После записей о смерти певца Шарлота в его соцсетях появился новый трек

— Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение, — именно с этих строк начинается видео.

По данным MSK1.RU, менеджер Шарлота не в курсе того, что происходит. Нам также удалось поговорить с отцом Эдуарда Шарлота. Он отметил, что тоже не понимает, где сейчас его сын и чем он занят.