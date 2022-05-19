Первый международный кинофестиваль в России в этом году пройдет в Чите: что там покажут
Среди членов жюри — Сергей Пускепалис, Олеся Судзиловская и Егор Кончаловский
26 мая в Чите состоится церемония открытия Забайкальского международного кинофестиваля. Он станет первым мероприятием такого уровня в России в этом году.
— В связи с различными обстоятельствами основные федеральные фестивали России, международные в том числе, были перенесены, — рассказывает программный директор кинофестиваля Мария Безенкова. — Забайкальский кинофестиваль оказывается первым международным кинофестивалем в 2022 году, который сохранил свои сроки и, более того, возвратился после двухлетнего молчания с шестью премьерами.
В большой конкурс Забайкальского международного кинофестиваля вошли восемь фильмов, большая часть которых — международные премьеры. Это картины «Вот и мы» режиссера Нира Бергмана, «Выбор» Сандживы Пушпакумары, «Странствия пепла» Мангеша Джоши, «Потерянная память лёссовых земель» Циньс Сяопэна и «Легенда о матери» монгольского режиссера Эрдэнэцэцэга Базаррагчаагийна.
Тема основных конкурсов — сохранение человеческой личности. Все фильмы — это своеобразный рассказ о том, как оставаться человеком в сложных общественных, социальных обстоятельствах и внутри семьи. Например, режиссер Файсал Сойсал в своем фильме «Орешник» расскажет об учителе литературы из маленького городка, который всеми силами пытается удержать свое прошлое: разрушившийся брак, больную старуху-мать, погибающее ореховое дерево и память об отце. Его интересует только прошлое, но однажды перед героем встает вопрос, на который обязательно надо найти ответ: является ли бездействие при виде совершаемого зла таким же грехом?
А российский фильм «Солнце будет завтра» расскажет историю о том, как сын получает второй шанс обрести мать. О том, что война порождает лишь человеческое горе и создает незаживающие раны.
Еще одна конкурсная программа фестиваля — «Новый взгляд» — представит пять картин, посвященных проблемам подростков и молодых людей. Среди них — яркий режиссерский дебют певицы Sia (и актерский дебют звезды музыкальных клипов Sia — танцовщицы Мэдди Зиглер) «Мьюзик». Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и десять песен Sia, которые она написала специально для своего фильма.
Члены жюри основного конкурса — Сергей Пускепалис, Олеся Судзиловская, Света Страхинич, Артавазд Егиазарян. Жюри конкурса «Новый взгляд» — Агния Кузнецова, Евгения Короткевич, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Екатерина Шпица, Ольга Красько, Егор Кончаловский, Евгений Дятлов и другие.