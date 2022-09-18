«Я солидарна со своим мужем». Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

После начала спецоперации Пугачева улетала в Израиль вместе с семьей, однако недавно вернулась. Комментируя этот факт, Дмитрий Песков сказал, что «не слышал ни одного [антироссийского] заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути». Вскоре Галкин, неоднократно выступавший с критикой спецоперации на Украине, получил статус иноагента. Тот в ответ заявил, что «торговлей совестью не занимается».