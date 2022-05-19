Первый международный кинофестиваль в России в этом году пройдет в Чите: что там покажут

В большой конкурс Забайкальского международного кинофестиваля вошли восемь фильмов, большая часть которых — международные премьеры. Это картины «Вот и мы» режиссера Нира Бергмана, «Выбор» Сандживы Пушпакумары, «Странствия пепла» Мангеша Джоши, «Потерянная память лёссовых земель» Циньс Сяопэна и «Легенда о матери» монгольского режиссера Эрдэнэцэцэга Базаррагчаагийна.



Тема основных конкурсов — сохранение человеческой личности. Все фильмы — это своеобразный рассказ о том, как оставаться человеком в сложных общественных, социальных обстоятельствах и внутри семьи. Например, режиссер Файсал Сойсал в своем фильме «Орешник» расскажет об учителе литературы из маленького городка, который всеми силами пытается удержать свое прошлое: разрушившийся брак, больную старуху-мать, погибающее ореховое дерево и память об отце. Его интересует только прошлое, но однажды перед героем встает вопрос, на который обязательно надо найти ответ: является ли бездействие при виде совершаемого зла таким же грехом?

