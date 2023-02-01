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Минкульт НСО организовал шведский стол на 220 тысяч: «стандартное меню» так и осталось секретом

Перечень закусок не был опубликован в документах госзакупки, и само ведомство о нем не распространяется

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В меню были легкие закуски

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В 220 тысяч рублей обошелся «шведский стол» для участников расширенного заседания Министерства культуры Новосибирской области.

Госзакупку на кейтеринг 19 января объявила Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ. В документах при этом не уточняется список блюд, которые должны быть представлены на шведском столе. За разъяснениями НГС обратился в министерство.

— Данное мероприятие ежегодно проводится в рамках государственного задания ГАУК НСО «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ». Кофе-брейк в рамках заседания предполагал набор стандартного меню: безалкогольные напитки и легкие закуски, — пояснили в пресс-службе Министерства культуры НСО. Список позиций из меню в ведомстве не уточнили.

Заседание расширенной коллегии состоялось 20 января, в нем участвовали главы муниципальных образований региона, депутаты Заксобрания, представители мэрии, правительства НСО, учреждений культуры и образования и председатели общественных организаций.

Коллегия подвела итоги прошлого года и обозначила вектор работы в текущем.

— В 2023 году учреждениям культуры предстоит усилить работу в вопросах развития духовного потенциала и повышения сплоченности российского общества: новые контуры государственной культурной политики определил указ президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил и. о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

Что чиновники едят в обеденный перерыв, НГС рассказывал в конце прошлого года: наш обозреватель пообедал в столовых мэрии и правительства.

МинкультШведский столКофе-брейк
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