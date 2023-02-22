«Вечерний Ургант» возвращается? Что об этом сказал сам Иван Ургант спустя год после последнего выхода программы

Дмитрий Хрусталев, соведущий Ивана на шоу «Вечерний Ургант» с 2013 года, на экранах появлялся не так часто, но всё же зрители видели его в жюри программы «Ледниковый период» и в качестве ведущего телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея».



Очаровательная Алла Михеева тоже не прекратила сотрудничество с Первым каналом. Она приняла участие в шоу «Ледниковый период», а также стала членом жюри «Высшей лиги» КВН.

