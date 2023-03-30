«Дикая история». В центре старинного русского «города-музея» экс-депутат снес дом XIX века и построил себе коттедж

Городец в Нижегородской области называют городом-музеем из-за старинной архитектуры и древнего происхождения: ему порядка восьми с половиной столетий. В центре до недавнего времени находился деревянный дом, в котором более века назад проживал выдающийся актер советской эстрады Владимир Яхонтов. Осенью 2022 года внезапно обнаружилось, что на месте старинного здания, неподалеку от краеведческого музея, строится кирпичный коттедж.
Владелец новостроя — бывший глава соседнего города Заволжья и экс-депутат «Единой России» Владимир Румянцев. Особняк своими квадратными габаритами резко контрастирует со старинной застройкой Городца. В местной администрации уже потребовали от бывшего депутата перестроить здание. Сам же Румянцев считает, что ничего не нарушил, а его дом лишь сделал старинный русский город привлекательнее для туристов. Подробности — в материале журналиста NN.RU Александра Виноградова.
Музей под открытым небом
Городец — самый древний город в Нижегородской области, да и в стране таких городов немного. Точная дата его основания неизвестна. Условно это 1152-й, когда Городец был первый раз упомянут в летописи. Город пережил войны с булгарами, набеги монголов. Он был местом кончины Александра Невского и родиной наставника иконописца Рублева: в летописях мастера так и называют — Прохор из Городца. В начале XV века Городец был полностью сожжен во время очередного набега татар, чтобы возродиться через несколько веков как богатое торговое поселение.
Эпохой расцвета Городца считается вторая половина XIX века. В это время здесь работали чугунные и механические заводы, верфи, пряничные предприятия: городецкие пряники — до сих пор своеобразный бренд города. Центр населенного пункта практически не изменился с того золотого времени.
Один из известных жителей Городца — советский актер Владимир Яхонтов, создатель жанра «театр одного актера». Славу ему принесло эстрадное чтение текстов русских классиков. По воспоминаниям современников, поэт Владимир Маяковский считал, что именно Яхонтов читает его стихи лучше всех. В 1945-м Яхонтов вместе с Левитаном вел Парад Победы.
В конце XIX века в Городце прошла часть детства Яхонтова. Деревянный дом его отца и деда находился на волжском склоне. Со стороны реки изба глядела внушительным двухэтажным строением с шестью окнами, со стороны переулка Шевченко — вросшим в землю домиком в один этаж с массивным мезонином. Здание было построено в 1880 году.
В Городце отец Яхонтова служил чиновником, следившим за сбором налогов в округе, а маленький Володя ходил в начальное училище. Затем семья перебралась к дедушке в Нижний Новгород, который был протоиереем Ярмарочного собора.
О жизни Яхонтова в Городце мы узнаем из небольшого расследования местной жительницы Нины Дмитриевской, отыскавшей дом актера по документам и описаниям в краеведческой литературе. Благодаря старым газетам она выяснила, что в конце 80-х годов прошлого века, в юбилей артиста, на дом Яхонтова предлагали повесить мемориальную табличку.
Последний владелец дома Яхонтовых
Последний владелец дома — Владимир Румянцев, бывший глава местного самоуправления Заволжья, соседнего к Городцу города. На этот пост он был избран в 2019 году от партии «Единая Россия». Тогда депутаты городской думы проголосовали за него почти единогласно. Примечательно, что других кандидатов на эту должность не было. Румянцев возглавлял город до осени 2020 года. До своего назначения дважды был депутатом и работал замгендиректора Заволжского авторемонтного завода.
Румянцев выкупил дом Яхонтовых в 2019 году, примерно в то же время, когда возглавил Заволжье. Затем получил из районной администрации разрешение на реконструкцию здания. В ноябре прошлого года региональная комиссия по охране памятников культуры осмотрела место и обнаружила, что дом не то что небрежно ремонтируется — на его месте возводится совсем другое здание.
Это было явным нарушением. Уничтоженная постройка хоть и не имела статуса объекта культурного наследия, но была частью исторической застройки: соседствовала с памятниками истории — домом Н. Польского и зданием Городецкого совета. Тогда же комиссия попросила администрацию Городца подумать о демонтаже дома экс-депутата.
Примечательно, что рядом с новым коттеджем за красным металлическим забором стоит еще один новострой. Судя по отметке на сайте судебных приставов, по этому адресу тоже живет Владимир Румянцев. Корреспонденту NN.RU без труда удалось отыскать в городецких соцсетях жалобы жителей двухгодичной давности и на забор, и на строения, явно выбивающиеся из городской среды.
