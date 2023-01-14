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После записей о смерти певца Шарлота в его соцсетях появился новый трек

Отец артиста рассказал MSK1.RU, что не понимает, что происходит с его сыном

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Певец Эдуард Шарлот опубликовал новый трек

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Певец Эдуард Шарлот, у которого два дня назад появились записи о собственной смерти на личной страничке во «ВКонтакте», опубликовал видео в своем телеграм-канале. В почти двухминутном ролике звучит фортепианная баллада с голосом Шарлота, на фоне, как утверждается, «фотографии из личной коллекции Эдуарда».

— Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение, — именно с этих строк начинается видео.

По данным MSK1.RU, менеджер Шарлота не в курсе того, что происходит. Нам также удалось поговорить с отцом Эдуарда Шарлота. Он отметил, что тоже не понимает, где сейчас его сын и чем он занят.

— Честно говоря, я прочитал, что он жив-здоров. Собственно, это всё. Я не знаю, что там происходит, не хочу гадать. Хотел сказать, что экстренные службы со мной не связывались, я предполагал, что, возможно, всё нормально в какой-то степени. Что это было, не знаю и не хочу знать, это его личное дело, — отметил отец певца.

На вопрос о том, удалось ли ему поговорить с сыном, отец Шарлота ответил: «А о чем с ним разговаривать?»

Напомним, год назад Шарлот также сообщал о собственной смерти. Тогда эти сообщения оказались фейком. Издание Mash написало о том, что после сообщений о смерти Шарлота у него выросли концертные гонорары — с 300 до 800 тысяч рублей. Всё это происходит «ради хайпа», пишут журналисты.

А вот кому сейчас правда нелегко, так это режиссеру Никите Михалкову. Журналисты MSK1.RU публиковали репортаж из больницы, где он сейчас проходит лечение.

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