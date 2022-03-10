В «Красном факеле» покажут добрый спектакль о жизни на городской окраине — его назвали в честь Плехановского жилмассива

28 марта в новосибирском театре «Красный факел» состоится премьерный показ спектакля «Плеханка», чье название было вдохновлено одним из городских жилмассивов. Роли в постановке исполнят воспитанники студии «Жить на Севере…», которую в 2011 году основал Константин Хабенский. Постановщик и актриса театра Наталья Резник рассказала, о чем будет спектакль.

Согласно информации из аннотации, спектакль представляет собой добрую, хулиганскую, трогательную историю о людях, которые живут в отдаленных районах провинциальных городов, созданную из воспоминаний, наблюдений и фантазий. Название «Плеханка» — собирательное, объясняет постановщик картины Наталья Резник. Так, народное название одного из районов города Новосибирска, Плехановского жилмассива, как бы объединило в себе другие подобные места в России.