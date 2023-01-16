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В Москве нашли мертвым актера из «Физрука» и «Папиных дочек»

Он не выходил на связь с конца прошлого года

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Владимир Ипатов известен зрителям по многим эпизодическим ролям

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В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова. Тело артиста, снимавшегося в сериалах «Интерны», «Физрук» и «Папины дочки», обнаружили в его квартире на юго-западе столицы.

Как сообщает StarHit, тело 64-летнего актера обнаружила его дочь. По ее словам, в последний раз она общалась с отцом в конце прошлого года, но потом он перестал выходить на связь. После этого она обратилась в полицию. Вскрыв дверь квартиры, полицейские обнаружили внутри мумифицированное тело Владимира Ипатова.

Первичный осмотр показал, что о насильственной смерти речи не идет. Эксперты считают, что артист скончался по естественным причинам около месяца назад.

— Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы, — заявили в правоохранительных органах.

Владимир Ипатов родился 4 октября 1958 года. Зрителям он известен по многим эпизодическим ролям. На его счету — полсотни проектов. Самые известные из них — «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», «Закрытая школа», «Дневник доктора Зайцевой», «Как выйти замуж за миллионера», «Чисто московские убийства» и другие.

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