В Москве нашли мертвым актера из «Физрука» и «Папиных дочек»

В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова. Тело артиста, снимавшегося в сериалах «Интерны», «Физрук» и «Папины дочки», обнаружили в его квартире на юго-западе столицы.
Как сообщает StarHit, тело
Первичный осмотр показал, что о насильственной смерти речи не идет. Эксперты считают, что артист скончался по естественным причинам около месяца назад.
— Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы, — заявили в правоохранительных органах.
Владимир Ипатов родился 4 октября 1958 года. Зрителям он известен по многим эпизодическим ролям. На его счету — полсотни проектов. Самые известные из них — «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», «Закрытая школа», «Дневник доктора Зайцевой», «Как выйти замуж за миллионера», «Чисто московские убийства» и другие.