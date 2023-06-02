Шесть мужей и старость в одиночестве: как сложилась судьба главной красавицы СССР

Шесть мужей и трагический финал — историю жизни и смерти Натальи Кустинской смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.



Актриса родилась 5 апреля 1938 года в Москве. Еще в детстве ей пророчили большое будущее на сцене и в кино — уж очень красивой была девочка. Но в кино Наталью начали приглашать, когда она уже училась во ВГИКе. Прославилась Кустинская после роли в фильме «Три плюс два», тогда же французский журнал признал ее одной из самых красивых актрис мира.

