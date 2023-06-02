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Шесть мужей и старость в одиночестве: как сложилась судьба главной красавицы СССР

Непростая история Натальи Кустинской

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

«Алло, Галочка, ты сейчас умрешь!» — эту фразу главной красавицы СССР Натальи Кустинской знают, пожалуй, все. В молодости роскошная блондинка с огромными выразительными глазами блистала на экранах и сводила мужчин с ума, она всю жизнь искала счастье, а умерла в одиночестве и забвении.

Шесть мужей и трагический финал — историю жизни и смерти Натальи Кустинской смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Актриса родилась 5 апреля 1938 года в Москве. Еще в детстве ей пророчили большое будущее на сцене и в кино — уж очень красивой была девочка. Но в кино Наталью начали приглашать, когда она уже училась во ВГИКе. Прославилась Кустинская после роли в фильме «Три плюс два», тогда же французский журнал признал ее одной из самых красивых актрис мира.

За Натальей ухаживали самые успешные и красивые мужчины Советского Союза.

— Мне все предлагали [выйти за них] замуж, а я не знаю, что во мне такого было, — вспоминала свою молодость актриса.

Первая половина ее жизни прошла в роскоши и всеобщем поклонении, чего не скажешь о второй: мужья изменяли и погибали, умер единственный сын, а сама Кустинская последние годы из-за травмы была прикована к постели.

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