Битва столовок: мэрия против правительства — где вкуснее, дешевле и куда проще попасть

Мэрия

Вход в здание городской администрации по пропускам, но если сказать, что идете в столовую, то вас пропустят. Главное — вести себя уверенно и направляться сразу к гардеробу (он по левую сторону от входа). Вход в столовую там, спрятался за лифом. Гардеробом, кстати, стоит воспользоваться, потому что в самой столовой вешалок нет.



Первое, что вы увидите, — это небольшой буфет, где можно взять кофе с пирожными. А можно и не взять, конечно. В 13:30, например, там было всё уже настолько закрыто, что непонятно, работала ли эта часть столовой в тот день вообще. Пройдя буфет, вы попадаете в основной зал с высокими потолками, большими люстрами и картинами на стенах. Торжественность обстановки несколько нарушает лишь раздача. Раньше, кстати, она была отделена от зала перегородкой, но теперь времена не те, чтобы стыдиться раздачи.

