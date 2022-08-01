40 дней без Юрия Шатунова. Показываем 15 самых ярких кадров с панихиды
Сегодня поклонники почтили память артиста на Троекуровском кладбище
Сегодня, 1 августа, на Троекуровском кладбище прошла панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова. Сотни поклонников с плакатами и белыми розами пришли к могиле артиста, чтобы почтить его память.
Фотокорреспондент MSK1.RU собрал подборку самых ярких кадров с панихиды.
Фанаты артиста организовали на Троекуровском кладбище сбор подписей для признания Юрия Шатунова народным артистом РФ.
Напомним, сегодня на Троекуровском кладбище собрались сотни поклонников творчества Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Артист скончался 40 дней назад. Рассказываем, как его поминают, в формате онлайн-репортажа, и показываем, что сейчас происходит у его могилы в прямом эфире.
Ранее MSK1.RU собрал в одном сюжете всё, что известно о жизни и смерти музыканта.