Минкульт НСО организовал шведский стол на 220 тысяч: «стандартное меню» так и осталось секретом

— В 2023 году учреждениям культуры предстоит усилить работу в вопросах развития духовного потенциала и повышения сплоченности российского общества: новые контуры государственной культурной политики определил указ президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил и. о. ми нистра культуры региона Юрий Зимняков.

