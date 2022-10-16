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«Во всех ее книгах побеждает добро»: Анна Терешкова — об упоминании Новосибирска в книге Роулинг

Вице-мэр рассказала про свое отношение к писательнице

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Анна Терешкова оценила упоминание Новосибирска в книге Роулинг

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова положительно оценила упоминание города в новой книге Джоан Роулинг. В книге «Чернильно-черное сердце» в диалогах говорят про скандал вокруг оперы «Тангейзер» и упоминается имя бывшего директора театра Бориса Мездрича.

— Люди, которые будут читать ее книги, не знают точного контекста, что происходило, просто запомнят, что в городе Новосибирске есть оперный театр. Это художественное произведение одной из великих писательниц нашего времени, в котором упоминается Новосибирск. И это хорошо, — отметила вице-мэр Новосибирска.

Анна Терешкова также добавила, что и она, и ее дети читали книги Джоан Роулинг и очень ее любят.

— Я читала ее книги. Считаю, что она очень сильно изменила мир. Во всех ее книгах побеждает добро, и для меня это очень важно, — отметила вице-мэр.

Корреспондент НГС Илья Калинин вспомнил, что было с «Тангейзером», выяснил у Бориса Мездрича, каково это — попасть в книгу всемирной звезды, и оправил письмо самой Роулинг. Рассказываем, что она ответила.

Джоан РоулингОпераТангейзер
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