В Москве нашли мертвым актера из «Физрука» и «Папиных дочек»

Владимир Ипатов родился 4 октября 1958 года. Зрителям он известен по многим эпизодическим ролям. На его счету — полсотни проектов. Самые известные из них — «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», «Закрытая школа», «Дневник доктора Зайцевой», «Как выйти замуж за миллионера», «Чисто московские убийства» и другие.