На страничке певца Шарлота появилась запись о его смерти. Мы поговорили с семьей артиста

Информация о смерти 24-летнего певца Эдуарда Шарлота, прославившегося в TikTok, появилась на его страничке во «ВКонтакте».
— Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля, — говорится в сообщениях, опубликованных в два часа ночи в его профиле в соцсети.
MSK1.RU дозвонился до отца Шарлота, он рассказал, что год назад молодой человек уже пугал семью сообщениями о смерти, а потом объявлялся. Валерий отметил, что последнее время музыкант жил в Санкт-Петербурге.
— Его телефон молчит, он живет в другом городе. Я в Самаре, а он был в Питере последнее время. Мы вообще с ним не общались последние четыре месяца. Он сам отстранился. Такое было год назад, к сожалению. Не могу утверждать, что сейчас то же самое. Он также выложил. Можете в ютьюбе найти. Мы очень сложно в тот раз к этому отнеслись, — сказал отец.
Мужчина добавил, что он и его второй сын, брат-близнец Эдуарда, сейчас пытаются связаться с ним его через знакомых.
Отметим, что 7 февраля — именно эта дата указана как время похорон — музыканту исполнится 25 лет.
Исполнитель прославился благодаря песне «Щека на щеку» и вирусным роликам в TikTok. До этого он участвовал в шоу «Песни на ТНТ».
О том, каких знаменитостей страна потеряла в 2022 году, можно почитать здесь.