры, — рассказала Яна MSK1.RU. — К большому сожалению, не смогла попасть на его концерт! В 1988 году мне было 8 лет, позже не было возможности у семьи.
Мечта Яны попасть на концерт так и не сбылась. Сначала она проходила службу в МВД, а затем у нее родился сын, и женщина слушала концерт по телефону.
— У меня родился сынок, я одна, не с кем оставить! Но на тот концерт пошла моя подруга, — рассказала Яна.
В прошлом году Яна ушла в отставку и увидела афишу концерта в Новосибирске. Юрий Шатунов должен был выступить в городе в ноябре.
— Вот я ухожу в отставку, на «Афише.ру» вижу: в ноябре 2022-го будут два концерта! В ожидании чуда моей радости не было предела! И вот утро 23 июня, я за чашкой кофе читаю новости, где узнаю о страшной трагедии... Умерла наша легенда, — рассказала Яна.
Яна решила, что в эту дату не почтить память Юрия Шатунова она не сможет, поэтому взяла билеты в Москву.
— Этот год как в тумане! Я вышла в отставку, и теперь я обязана попасть к легенде — Юрию Шатунову! 21 июня я беру сибирские белые розы, на руках билеты, и я лечу в Москву! Аэропорт Домодедово, бегу в гостиницу, кидаю багаж... И лечу я с цветами со своей сибирячкой из Алтая! По дороге встречаемся с поклонницей из Удмуртии и едем к нему.
— Не один раз видела фото и видео многочисленных поклонников с Троекуровского кладбища. А тут я сама, в руках — охапка белых роз, и я стою с глазами, полными слёз, и гляжу на фото Юрия Шатунова! «Вот я и доехала, Юрий Васильевич, извините, пожалуйста, что поздно», — рассказала Яна.
Через несколько месяцев после смерти Юрия Шатунова скончался и основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. В Оренбурге творческому дуэту решили установить памятник. Как он будет выглядеть, мы показывали в материале о выставке в местном музее.