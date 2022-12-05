Битва столовок: мэрия против правительства — где вкуснее, дешевле и куда проще попасть

Чиновники тоже люди и временами хотят есть. Для этого в крупных учреждениях организованы столовые с необычным для обычных точек общепита режимом — они работают только в обед. Есть такие и в новосибирских мэрии и областном правительстве. Попасть туда может, в принципе, каждый желающий, но стоит ли это делать лично вам, каждый может понять для себя из материала обозревателя НГС.
Мэрия
Вход в здание городской администрации по пропускам, но если сказать, что идете в столовую, то вас пропустят. Главное — вести себя уверенно и направляться сразу к гардеробу (он по левую сторону от входа). Вход в столовую там, спрятался за лифом. Гардеробом, кстати, стоит воспользоваться, потому что в самой столовой вешалок нет.
Первое, что вы увидите, — это небольшой буфет, где можно взять кофе с пирожными. А можно и не взять, конечно. В 13:30, например, там было всё уже настолько закрыто, что непонятно, работала ли эта часть столовой в тот день вообще. Пройдя буфет, вы попадаете в основной зал с высокими потолками, большими люстрами и картинами на стенах. Торжественность обстановки несколько нарушает лишь раздача. Раньше, кстати, она была отделена от зала перегородкой, но теперь времена не те, чтобы стыдиться раздачи.
Столовая работает только в обед и готовит с таким расчетом, чтобы к моменту закрытия в 15:00 на раздаче не осталось, по возможности, ничего. Так что даже за полтора часа до этого срока больше половины позиций в меню уже не было. Из пяти холодных блюд, в число которых парадоксальным образом попал «горячий бутерброд с колбасой», остались только яйцо под майонезом и салат «Соте». Из десяти горячих — только биточек по-селянски и биточки из горбуши.
Что необычно, кстати: в меню кроме названий разделов были указаны фамилии поваров. Это удобно: если вам не понравилась кухня Петрова, то вы можете впредь отдавать предпочтение творчеству Ивановой (или наоборот).
Салат «Соте» оказался обжаренными кубиками баклажанов со свежими томатами в густом соусе майонезного типа. Соте вообще — это такая техника (и одновременно блюдо), когда примерно одинаковые небольшие кусочки чего угодно жарятся на сковородке. А чтобы они жарились равномерно, их подкидывают (или хотя бы переворачивают лопаткой). Так что если вы что-то готовите дома таким образом, можете смело использовать это красивое слово. Соте из картофеля, например, звучит гораздо изящней, чем просто жареная картошка. Салат был, в принципе, даже съедобен, хотя и застрял где-то между свежестью и сытностью. Но такой, видимо, и был план.
Картофельный суп с горохом и копченостями можно было бы, наверное, даже назвать вкусным, но он был по-столовски жидковат. Да и остыл. Про биточки ничего хорошего или плохого сказать нельзя: стандартное топливо для трудового дня, у которого нет цели доставить вам иного удовольствия, кроме ощущения сытости. Жаренная по-деревенски картошка тоже была, скажем так, комнатной температуры, что совсем не шло ей на пользу.
Областное правительство
Столовая в областном правительстве находится в пристроенном с тыла корпусе. Попасть туда можно, конечно, и войдя в здание с парадного входа, но кто бы вас туда просто так пустил. Если вам неинтересно придумывать причину (например, вы можете сказать, что идете к кому-то на прием), то можно обойти здание слева и войти в столовую напрямую. Там на здании крупными буквами так и написано: «СТОЛОВАЯ» — не ошибетесь.
Высоченные потолки огромного зала подпирают тонкие отделанные мрамором колонны. В обед даже в час пик здесь никогда не бывает, по-моему, достаточно людей, чтобы заполнить хотя бы треть зала. Половина раздачи вообще работает только по каким-то особенным случаям. Оно и понятно: столовая — удел низшего чиновничьего звена. Государевы люди, которые забивают своими авто все дворы правительственного квартала, вряд ли столуются здесь. Кто побогаче, ходит в расположенный через дорогу ресторан «Соседи», кто победнее — в «Сибиряки» на Советской. Да мало ли в городе приличных заведений.
В половине второго в зале было меньше десяти человек, включая повара и кассира. В этой почти не потревоженной публикой пустоте на двух столах гордо стояли таблички «Стол заказан», которые выглядели скорее как просто элемент декора, призванный поддерживать нужную атмосферу. В ирландских барах собирают бутылки из-под виски, в итальянской траттории вешают декоративные связки лука, а в советской столовой должно быть что-то занято или на спецобслуживании — всё логично. За полтора часа до закрытия во всех разделах меню уже не было никакого плюрализма, выбрать можно было только горячее. Да и здесь единственной альтернативой куриной печени в сметанном соусе служили вареные пухлые сосиски.
Единственным салатом на раздаче был капустный. В меню больше всего на него похож салат под названием «Азия» (капуста из морковки с редькой), но в чеке он назывался уже просто «из маринованной капусты». Сочетание предельно простое, но ему добавили нюансов, просто немного поперчив. И этот перец, незаметный в общей массе, вспыхивал во рту маленькими огонечками, оживляя пространство, как скромная китайская гирлянда, которой украшают к Новому году магазин у дома.
Суп картофельный с клецками и индейкой был выполнен в лучших традициях советского столовского искусства. Это такая жидкость, которую вы непременно должны употребить во время обеда, потому что без супа обед невозможен. На этом, собственно, роль его заканчивается — за насыщение отвечать должно горячее.
Что касается горячего, то нельзя не отметить приличного качества картофельное пюре. Приличного по столовским меркам, конечно, но видно, что продукты здесь используют честно, как указано в технологической карте. Печень получилось сделать достаточно нежной, но соус вернул в далекое детство. Думаю, у поваров в подобных местах есть какая-то передающаяся из поколения в поколение советская поварская тайна: готовить так, чтобы, с одной стороны, рабочие и служащие не были голодны, с другой — не могли съесть слишком много. Чтобы сытость и в целом удовлетворение от жизни не мешали бороться за победу коммунизма если не во всём мире, то хотя бы в отдельно взятой стране.
Поклонников безвременно ушедшей от нас ИКЕА в столовой администрации могут, как это сейчас принято говорить, триггернуть здешние стеллажи для подносов с грязной едой. Они почти такие же, как были в столовой при шведском магазине.
Вряд ли можно рекомендовать столовые в городской и областной администрации в качестве более доступной альтернативы обычному сетевому общепиту. Обеденный комплекс в сетях «Солнечный день» и «Вилка-Ложка» обойдется на 100 с лишним рублей дешевле, а по качеству если и будет уступать, то не слишком. Есть, конечно, надежда на свежесть, ведь здесь всё готовится на месте и один раз, с расчетом, что вся еда будет съедена в ближайшие пару-тройку часов. Сетевые заведения вынуждены использовать полуфабрикаты, сделанные централизованно на фабрике-кухне. Чувствительные желудки на такую еду могут реагировать болезненно.
Чиновничьи столовые интересны скорее своей специфической атмосферой. Время, кажется, в них не только остановилось, но и потекло вспять. Такого погружения в прошлое вам не даст ни одно специально придуманное ретрозаведение.
Столовые в мэрии и облправительстве понравятся любителям всего «старого доброго». Тем же, кому хочется отправиться в новое модное место, можно порекомендовать обзор точек «Гастрокорта». С тех пор, кстати, там заработало больше десятка новых заведений.