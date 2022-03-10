В «Красном факеле» покажут добрый спектакль о жизни на городской окраине — его назвали в честь Плехановского жилмассива

28 марта в новосибирском театре «Красный факел» состоится премьерный показ спектакля «Плеханка», чье название было вдохновлено одним из городских жилмассивов. Роли в постановке исполнят воспитанники студии «Жить на Севере…», которую в 2011 году основал Константин Хабенский. Постановщик и актриса театра Наталья Резник рассказала, о чем будет спектакль.
Согласно информации из аннотации, спектакль представляет собой добрую, хулиганскую, трогательную историю о людях, которые живут в отдаленных районах провинциальных городов, созданную из воспоминаний, наблюдений и фантазий. Название «Плеханка» — собирательное, объясняет постановщик картины Наталья Резник. Так, народное название одного из районов города Новосибирска, Плехановского жилмассива, как бы объединило в себе другие подобные места в России.
— У нас в студии много ребят, и многие из отдаленных районов города. Кто-то из области приезжает заниматься. Почему-то захотелось сделать историю об этом. Все наслышаны, что там якобы не очень бывает жить. А захотелось сделать добрую, честную историю — про внутренний мир. Естественно, с юмором. Про наших мам, пап, бабушек, сестер, братьев, знакомых. В основном это придуманные собирательные образы — из наблюдений за людьми и рассказов, — рассказала Наталья Резник.
Проект и его идею, поясняет постановщик, разрабатывали самостоятельно от начала и до конца. В спектакле принимают участие ребята от 13 до 19 лет. Премьера 28 марта состоится в 19 часов. Затем планируется еще несколько показов — 8, 16 и 17 апреля.
Новосибирский театр оперы и балета и редакция НГС решили в этом году по-особенному поздравить жительниц Новосибирска, устроив необычную фотосессию.