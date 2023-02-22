«Вечерний Ургант» возвращается? Что об этом сказал сам Иван Ургант спустя год после последнего выхода программы

На официальной странице программы «Вечерний Ургант» вот уже год не меняется содержание. Зрители могут увидеть «Топ-10 самых популярных гостей Ивана Урганта». Узнать, что первым на передачу пришел актер Сергей Безруков и дал самое короткое интервью в истории программы: ответил «Да!» на вопрос — он ли исполнил роль первых в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой!». Но за 10 лет, в течение которых команда передачи и ее ведущий развлекали зрителей, у каждого, наверное, появились свои любимые эпизоды и выпуски. Поэтому возвращения «Вечернего Урганта» по-прежнему ждут. Ведь официально программа лишь «временно не выходит в эфир» с 21 февраля 2022 года.
Жизнь без шоу
За этот год жизнь ведущих вечернего шоу, конечно, не остановилась, о чем недавно рассказал MSK1.RU, да и общаться они не перестали — Алла Михеева не раз упоминала в соцсетях, что команда шоу видится, а десятилетие программы они отмечали дружным коллективом под трогательные тосты. Сам Иван Ургант, хоть и ушел с больших экранов, продолжил делать то, что у него получается лучше многих — вести праздничные мероприятия, правда, уже частные, не забывая и про любимую программу — его конферанс на юбилее бизнесмена Михаила Баркина в Дубае повторял «Вечерний Ургант» почти полностью. А вот остальные церемонии, а также выпускной вечер «Алые паруса» в Санкт-Петербурге прошли без актера. Сам Ургант записывал новые песни для своего музыкального проекта «Гриша Ургант», готовился к развлекательному турне по Германии, а перед Новым годом снялся в фильме «Путешествие в страну мульти-пульти» для онлайн-кинотеатра Kion. Но турне перенесли на 2023 год, а показ «Путешествия» отменили. Отец телеведущего, актер Андрей Львович Ургант, так прокомментировал период в жизни сына: «Иван — актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек».
Дмитрий Хрусталев, соведущий Ивана на шоу «Вечерний Ургант» с 2013 года, на экранах появлялся не так часто, но всё же зрители видели его в жюри программы «Ледниковый период» и в качестве ведущего телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея».
Очаровательная Алла Михеева тоже не прекратила сотрудничество с Первым каналом. Она приняла участие в шоу «Ледниковый период», а также стала членом жюри «Высшей лиги» КВН.
А вот их коллегу по программе «Вечерний Ургант» Александра Гудкова в прошлом году можно было увидеть только на канале YouTube в программе «Подземелье Чикен Карри». После пародии на песню Шамана «Я — русский» эфирные телеканалы не спешат возобновить сотрудничество с шоуменом.
«В интернете сочиняют сказки»
Взбудоражил поклонников шоу сам Иван Ургант. 20 февраля он выложил в соцсеть интригующую фотографию из телецентра «Останкино» с бейджем «Вечерний Ургант» на груди, снабдив ее подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе». Тут же посыпались версии: «Вечерний Ургант возвращается!» — на этом настаивало большинство СМИ и телеграм-каналов. «Нет, программа не возвращается!» — отвечали им другие знатоки. «Просто авторская и продюсерская группа Ивана привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» — это где поют и танцуют цифровые аватары, — заявил телеграм-канал iGutsal. Это намек на то, что шоу через год «на паузе» снова вернется к зрителям? Чтобы выяснить, на что намекает фотография Ивана Урганта в антураже его вечернего шоу, корреспондент MSK1.RU обратился к Константину Анисимову, одному из сценаристов шоу, телеведущему, который много лет вел программу вместе с Иваном Ургантом.
— Да, Иван сфотографировался в авторском кабинете «Вечернего Урганта»: приехал в «Останкино» в конце рабочего дня, авторов не оказалось на месте, вот он и выложил… шутку, — весело отозвался Константин Анисимов. — А то, что пишут в интернете, — всё чепуха и сказки.
— Так что же следует из этого фото?
И тут не выдержал сам виновник переполоха. Во время разговора корреспондента с Константином в телефон был слышен негромкий смех. Оказалось, что Иван Ургант сидит рядом со своим коллегой.
— Что же из этого следует? — переспросил Иван, взяв телефон. — Я отвечу вам голосом Константина, но словами барда Сергея Никитина:
— Что же из этого следует? Следует жить!
Этот краткий, но оптимистичный комментарий может подкрепить надежду поклонников программы на ее возвращение. Может, не завтра, но в скором будущем.
Ранее мы рассказывали о том, как сложилась судьба участников телепередачи «Вечерний Ургант». Недавно артист и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную премию музыкального телеканала «МУЗ-ТВ». О судьбах звезд, покинувших Россию в прошлом году, мы рассказывали в отдельном материале.