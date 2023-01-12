На страничке певца Шарлота появилась запись о его смерти. Мы поговорили с семьей артиста

— Его телефон молчит, он живет в другом городе. Я в Самаре, а он был в Питере последнее время. Мы вообще с ним не общались последние четыре месяца. Он сам отстранился. Такое было год назад, к сожалению. Не могу утверждать, что сейчас то же самое. Он также выложил. Можете в ютьюбе найти. Мы очень сложно в тот раз к этому отнеслись, — сказал отец.