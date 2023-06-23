«Ходили бутылки собирали, сдавали»: судьба Юрия Шатунова — от сиротского детства до всенародной любви

Через пару лет мама Шатунова скончалась от обострения болезни. Бабушка не могла воспитывать внука одна, поэтому опеку на себя взяла тетя. Но юноша, как рассказала его учительница Галина Вагапова, сильно не ладил с тетей, потому вскоре сбежал от нее. Почти год он бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В 1985 году Юрия отправили в детский дом в поселке Акбулаке Оренбургской области, а еще через год он перевелся в школу-интернат № 2 в Оренбурге. Артист неохотно вспоминал это время.

— У меня не было детства. Оно прошло в интернате — там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили, — говорил Шатунов.

На эту нелюбовь к собственному детству обратила внимание и Галина Вагапова, будучи на его концерте, когда бывший ученик уже был звездой для всей страны.

— Когда он со сцены сказал, что у него нет прошлого, а только настоящее, это было неприятно, — вспоминает педагог.