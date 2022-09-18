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Спецоперация на Украине

«Я солидарна со своим мужем». Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Артистка уверена, что ее муж — «настоящий и неподкупный патриот России»

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Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем

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Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в список физлиц-иноагентов попал ее муж, Максим Галкин.

Артистка выложила соответствующее обращение на своей странице в Instagram*.

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.

После начала спецоперации Пугачева улетала в Израиль вместе с семьей, однако недавно вернулась. Комментируя этот факт, Дмитрий Песков сказал, что «не слышал ни одного [антироссийского] заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути». Вскоре Галкин, неоднократно выступавший с критикой спецоперации на Украине, получил статус иноагента. Тот в ответ заявил, что «торговлей совестью не занимается».

* деятельность соцсети запрещена на территории РФ

Дмитрий ПесковМаксим ГалкинМинюстПугачеваИноагентыСпецоперацияИноагентАлла Пугачева
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