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Умер Юрий Шатунов Фоторепортаж

40 дней без Юрия Шатунова. Показываем 15 самых ярких кадров с панихиды

Сегодня поклонники почтили память артиста на Троекуровском кладбище

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Со дня смерти Юрия Шатунова прошло уже <nobr class="_">40 дней</nobr>

Со дня смерти Юрия Шатунова прошло уже 40 дней

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Сегодня, 1 августа, на Троекуровском кладбище прошла панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова. Сотни поклонников с плакатами и белыми розами пришли к могиле артиста, чтобы почтить его память.

Фотокорреспондент MSK1.RU собрал подборку самых ярких кадров с панихиды.

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Фанаты артиста организовали на Троекуровском кладбище сбор подписей для признания Юрия Шатунова народным артистом РФ.

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Слёз не могли сдержать даже мужчины

Слёз не могли сдержать даже мужчины

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Могилу усыпали белыми розами

Могилу усыпали белыми розами

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Напомним, сегодня на Троекуровском кладбище собрались сотни поклонников творчества Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Артист скончался 40 дней назад. Рассказываем, как его поминают, в формате онлайн-репортажа, и показываем, что сейчас происходит у его могилы в прямом эфире.

Ранее MSK1.RU собрал в одном сюжете всё, что известно о жизни и смерти музыканта.

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