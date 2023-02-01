Минкульт НСО организовал шведский стол на 220 тысяч: «стандартное меню» так и осталось секретом

В 220 тысяч рублей обошелся «шведский стол» для участников расширенного заседания Министерства культуры Новосибирской области.
Госзакупку на кейтеринг 19 января объявила Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ. В документах при этом не уточняется список блюд, которые должны быть представлены на шведском столе. За разъяснениями НГС обратился в министерство.
— Данное мероприятие ежегодно проводится в рамках государственного задания ГАУК НСО «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ». Кофе-брейк в рамках заседания предполагал набор стандартного меню: безалкогольные напитки и легкие закуски, — пояснили в пресс-службе Министерства культуры НСО. Список позиций из меню в ведомстве не уточнили.
Заседание расширенной коллегии состоялось 20 января, в нем участвовали главы муниципальных образований региона, депутаты Заксобрания, представители мэрии, правительства НСО, учреждений культуры и образования и председатели общественных организаций.
Коллегия подвела итоги прошлого года и обозначила вектор работы в текущем.
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