«Зарвавшемуся чиновнику придется ответить»
После публикации NN.RU о доме экс-главы Заволжья узнал депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Историю со сносом дома Яхонтова он назвал дикой.
— Городец — музей под открытым небом, где сохранилось множество памятников. Такое обращение с уникальной исторической средой — просто святотатство, за которое зарвавшемуся чиновнику обязательно придется ответить, — написал он в своем телеграм-канале.
К этому депутат добавил, что направил запрос в генпрокуратуру, чтобы в ведомстве провели проверку и уголовно наказали виновных.
Легче снести, чем отреставрировать
Сам бывший депутат Владимир Яхонтов удивляется вниманию к нему из-за снесенного дома. По его словам, на постройку коттеджа у него «есть все разрешительные документы». Из ответа местной администрации известно, что Румянцеву действительно дали добро, но не на снос и строительство, а на реконструкцию. Различает ли эти два понятия Румянцев, не совсем понятно.
— Я не олигарх, я работяга. Был депутатом, теперь я пенсионер. Продал машину, строю дом, — говорит он корреспонденту NN.RU. — Что вас всех озаботило-то? Уже корреспондентов ко мне высылают. Чудно это всё. Вы, если будете заниматься, могу с вами встретиться, дать вам данные, какие жульнические схемы у нас происходили в Заволжье. Как некоторые участки выделялись. Вот там есть где покопаться.
В разговоре депутат вдруг вспоминает про дело 16-летней давности об уничтожении части средневекового вала в Городце. Пенсионерка из Москвы Мария Маркова в 90-е купила около площади Кольцова участок и уничтожила 117 квадратов земляного укрепления XII–XIV веков. В 2006 году суд выписал женщине штраф в размере 300 тысяч рублей за «разрушение культурного слоя».
— На валу стоит дом кирпичный. Прямо на историческом валу! — восклицает пенсионер Румянцев. — Никаких нет разрешений: ни от архитектуры, ни от комитета охраны. И судятся 15 лет, и ничего не насудили.
Для Нижегородской области, как, впрочем, для всей страны, сохранение исторических памятников — весьма непростая тема. Местные власти пытаются решить ее за счет инвесторов. Например, предлагают арендовать памятники за 1 рубль взамен на затраты на реставрацию. Однако бизнес не спешит вкладываться в историю. Подчас владельцам исторических зданий и вовсе выгоднее снести ветхое строение и заплатить штраф, чем приводить его в порядок.
— С реставрацией затраты на ремонт возрастают на 25–30 процентов. Потому что необходимо применять инновационные технологии, привлекать лицензированные организации. Все работы должны быть сделаны по специальному проекту, который должна разработать тоже лицензированная организация, — говорит нижегородская градозащитница, эксперт Минкультуры России Анна Давыдова.
Иллюстрацией этому служит уничтожение старинного особняка хлеботорговца Ивана Калашникова в Нижнем Новгороде. Часть его снесли экскаватором в начале 2022 года, пока город отмечал новогодние праздники. Сразу после этого власти заявили, что историческое здание будет восстановлено, а владельцы понесут наказание.
Быстро выяснилось, что собственником земли под памятником культуры была Людмила Теплова, теща нижегородского экс-замгубернатора Романа Антонова. Через несколько месяцев дом на Черниговской окончательно демонтировали. Представители собственника объяснили это тем, что строение представляет угрозу для жителей. А в июне 2022 года владелице особняка Калашникова наконец выписали штраф. Он составил 15 тысяч рублей. Работы по восстановлению здания до сих пор не начинались.
Я купил — и приятно сейчас туристам посмотреть
Бывший глава МСУ Заволжья Владимир Румянцев говорит, что «примерно знает, кто» рассказал журналисту о сносе исторического дома. С его слов, это была женщина из администрации, фамилию которой, правда, экс-депутат так и не сумел припомнить.
— Посмотрите, какая там была развалюха. Я ее купил — и приятно сейчас туристам посмотреть, какие в Городце строения. Проулок я за свой счет заасфальтировал. Сейчас вот весной буду менять покрытие. От меня большая польза!
В нижегородском комитете по охране памятников NN.RU ответили, что заставят Румянцева перестроить коттедж в соответствии с теми размерами, которые были указаны в разрешении на реконструкцию дома Яхонтова. Каким образом экс-депутат будет это делать, пока неясно.
— Какой-то дорожной карты для собственника просто нет. Здание должно соответствовать исторической стилистике, должна быть соблюдена этажность. Как он [Румянцев] будет приводить дом в соответствие — это уже его фантазия, — говорит Анна Давыдова.
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