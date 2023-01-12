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На страничке певца Шарлота появилась запись о его смерти. Мы поговорили с семьей артиста

Отец 24-летнего музыканта рассказал, что сын отстранился от близких четыре месяца назад

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Последнее время Шарлот жил в Санкт-Петербурге

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Информация о смерти 24-летнего певца Эдуарда Шарлота, прославившегося в TikTok, появилась на его страничке во «ВКонтакте».

— Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля, — говорится в сообщениях, опубликованных в два часа ночи в его профиле в соцсети.

MSK1.RU дозвонился до отца Шарлота, он рассказал, что год назад молодой человек уже пугал семью сообщениями о смерти, а потом объявлялся. Валерий отметил, что последнее время музыкант жил в Санкт-Петербурге.

— Его телефон молчит, он живет в другом городе. Я в Самаре, а он был в Питере последнее время. Мы вообще с ним не общались последние четыре месяца. Он сам отстранился. Такое было год назад, к сожалению. Не могу утверждать, что сейчас то же самое. Он также выложил. Можете в ютьюбе найти. Мы очень сложно в тот раз к этому отнеслись, — сказал отец.

Мужчина добавил, что он и его второй сын, брат-близнец Эдуарда, сейчас пытаются связаться с ним его через знакомых.

Отметим, что 7 февраля — именно эта дата указана как время похорон — музыканту исполнится 25 лет.

Исполнитель прославился благодаря песне «Щека на щеку» и вирусным роликам в TikTok. До этого он участвовал в шоу «Песни на ТНТ».

О том, каких знаменитостей страна потеряла в 2022 году, можно почитать здесь.

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