«Дикая история». В центре старинного русского «города-музея» экс-депутат снес дом XIX века и построил себе коттедж



Владелец новостроя — бывший глава соседнего города Заволжья и экс-депутат «Единой России» Владимир Румянцев. Особняк своими квадратными габаритами резко контрастирует со старинной застройкой Городца. В местной администрации уже потребовали от бывшего депутата перестроить здание. Сам же Румянцев считает, что ничего не нарушил, а его дом лишь сделал старинный русский город привлекательнее для туристов. Подробности — в материале журналиста NN.RU Александра Виноградова.



Музей под открытым небом

Городец — самый древний город в Нижегородской области, да и в стране таких городов немного. Точная дата его основания неизвестна. Условно это 1152-й, когда Городец был первый раз упомянут в летописи. Город пережил войны с булгарами, набеги монголов. Он был местом кончины Александра Невского и родиной наставника иконописца Рублева: в летописях мастера так и называют — Прохор из Городца. В начале XV века Городец был полностью сожжен во время очередного набега татар, чтобы возродиться через несколько веков как богатое торговое поселение.

