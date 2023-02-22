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«Вечерний Ургант» возвращается? Что об этом сказал сам Иван Ургант спустя год после последнего выхода программы

Популярный телеведущий шоу, которое Первый канал поставил на паузу в 12 месяцев, настроен оптимистично

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Такое фото недавно выложил Иван Ургант и подписал: «Люблю, когда вся команда в сборе!»

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На официальной странице программы «Вечерний Ургант» вот уже год не меняется содержание. Зрители могут увидеть «Топ-10 самых популярных гостей Ивана Урганта». Узнать, что первым на передачу пришел актер Сергей Безруков и дал самое короткое интервью в истории программы: ответил «Да!» на вопрос — он ли исполнил роль первых в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой!». Но за 10 лет, в течение которых команда передачи и ее ведущий развлекали зрителей, у каждого, наверное, появились свои любимые эпизоды и выпуски. Поэтому возвращения «Вечернего Урганта» по-прежнему ждут. Ведь официально программа лишь «временно не выходит в эфир» с 21 февраля 2022 года.

Жизнь без шоу

За этот год жизнь ведущих вечернего шоу, конечно, не остановилась, о чем недавно рассказал MSK1.RU, да и общаться они не перестали — Алла Михеева не раз упоминала в соцсетях, что команда шоу видится, а десятилетие программы они отмечали дружным коллективом под трогательные тосты. Сам Иван Ургант, хоть и ушел с больших экранов, продолжил делать то, что у него получается лучше многих — вести праздничные мероприятия, правда, уже частные, не забывая и про любимую программу — его конферанс на юбилее бизнесмена Михаила Баркина в Дубае повторял «Вечерний Ургант» почти полностью. А вот остальные церемонии, а также выпускной вечер «Алые паруса» в Санкт-Петербурге прошли без актера. Сам Ургант записывал новые песни для своего музыкального проекта «Гриша Ургант», готовился к развлекательному турне по Германии, а перед Новым годом снялся в фильме «Путешествие в страну мульти-пульти» для онлайн-кинотеатра Kion. Но турне перенесли на 2023 год, а показ «Путешествия» отменили. Отец телеведущего, актер Андрей Львович Ургант, так прокомментировал период в жизни сына: «Иван — актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек».

Дмитрий Хрусталев, соведущий Ивана на шоу «Вечерний Ургант» с 2013 года, на экранах появлялся не так часто, но всё же зрители видели его в жюри программы «Ледниковый период» и в качестве ведущего телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея».

Очаровательная Алла Михеева тоже не прекратила сотрудничество с Первым каналом. Она приняла участие в шоу «Ледниковый период», а также стала членом жюри «Высшей лиги» КВН.

Алла Михеева еще вернется в любимое шоу

Алла Михеева еще вернется в любимое шоу

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А вот их коллегу по программе «Вечерний Ургант» Александра Гудкова в прошлом году можно было увидеть только на канале YouTube в программе «Подземелье Чикен Карри». После пародии на песню Шамана «Я — русский» эфирные телеканалы не спешат возобновить сотрудничество с шоуменом.

«В интернете сочиняют сказки»

Взбудоражил поклонников шоу сам Иван Ургант. 20 февраля он выложил в соцсеть интригующую фотографию из телецентра «Останкино» с бейджем «Вечерний Ургант» на груди, снабдив ее подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе». Тут же посыпались версии: «Вечерний Ургант возвращается!» — на этом настаивало большинство СМИ и телеграм-каналов. «Нет, программа не возвращается!» — отвечали им другие знатоки. «Просто авторская и продюсерская группа Ивана привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» — это где поют и танцуют цифровые аватары, — заявил телеграм-канал iGutsal. Это намек на то, что шоу через год «на паузе» снова вернется к зрителям? Чтобы выяснить, на что намекает фотография Ивана Урганта в антураже его вечернего шоу, корреспондент MSK1.RU обратился к Константину Анисимову, одному из сценаристов шоу, телеведущему, который много лет вел программу вместе с Иваном Ургантом.

— Да, Иван сфотографировался в авторском кабинете «Вечернего Урганта»: приехал в «Останкино» в конце рабочего дня, авторов не оказалось на месте, вот он и выложил… шутку, — весело отозвался Константин Анисимов. — А то, что пишут в интернете, — всё чепуха и сказки.

— Так что же следует из этого фото?

И тут не выдержал сам виновник переполоха. Во время разговора корреспондента с Константином в телефон был слышен негромкий смех. Оказалось, что Иван Ургант сидит рядом со своим коллегой.

— Что же из этого следует? — переспросил Иван, взяв телефон. — Я отвечу вам голосом Константина, но словами барда Сергея Никитина:
— Что же из этого следует? Следует жить!

Этот краткий, но оптимистичный комментарий может подкрепить надежду поклонников программы на ее возвращение. Может, не завтра, но в скором будущем.

Ранее мы рассказывали о том, как сложилась судьба участников телепередачи «Вечерний Ургант». Недавно артист и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную премию музыкального телеканала «МУЗ-ТВ». О судьбах звезд, покинувших Россию в прошлом году, мы рассказывали в отдельном материале.

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